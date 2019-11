Některé fanoušky je opravdu velmi těžké uspokojit. Platí to i o některých rýpavých příznivcích hokejového týmu Pittsburgh Penguins. V nové sezoně NHL, v níž jsou zatím výsledky Tučňáků nahoru dolů, mají ze záhadných důvodů spadeno na Dominika Simona.

Dominik Simon. | Foto: NHL.com

Nechápou, proč trenér Mike Sullivan staví českého útočníka do elitní formace po bok Sydneyho Crosbyho a Jakea Guentzela. Ano, posbíral už sice pár bodů, to by ale vedle geniálního Kanaďana s číslem 87 dokázal skoro každý. Jinak prý střílí málo gólů, na ledě nic pořádného nevymyslí a zkrátka a dobře si místo v prvním útoku nezaslouží.