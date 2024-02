SC Kolín B – HK Lev Slaný 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) Branky a nahrávky: 10. Svoboda (Häusler, Kozák), 35. Lederer (Hušek, Petržilka) – 12. Pavlas (Šmatlák, Borkovec), 38. Sekerka (Ujfaluši), 51. Sekerka (Zilcher), 60. Melichna (Vodička). Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Rozhodčí: Procházka – Marvan, Hnilička.

Slaný bylo, co se týče procentuálního zisku bodů, ze všech týmů, které postoupily do předkola, vůbec nejlepší. Přesto mělo v prvním duelu proti béčku Kolína plné ruce práce. Právě kozlové se přitom do play-off prosmýkli jen o pouhý bod před Královým Dvorem, jemuž skončila po základní části sezona.

Byli to totiž právě Kolínští, kdo šel jako první do vedení, když se v 10. minutě trefil Filip Svoboda. Uběhla jen minutka a odpověděl hostující Jaroslav Pavlas a následně se skóre až do 35. minuty neměnilo. Pak ale vrátil kozlům vedení v přesilové hře Jan Lederer. Jako správný kapitán zařídil vyrovnání slánský Martin Sekerka, který posléze v polovině třetího dějství přidal i třetí branku svého týmu. Kolín se v závěru snažil o vyrovnání i při hře bez gólmana, jenže za svůj risk byl potrestán. Do odkryté klece se trefil Jiří Melichna, který stanovil konečnou podobu skóre na 2:4 z pohledu domácích.

Druhý zápas na ledě Slaného se odehraje v pátek 16. února od 18:30.