Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Sice jsme měli dobrý vstup do utkání, ale šance jsme neproměnili a inkasovali jsme z první střely. Bohužel jsme byli stále nedůslední a soupeř nás trestal. Do druhé třetiny jsme šli s odhodláním se zápasem něco udělat a to se nám povedlo. Do třetí třetiny jsme vstupovali už s jednobrankovým mankem. Po velkém tlaku se nám povedlo jít i do vedení, ale soupeř z první šance ve třetí třetině srovnal. Naštěstí nás to nezlomilo a podařilo se nám zápas dovést do vítězného konce.

Michal Kaňka (hráč HC Lev Benešov): Utkání jsme začali dobře, vypracovali jsme si náskok 3:0 a 4:1. Vše vypadalo dobře. Pak jsme to asi trochu podcenili. Vedli jsme o tři branky, začali jsme si myslet, že to máme vyhrané. Hráli jsme na krásu, přihrávali si do prázdné branky, jenže tyto šance jsme nedokázali proměnit. Věděli jsme, že se v Černošicích hraje velmi těžko a nevyhrává se. V době, kdy jsme vedli o tři góly, jsme věřili ve výhru. Měli jsme to dobře rozehrané, ale nedotáhli jsme zápas do úspěšného konce.

HC Rytíři Vlašim – HK Králův Dvůr 5:4 (4:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. Florián (Vondráček), 14. Holeš (Svoboda), 18. Fiala (Růzha), 20. Kočí (Holeš, Kořánek), 30. Florián (Kočí) – 24. Březina (TS), 24. Tuček (Kulich), 48. Slabý (Pánek, Piovarči), 54. Kulich (Piovarči, Krásl). Tresty: 10:10. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0.

Jan Jaeger (trenér HC Rytíři Vlašim): Ze začátku jsme nehráli dobře, postupně se naše hra zvedla a dokázali jsme proměnit šance. Po první třetině jsme vedli 4:0, zápas vypadal jednoduše, ale zdaleka to tak nebylo. Udělali jsme individuální chyby, soupeře jsme nechali snížit a znovu jsme museli začít pracovat a hrát trpělivě. Nebyly jsme vyloženě pod tlakem soupeře, jen jsme dělali chyby, které protivník využil. Byly to góly z naší nedisciplinovanosti. S celkovým herním projevem spokojení nejsme, ale tři body bereme a jsme za ně rádi.

HC Spartak Žebrák – HC Slavoj Velké Popovice 2:8 (0:1, 2:3, 0:4)

Branky a nahrávky: 22. Rejzek (Belda), 27. Arnošt (Šmerhovský) – 17. Maňas (Braniš), 21. Hradil (Synáč), 29. Synáč (Kukačka, Hradil), 34. Maňas (Musil, Nejedlý), 42. Synáč (Krejčí, Kukačka), 47. Hradil (Synáč, Krejčí), 55. Synáč (Kukačka, Nejedlý), 55. Maňas (Musil). Tresty: 1:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Peter Mitošinka (asistent trenéra HC Spartak Žebrák): Utkání s Popovicemi opět ukázalo, že pokud si plníme obranné povinnosti a hrajeme koncentrovaně, dokážeme se soupeři držet krok a hrát vyrovnanou partii. Bohužel jako už několikrát v této sezoně jsme se takto prezentovali pouze první dvě třetiny. Výkon, který jsme předvedli ve třetí třetině, byl ostudný, a chtěl bych se za něj našim fanouškům omluvit.

HC Žabonosy – HC Čáslav 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Mejrz (Hlaveš, Kedršt), 39. Hlaveš (Smejkal, Mejzr), 41. Smejkal, 57. Smejkal – 16. Florian (Grauer). Tresty: 11:5 + Barbora (CAS) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0

Jiří Honz (trenér HC Žabonosy): Dnes se zápas hodnotí lépe, protože jsme získali tři body. Od začátku jsme hráli soustředěně a zodpovědně. Chytili jsme začátek utkání. Rozhodující moment byla první minuta třetí třetiny, kdy jsme zvyšovali na 3:1. Negativem utkání je, že jsme měli moc vyloučených. Kluci to ale ubránili, gólman vychytal a konec jsme si pohlídali.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): Utkání se nám nepodařilo. Soupeř byl celý zápas v daleko větším pohybu, z čehož pramenilo, že jsme neměli tolik puk ani čas ho rozehrát. Soupeř chtěl jednoduše víc vyhrát. Po tom, co jsme měli spoustu přesilovek bez úspěchu a soupeř odskočil na začátku třetí třetiny na rozdíl dvou branek, si to už pohlídal.

HC Benátky nad Jizerou B – HC Hvězda Praha 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 9. Dvořák (Havlas), 54. Uřidil (Dvořák) – 1. Klečka (Veverka), 32. Hradil (Slavík), 44. Velas (Pelant, Procházka). Tresty: 4:8 + Horáček (BNJ) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

HK Lev Slaný – HK Kralupy nad Vltavou 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Ujfaluši, 18. Sekerka, 27. Vodička (Ujfaluši), 60. Kolář (Vodička) – 11. Soukup (Husarik), 15. Bradáček (Čurda), 39. Stupka (Chládek). Tresty: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Kdo zavítal v neděli odpoledne na slánský zimní stadion a chtěl vidět pěkné a dramatické utkání, nebyl zklamaný. V derby jsme přivítali mužstvo Kralup, které v minulém kole podlehlo Rakovníku a chtělo si od nás odvézt body. Nástup do první třetiny měli hosté velmi dobrý a v úvodní pětiminutovce jasně ovládli kluziště. Nutno dodat, že my jsme to soupeři usnadnili. Nebruslili jsme a nechávali jsme Kralupským hodně prostoru ke kombinaci. Úvodní nápor jsme však přečkali bez obdržené branky a to i díky gólmanovi, který nás několika zákroky podržel. Začali jsme se postupně dostávat do hry a naše elitní formace nás dostala do vedení. Soupeř dvěma góly v rozpětí pěti minut otočil skóre ve svůj prospěch, ale nám se podařilo vyrovnat před koncem první třetiny. Ve druhé jsme se ujali vedení, ale soupeř minutu před koncem této části po naší chybě vyrovnal. Do závěrečné části utkání oba týmy vstoupily s vědomím, že utkání rozhodne jediný gól. Snažili jsme se hrát aktivně a zároveň neudělat chybu po ztrátě kotouče, abychom nedovolili Kralupským skórovat. Tady bych chtěl vyzdvihnout práci celého týmu, který plnil vše, co jsme si řekli k naší hře v závěrečné třetině. Nakonec jsme my byli tím týmem, který si připsal všechny tři body, když se nám podařilo zvítězit krásnou střelou 58 sekund před koncem utkání.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Utkání jsme začali dobře, ale neproměnili jsme vyložené šance. První třetinu jsme měli vyhrát 4:0, ale bohužel skončila 2:2. Druhá byla vyrovnaná. Ve třetí třetině jsme chtěli rozhodnout. Velký tlak a velké šance nevedly ke gólům, a tak soupeř na konci svoji šanci, kterou jsme mu nabídli, využil. Tohle utkání jsme měli vyhrát.

HC Rakovník – HC Junior Mělník 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 22. Benda (Petráček, Šíma), 32. Drda, 41. Kos (Kounovský), 54. Kovařík (Drda), 55. Benda (Zíka, Šíma). Tresty: 8:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Samozřejmě mě těší, že jsme vyhráli zase s nulou. V určitých fázích se mně jako trenérovi ale zdálo, že jsme podali trošku horší výkon než proti Kralupům. To je ale jen mírný detail. Vítězství 5:0 se vždycky cení. Jako trenér se jen musím dívat trošku dopředu a tam byly malé rezervy.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Narazili jsme na kvalitního soupeře, který vyhrál zaslouženě. Kluci zápas odbojovali, ale bohužel to nestačilo. Škoda našich chyb, po kterých jsme obdrželi laciné branky. Na druhou stranu pak neproměníme vyložené šance. S tím máme problém od začátku sezony. Musím pochválit brankáře Patrika Houserka, i přes pět obdržených gólů chytal na první zápas za áčko velice dobře. Připravíme se na další zápas a musíme dál bojovat.

SC Kolín B – HC Poděbrady 1:2sn (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 50. Martínek (Vaňkovský) – 37. Rindoš (TS), rozh. náj. Pojkar. Tresty: 3:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Zápas se musel líbit, zářili výborní gólmani na obou stranách. Utkání pak rozhodla až šestá série samostatných nájezdů.

SK Sršni Kutná Hora – BK Mladá Boleslav B 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 10. Jelínek (Švejda, Beran), 11. Tvrdík (Dytrych, Beran), 52. Švejda (Dytrych), 53. Tvrdík (Švejda, Dytrych), 60. Tvrdík (Jelínek) – 11. Kadeřábek (Hochman), 39. Kerda (Zvolenský, Ficek). Tresty: 4:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Jak je naším zvykem, hrajeme s každým soupeřem vyrovnanou partii. Po druhé třetině jsem hráče nabádal k trpělivosti, že bude důležité neinkasovat a na vstřelení gólu máme ještě dvacet minut. Gól se nám vstřelit podařilo, dokonce tři. Třetí byl do prázdné brány při powerplay hostů a naše radost byla o to větší, že Jan Tvrdík tímto gólem završil hattrick.

