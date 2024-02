HC Hvězda Praha – HC Čáslav 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Branky a nahrávky: 32. Čmejla (Velas, Šnaidauf) – 3. Ježek (Krpata), 10. Barbora (Kůrka), 27. Krpata (Sladký), 53. Krpata. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:0. Rozhodčí: Vajda, Výborný – Bednář, Hána.

Čáslav posbírala v základní části skvělých 50 bodů a do vyřazovacích bojů šla jako vůbec nejlepší celek dlouhodobé části. Jako jediný z přímo postupujících do čtvrtfinále navíc dokázala první zápas vyhrát. Hosté vstoupili do zápasu výborně a už ve 3. minutě šli do vedení zásluhou Martina Ježka. Ještě v prvním dějství navýšil Dominik Barbora a před polovinou zápasu přidal na 3:0 Ondřej Krpata. Kobra, která v předkole vyřadila Kutnou Horu po třízápasové bitvě, smazala nulu na své straně až ve 32. minutě, kdy vyzrál na brankáře Daniela Zelenku domácí Filip Čmejla. To ale bylo od Pražanů vše. Ve třetí části se naopak trefil podruhé v zápase Ondřej Krpata a rozhodl o výhře Čáslavi v poměru 4:1.

Série se nyní přesune na led vítěze prvního zápasu, kde se bude hrát v pátek od 18 hodin. Případný třetí duel by se hrál na stejném stadionu v neděli od 17 hodin.