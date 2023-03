Černošice na úvod čtvrtfinále potvrdily, proč byly nejlepším týmem základní části, a znovu ukázaly svoji extrémní produktivitu. Dvougólové vedení si vystřílely na domácím ledě už v první třetině a postupně ho ještě navyšovaly. Pod osm nastřílených branek se podepsalo hned sedm různých střelců a jediným vícególovým hráčem se stal Roman Formánek. Hosté z Kolína se prosadili hned čtyřikrát, to ale tentokrát na vítězství nestačilo. Ve třetí části po dvou rychlých brankách ještě vyzkoušeli změnu gólmana, ale rozjeté domácí to nezastavilo.

Druhé utkání série se odehraje v Kolíně v sobotu od 16 hodin.

HC Rakovník – HC Junior Mělník 6:3 (0:1, 2:2, 4:0)

Branky a nahrávky: 29. Nekvinda (Hegenbart, Petráček), 40. Kos (Kovařík), 49. Kos (Bulva, Kovařík), 51. Nekvinda (Hegenbart), 55. Libovický (Nekvinda), 57. Benda (Hegenbart) – 19. Cafourek (Stinka), 33. Nesládek (Krejsa, Šícha), 34. Macek. Tresty: 5:7. Využití: 3:0. V oslabení: 0:0.

Rakovník předvedl v prvním utkání čtvrtfinálové série perfektní obrat a díky skvělým přesilovým hrám si došel pro první vítězství. Byl to ale Mělník, kdo na konci prvního dějství otevřel skóre a když soupeř před polovinou srovnal, odskočil rovnou do dvougólového vedení. Jenže zkušený Matěj Kos zavelel dvěma góly k vyrovnání a Jiří Nekvinda svým druhým gólem posunul domácí do trháku. Rakovničtí tak díky třem využitým početním výhodám zvítězili třígólovým rozdílem a zapsali vítězství, které bude důležité i pro jejich sebevědomí.

Druhé utkání série se odehraje v Mělníku v sobotu od 17:30.

Čtyři góly v Českých Budějovicích? To jsem byl ještě mladý, směje se Jágr

HK Lev Slaný – HK Kralupy nad Vltavou 1:2pp (0:0, 0:1, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 56. Sekerka (Kadlec, Malát) – 23. Kučera (Hampl), 68. Hampl. Tresty: 6:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

První souboj mezi Slaným a Kralupy nad Vltavou byl na góly nejchudší ze všech čtvrtfinálových sérií. Na první branku se čekalo do 23. minuty, kdy se prosadil hostující Jakub Kučera po přihrávce Ondřeje Hampla. Skóre se pak dlouho neměnilo, až v 56. minutě dokázal smazat ztrátu domácí kapitán Martin Sekerka. Rozhodnutí tedy muselo přinést až prodloužení, ve kterém se nakonec radovali hosté. Hampl navázal na svoji úspěšnou asistenci a v 68. minutě se stal hlavním hrdinou utkání, když vystřelil Kralupům první výhru.

Druhé utkání série se odehraje v Kralupech nad Vltavou v sobotu od 18:15.

HC Slavoj Velké Popovice – HC Poděbrady 4:5pp (2:1, 0:2, 2:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Culka (Freisler), 20. Voska, 46. Dulovec (Freisler, Kasík), 47. Rejna (Krejčí) – 4. Rindoš (Kejdana, Čapek), 31. Tuma, 32. Bartoň (Rindoš), 47. Tuma, 65. Rindoš (Hermann, Kejdana). Tresty: 4:7. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0.

I úvodní duel série mezi Velkými Popovicemi a Poděbrady rozhodlo až prodloužení. Hosté šli do vedení už ve 4. minutě, soupeř ale ještě v první části vývoj otočil. Poděbrady si pak okolo poloviny utkání vzaly vedení zpět, jenže Popovice využily dvě přesilovky a dokázaly ještě jednou překlopit vývoj na svoji stranu. Už po sedmnácti sekundách ale svým druhým gólem vyrovnal hostující kapitán Lukáš Tuma a v prodloužení byly Poděbrady šťastnější. Po necelých pěti minutách hry rozhodl dvougólový Lukáš Rindoš.

Druhé utkání série se odehraje v Poděbradech v sobotu od 17 hodin.

Úžasný obrat Řisut na závěr korunoval výbornou sezonu. Kdo je držák a kdo král?