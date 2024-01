/FOTO, VIDEO/ Hokejistům Slavie se v letošní sezoně vůbec nedaří a potřebují nutně bodovat. Tento víkend odstartovali sérii tří domácích zápasů se svými hlavními rivaly ze dna tabulky Chance ligy. A nezačali dobře, na domácím ledě v Edenu podlehli Znojmu 3:5. Ve slávistické brance poprvé nastoupila finská posila Paavo Hölsä.

"Během posledních několika hodin a v průběhu zápasu se nám trochu rozpadla sestava. Rozhodly speciální formace, kde nám právě vypadli někteří hráči. Další důležitý aspekt byl, když jsme za stavu 3:2 nedohráli třetinu ve vedení, přičemž o přestávce bychom se mohli trochu zmobilizovat. Zároveň naši lídři neplní svoji roli, nemůžou góly dávat jen mladí hráči – podívejte, kdo skóroval za Znojmo. Musíme dostat z našich lídrů víc. Bylo to nakonec o jedné rozhodující brance a troše štěstí. Věřím ve štěstí, ale kdo víc pracuje, ten ho má víc. Bohužel jsme prohráli zaslouženě. Někdy jsou smutné večery, jindy veselejší. Dneska musíme zvednout hlavy a jít se prát zase v pondělí o další body," řekl k zápasu kouč Slavie Aleš Totter.

Podivejte se na jeden ze znojemských gólů:

"Očekávali jsme tvrdý zápas do poslední minuty, což se potvrdilo. Každá třetina byla urputný boj a my jsme se do utkání dostávali díky přesilovkám. Třetí třetina byla vyloženě o tom, kdo si trochu nakloní štěstí, které možná stálo více u nás, ale to k hokeji patří. Ještě je před námi hodně zápasů a my musíme bojovat dál pořád stejně. Nakonec bych ještě chtěl poděkovat divákům, kterých přišlo hodně a vytvořili fantastickou kulisu," pochvaloval si jeho znojemský kolega Tomáš Jakeš.

Slavia - Znojmo 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Branky: 12. Kremláček (Guman, Knotek), 13. Slavík (Brož), 37. Strnad (Slavík) - 5. Hruška (Sklenář, Tejnor), 17. Svoboda (Šťovíček), 39. Matuš (Šťovíček, Svoboda), 45. Šťovíček (Svoboda, Jenyš), 60. Jenyš (Svoboda, Bartko). Rozhodčí: Horák, Zubzanda – Maňák, Štěpánek. Vyloučení 3:2. Využití 0:1. Střely na branku 48:27. Diváků: 1814.

Slavia: Hölsä – Žovinec, Křepelka, Kremláček, Holý, Hrdinka, Kajínek, Klikorka – Průžek, Knotek, Guman – Havrda, Slavík, Brož – Beran, Půček, Slavíček – Strnad, Polák, Šmerha.

