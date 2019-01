Na podzim se hokejisté Sparty vyhřívali na prvním místě tabulky. I když hra nebyla oslnivá, fanoušci si libovali, že po zpackané sezoně přišel výsledkový progres. O pár týdnů později je všechno jinak. Pražané rázem bojují o pozice zajišťující alespoň předkolo play-off. Srážejí je špatné starty a bídné přesilovky.

Přelom listopadu a prosince se v Holešovicích (potažmo Vysočanech) nesl v duchu lepení sestavy. Spartě chyběla desítka hráčů a trenér Uwe Krupp tak musel sbírat i „drobky“ po prvoligových klubech, aby vůbec dal dohromady čtyři formace. Marodka se pomalu vyprazdňuje, ale výsledky stále nepřicházejí. Tým vyznávající rudé barvy padl pětkrát z posledních šesti zápasů.

„Nemůžu samozřejmě prohlašovat, jak jsem šťastný, ale není vše tak špatné. Když jsme vyhrávali, taky jsme věděli, že není všechno dobré,“ říká Krupp.

Bídné starty

Německý stratég si je nicméně vědom, že mužstvo nepředvádí kvalitní výkony. Často ho sráží špatné vstupy do zápasů. Sparta odehrála jednatřicet utkání a pouze desetkrát se radovala z první trefy. A zatímco v úvodní třetině základní části se jí ještě dařilo skóre otáčet, nyní už to tak slavné není.

„Je to výsledek první fáze sezony. Měli jsme několik zápasů, v nichž jsme se dokázali vrátit. Je to dobré znamení. Ukáže se tak, že hráči jsou v dobré formě a mají charakter. Ale pak jsme začali být až moc uvolnění v začátcích, což nás stojí body. Řešíme, jak dobře připravení vstupujeme do zápasu. Není možné si uvědomit, že je třeba hrát až za stavu 0:2,“ nelíbí se Kruppovi.

Zatímco na venkovních kluzištích je Sparta nejlepší v celé soutěži, doma paradoxně tápe, a je naopak třetí nejhorší v lize. Z patnácti startů vyhrála jen šest.

„Všechny týmy k nám přijedou s velkou motivací, jsou připravené vlétnout na Spartu. Na nás je naopak vidět, že jsme v takovém rozpoložení, jako kdyby se nám nemohlo nic stát a nějak se to udělá. Chvíli nám to vycházelo, ale teď už ne,“ vypráví kouč Pražanů.

Chybí tahouni

V posledních duelech navíc absolutně nevycházely přesilové hry. Vrána a spol. v nich nedokázali uspět již šestkrát v řadě. „Musíme najít dobrou chemii, dostat se na nějakých 18 procent úspěšnosti, což je zhruba první čtyřka ligy. Hledáme řešení, jak to změnit. Měl by se vrátit Košťálek, takže budeme mít větší sílu na modré čáře,“ spoléhá Krupp na produktivního obránce.

Sparta nejen v početních výhodách žehrá na absenci rozdílových hráčů. Dá se říct, že takřka všichni zaostávají za očekáváním, i když například Petra Vránu kouč hájí. I od něj by však mužstvo potřebovalo větší produkci.

„Všichni ho sledují. Má jít o hráče, který udělá všechno. On však týmu hodně pomáhá. Pokud by nebyl v sestavě, měli bychom velké problémy,“ brání kapitána Krupp. „Líbí se mi, jak hraje. Je zodpovědný, hraje výborně na obou koncích kluziště, nemáte strach ho dát na led v rozhodujících chvílích. Není jen na něm střílet góly. Každý může trochu přidat.“

I přes nepříznivé výsledky si podle německého trenéra hráči stále věří. A on jim také. „Vždy svým svěřencům říkám: Musíte to milovat, i když to stojí za h***o. Pokud se tak neděje, běžte domů. Hokejisté si nemohou krýt vlastní zadky a ukazovat na ostatní. Pokud přejdeme do takového módu, můžeme zabalit sezonu. Je třeba se vzmužit, bez výmluv. Musíme do toho prostě šlápnout,“ burcuje před rozhodující fází základní části Krupp.