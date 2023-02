Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Zápas jsme zvládli výborně. Od první minuty jsme byli lepší a hokejovější, potvrdili jsme to góly a zaslouženě vyhráli. Teď se připravíme na poslední kolo s Rakovníkem a budeme čekat, na koho narazíme v předkole.

SK Černošice – HC Slavoj Velké Popovice 12:1 (2:0, 6:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 8. Brejcha (Šalamoun, Pulkrab), 14. Hofmeister (Krudenc, Staněk), 27. Brejcha (Pulkrab), 28. Vlček (Krudenc, Hofmeister), 29. Pulkrab, 29. Vlček (Loskot, Mráz), 33. Pulkrab (Šalamoun, Štíbr), 33. Vlček (Mráz), 50. Pulkrab (Brejcha, Šalamoun), 57. Sem (Krudenc, Němeček), 59. Brejcha (Šalamoun), 59. Vlček – 41. Kukačka (Kasík, Culka). Tresty: 5:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

BK Mladá Boleslav B – HC Čáslav 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Vondrlík (Kerda), 14. Rovný (T. Kadeřábek), 17. Rovný (Ficek), 35. Mareš (Ficek) – 18. Hejný (Melovič), 19. Florian (Křišťan), 35. Barbora (Křišťan). Tresty: 7:9. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.

Jiří Klikar (trenér BK Mladá Boleslav): Zápas se mi hodnotí dobře. Vyhráli jsme, ale hlavně jsme předvedli týmový výkon, bojovali jsme úplně perfektně. Dohrávali jsme ve třinácti lidech, máme tam nějaká zranění, takže to pro kluky bylo těžké. Ale ve středu jsme dohrávali v Kralupech a tam nám to na konci uteklo. Teď se k nám štěstí přiklonilo a klukům díky, gólman super, není co dodat.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): Utkání se odehrálo na malém kluzišti, takže tam bylo hodně kontaktů a gólových příležitostí. Cením si toho, že za stavu 0:3 jsme utkání dokázali dorovnat. Nicméně hned nato jsme inkasovali a byl to rozhodující gól. Srovnat už se nám nepodařilo. Bylo to ale vyrovnané utkání o malých detailech.

HC Rytíři Vlašim – HC Lev Benešov 7:4 (2:2, 4:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Herwig (Beneš, Florián), 14. Fiala (Ondriga), 25. Kočí (Florián, Holeš), 26. Holeš, 36. Florián, 36. Florián (Beneš), 43. Fiala (Holeš, Ondriga) – 6. Kočí (Sládek), 7. Starec (Holánek), 28. Rittig (Sládek, Kočí), 42. Kaňka (Kočí). Tresty: 9:10 + Pessr (Vlašim) trest ve hře. Využití: 2:0. V oslabení: 1:1.

Jan Jaeger (trenér HC Rytíři Vlašim): V utkání jsme byli po celou dobu lepším mužstvem a zaslouženě vyhráli. Při zápase došlo k nějakým zraněním, která vyplynula ze hry, věřím však, že nikdo z hráčů nechce nikoho zranit úmyslně. Po zhlédnutí několika videozáznamů při zranění Davida Starce je jasně vidět jeho nepochopitelný zákrok na našeho brankáře, kdy jej hokejkou v obou rukách úmyslně sekl zezadu přes nohy. V té chvíli musela zákonitě přijít odplata od našich obránců. Každý brankář v každém mužstvu je nedotknutelný a tak tomu je i u nás. Davidovi přeji brzké uzdravení. Když zápas skončil a hráči odcházeli do šaten, tak fanoušci Benešova vyběhli mezi rodiče s dětmi, kteří fandili Vlašimi, a vyprovokovali rvačku. Konkrétně to byl bratr již zmiňovaného Davida Starce. Když se to začalo prát, tak jako velký hrdina utekl. Škoda, že neprovokoval nějaké pořádné chlapy.

HC Spartak Žebrák – HK Králův Dvůr 2:9 (0:2, 1:3, 1:4)

Branky a nahrávky: 29. Jícha (J. Bakule, D. Novák), 54. Langer (M. Bakule, Jícha) – 16. Pokorný (M. Novák, Pulda), 18. Pulda (Piovarči, Pokorný), 27. Pulda (Pokorný, Veselý), 33. Gebhart, 36. Piovarči (Pokorný), 46. Březina (Petrus), 47. Pokorný (Piovarči, Pulda), 52. Březina (Veber, M. Novák), 58. Veselý (Pulda). Tresty: 3:5. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): S výsledkem jsme velice spokojení. V zápasech předtím se nám ale nedařilo a nebylo to ideální. Po utkáních, která jsme prohráli o gól, jsme ani nepočítali, že bychom proti Žebráku něco uhráli. Měli jsme navíc širokou marodku. Byli jsme mile překvapení, jak utkání dopadlo.

HK Kralupy nad Vltavou – HC Rakovník 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 17. Bradáček (Hampl), 19. Bradáček – 35. Petráček (Ságner), 42. Hegenbart (Kovařík), 52. Ságner, 60. Nekvinda (Vyskočil). Tresty: 7:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Podali jsme zatím nejlepší výkon po vánoční přestávce. Je mi líto hráčů, protože prohrát takovým smolným gólem si nezasloužili. Výborný výkon po roce, co nechytal, podal brankář Jirka Exner.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Zvládli jsme to, všichni hoši zahráli výborně a odvedli, co jsme si řekli. Hlavně jsme hráli velmi dobře, soustředěně a kolektivně do obrany. I když jsme po první třetině prohrávali 0:2, tak jsem věřil, že zápas zvládneme. Taky to tak dopadlo. Jediné, co jsme mohli hrát lépe, byly přesilové hry. Vyhrát v derby považuju za úspěch. Nakonec jsme vyhráli zaslouženě.

HC Žabonosy – HC Poděbrady 4:3 (3:2, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Kubišta (Pýcha, Kunášek), 5. Kubát (Čtvrtečka, Nedbal), 8. Smejkal (Mejzr, Nedbal), 55. Kunášek (Nedbal, Kubišta) – 3. Karoch, 14. Sladký (Jelínek), 60. Kejdana (Pojkar). Tresty: 4:4 + Rindoš (Poděbrady) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

HK Lev Slaný – HC Hvězda Praha 3:2pp (2:0, 0:1, 0:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Šimáček (Pavlas, Běhal), 9. Sekerka, 65. Vobořil – 33. Klepáček (Veselý), 57. Slavík (Klečka, Chvála). Tresty: 8:7 + Borkovec (Slaný) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Vstup do zápasu se nám vůbec nepovedl, domácí byli u všeho dřív a byli aktivnější. Prvních deset minut jsme se téměř nedostali ze třetiny a po zásluze jsme prohrávali 0:2. Pak už jsme to začali trošku vyrovnávat, i když domácí měli ještě nějaké šance. Po první třetině jsme mohli být rádi, že to skončilo jen 0:2. Ve druhé třetině jsme to změnili, začali jsme víc bruslit a dohrávat to. Utkání jsme pomalu začali překlápět na svoji stranu. Byli jsme odměněni, dali jsme gól, pak jsme měli několik dalších šancí a mohli jsme přidat další branku. Domácí ale měli taky šance a po druhé třetině byl stav 1:2. Třetí třetina byla téměř ve stejném duchu. Měli jsme tlak a pět minut před koncem jsme dali vyrovnávací branku. Škoda, že nepřišla dřív, protože jsme tlak měli a byli jsme lepším týmem. Domácí ale mají velice zkušené mužstvo, které čekalo na brejky a několik jich mělo. Náš skvělý gólman si s tím ale poradil. Šli jsme tedy do prodloužení. My měli kotouč na hokejkách, ale jednu vážnější situaci měli domácí. Skvěle zasáhl náš gólman. Potom jsme měli přesilovku čtyři na tři, vypadalo to, že to budeme mít pod kontrolou a vydřeme druhý bod, bohužel jsme se ale špatně rozestavěli, ukvapili jsme se, trefili soupeře a ten šel do úniku dvou proti jednomu. Skvěle to vyřešili a po zásluze dali rozhodující gól. Z obou stran jsme viděli fyzicky dobrý hokej, před námi klobouk dolů, že jsme se dokázali vrátit do zápasu. Bohužel si odvážíme jen bod. Uvidíme, situace před play off je stále napjatá.

SC Kolín B – SK Sršni Kutná Hora 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Vaňkovský (Pilný), 30. Sýkora (Semirád, Vaňkovský), 52. Semirád (Kozák, Martínek), 56. Kozák (Spitzer, Křeček) – 39. Švejda (Dytrych). Tresty: 4:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Podali jsme výborný výkon po celých šedesát minut. Udrželi jsme si kvalitu po celý zápas až na mírné zaváhání na konci druhé třetiny, kdy jsme šli do oslabení a soupeř snížil na 2:1. V závěrečné třetině jsme ale opět šli ve stejném trendu jako celý zápas a zaslouženě jsme si z utkání odnesli tři body.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Těžko se mi to hodnotí, protože jsme sehráli opravdu špatné utkání. Do zápasu jsme dobře vstoupili, pak byl ale Kolín ve všem lepší. Byli rychlejší, sbírali všechny odražené puky…Byli lepší a zaslouženě vyhráli. S takovým výkonem bychom play off nemohli hrát. Do posledního zápasu musíme výkon výrazně zlepšit a pokusit se aspoň bod urvat, abychom si play off zajistili.

