Na úvod bude dobré si v rychlosti připomenout systém krajské ligy. Osmnáct mužstev je rozděleno do tří skupin po šesti a každý tým sehraje v základní části dvaadvacet duelů. Vítězové skupin a nejlepší tým z druhého místa pak postoupí přímo do čtvrtfinále. Zbylé celky na druhých místech a také třetí, čtvrté a páté týmy utvoří minitabulku, z níž se prvních osm utká mezi sebou v předkole play off. Poslední týmy skupin se spolu poperou ve skupině play down, z níž poslední sehraje baráž o setrvání v krajské lize.