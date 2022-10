Jiří Honz (trenér HC Žabonosy): Zápas pro nás začal špatně, při prvním střídání jsme dostali laciný gól. Trochu to s námi zamávalo, ale kluci šli za svým cílem a bojovností a nasazením se vyrovnali výbornému Mělníku. Ve třetí třetině jsme vedli, ale dostali jsme nešťastný gól po nahozeném puku z kouta. Dvě minuty před koncem jsme prohrávali, ale v poslední minutě se nám podařilo vyrovnat. V prodloužení jsme měli obrovskou šanci, bohužel jsme ji ale nedali a z protiútoku jsme inkasovali. Jsme rádi aspoň za bod, klukům děkuji za přístup a bojovnost. Snad se nám už vyhnou zranění, kterých bylo až moc.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): S Žabonosy to byl divoký zápas nahoru dolů, ve kterém se výsledek přeléval z jedné strany na druhou. Škoda našich chyb, po kterých jsme inkasovali zbytečně moc gólů. Po remíze v základní části jsme na začátku prodloužení dali vítězný gól a zaslouženě jsme si připsali dva body. I když to pořád není ono, musím kluky pochválit za bojovnost. Jsem rád, že se do sestavy vrátil David Chvátal, který nám svým stylem hry moc pomohl.

HC Rytíři Vlašim – BK Mladá Boleslav B 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 6. Kočí, 27. Matějka (Horálek), 34. Kočí, 47. Horálek (Florián), 50. Kratochvíl (Herwig, Pessr), 58. Kucharčík (Kratochvíl) – 17. Hochman (Čermák), 27. Rudolph (Kadeřábek, Bartoš), 46. Tregl (Rudolph). Tresty: 10:11 + Kučera (VLA) a Kadeřábek (MBL) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. V oslabení: 1:1.

HC Rytíři Vlašim: Zápas proti Mladé Boleslavi byl dlouho vyrovnaný. První třetina přinesla po jedné brance na obou stranách, tu druhou vyhráli Rytíři 2:1. Před poslední části tak vedli nad svými soupeři o jednu branku, na kterou ale soupeř dokázal v úvodu třetí části odpovědět. Rozhodnutí přinesl přelom třetí části a vypjatý závěr utkání, ve kterém Rytíři zasadili Boleslavi třemi góly smrtící ránu a zápas dotáhli do vítězného konce.

Krajská liga: Derby pro Kralupy, neporažený zůstává i Rakovník

HC Spartak Žebrák – HC Poděbrady 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 39. Belda (Langer), 60. Křesťan (Langer, Belda) – 3. Rindoš (Kejdana, Lederer), 9. Kejdana, 11. Lederer (Rindoš, Kejdana), 38. Kejdana (Rindoš, Žalud), 40. Kejdana (Rindoš, Vošta), 41. Sladký (Rindoš, Kejdana), 53. Bartoň (Jelínek, Kubát). Tresty: 7:7. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): Začátek utkání se nám vůbec nepovedl a hosté se po našich hrubých individuálních chybách dostali rychle do vedení 3:0. O utkání bylo prakticky rozhodnuto. V dalším průběhu hry jsme se dále trápili a hosté si utkání pohlídali a skóre ještě navýšili.

David Kubát (manažer HC Poděbrady): Přijeli jsme tam, abychom splnili svoji povinnost, kterou jsme splnili. Od začátku jsme byli lepší a zápas jsme měli pod kontrolou. Přijeli jsme si pro tři body a tři body jsme si odvezli.

HC Slavoj Velké Popovice – SK Sršni Kutná Hora 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 35. Synáč (Žoha), 46. Dulovec (Hradil). Tresty: 7:10 + Havelka (KHO) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém bylo méně střeleckých a brankových možností. Rozhodovalo se o tom, kdo dá gól. Věděli jsme, že se bude hrát na málo branek. Popovice daly dva góly tečované těsně před brankářem, které se nedaly chytat. My jsme hráče před brankou neměli, když jsme se dostali do pásma. Gólman soupeře naše šance pochytal. Rozhodlo to, že soupeř se víc tlačil do brány. Jinak to byl herně vyrovnaný zápas. Škoda, že jsme podruhé v řadě prohráli, ale nebyl to špatný výkon. Chyběl tomu opravdu jen tlak do branky.

Repríza finále Spartě nevyšla. V Třinci selhala ve třetí dvacetiminutovce

HC Benátky nad Jizerou B – HK Králův Dvůr 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Horáček (Hošek), 12. Kusý (Švach), 18. Hošek (Švejda, Uřidil), 26. Křenek (Haspeklo) – 1. Slabý (Pulda), 23. Hamada (Březina), 57. Pánek (Veber). Tresty: 5:9. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Luděk Škaloud (trenér HC Benátky B): Utkání jsme nezačali dobře, hned po prvním vhazování v našem obranném pásmu jsme inkasovali. Reakce našeho mladého mužstva byla zvýšená rychlost a agresivita, která byla odměněna třemi brankami v síti soupeře. Druhá i třetí třetina byly herně vyrovnané a hlavně ve třetí třetině byla mužstva blízko k rozhodnutí utkání. Obě měla výhodu dlouhé přesilové hry pět na tři. Ani jeden však této výhody nedokázal využít, a proto došlo k zdramatizování utkání až v 58. minutě, kdy hosté snížili na rozdíl jedné branky po naší hrubé chybě v obranném pásmu. Hosté potom reagovali odvoláním brankáře. Díky výbornému výkonu brankáře Hofmana však se už skóré nezměnilo a utkání jsme dovedli do úspěšného konce k zisku prvních tří bodů. Za bojovnost a nasazení jsme si tyto body zasloužili.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Zápas jsme si prohráli sami vlastní nedisciplinovaností. Hráči se zbytečně dohadovali s rozhodčím a dostávali jsme zbytečné trestné minuty. Nepomohly nám navíc ani neproměněné šance. Nebyli jsme horším týmem, ale vyhrál ten, kdo mě trochu větší štěstí.

HC Čáslav – HK Kralupy nad Vltavou 3:4pp (2:2, 0:1, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Barbora (Janata), 14. Sladký (Navrátil), 59. Florian – 9. Šmíd, 20. Šmíd (Hampl, Bradáček), 30. Soukup (Kaprál), 64. Soukup (Šmíd). Tresty: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): Kralupy mají šikovné, rychlonohé hráče a jejich pohyb nám dělal problémy. Přesto se nám podařilo na konci utkání srovnat a v prodloužení jsme chtěli otočit špatnou bilanci, kdy se nám nepodařilo urvat bod navíc. I tentokrát jsme měli šanci v podobě přesilovky čtyři na tři, ale nepodařilo se nám ji využít a soupeř nás za to spravedlivě potrestal.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Nečekali jsme lehké utkání, což se potvrdilo. Chtěli jsme co nejdéle udržet nulu, což se nám nepovedlo. Soupeře jsme pustili do vedení, ale naštěstí se nám vždycky povedlo jeho náskok dohnat. Ve druhé třetině jsme dali gól na 3:2 a věřili jsme, že už to udržíme až do konce. Bohužel tam byly chyby, které nás stály tři body. V prodloužení se nám naštěstí povedlo urvat vítězství, což je v Čáslavi cenné.

Video, Foto: Příbram ve šlágru sestřelila v přesilovkách Letce z prvního

HC Rakovník – SK Černošice 5:4 (2:2, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Macháček (Benda, Grill), 16. Kovařík (Vlk), 31. Kos (Ságner, Vlk), 37. Kos (Vyskočil), 48. Šíma (Petráček) – 16. Krudenc (Hofmeister), 20. Jobek (Hofmeister), 25. Krudenc (Hofmeister, Jobek), 25. Hanžl (Loskot). Tresty: 4:9. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Černošice jsou velmi dobrý tým a v utkání se taky dostaly do vedení. Poprvé v sezoně jsme tedy prohrávali. Naši kluci ale zúročili dobré kolektivní pojetí a dobrou tréninkovou morálku. Po dvou třetinách, když se nám podařilo vyrovnat na 4:4, jsem věřil, že třetí třetinu vyhrajeme, což se potvrdilo. Všichni kluci od gólmana až po posledního hráče si zaslouží pochvalu.

Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Po první třetině, která byla vyrovnaná jak herně, tak výsledkově, jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Další šance jsme ale nevyužili a domácí snížili na rozdíl jedné branky. Domácí pak vyrovnali a otočili utkání díky přesilovým hrám.

SC Kolín B – HK Lev Slaný 3:2sn (2:1, 0:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Martínek, 18. Semirád (Špinka), rozh. náj. Pilný – 17. Vodička (Běhal, Ujfaluši), 31. Vodička. Tresty: 5:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Nastoupili jsme proti velice dobře hrajícímu soupeři. První třetinu jsme vyhráli 2:1, ale zápas byl pořád vyrovnaný. Spíš stálo štěstí při nás, dostali jsme dvě tyčky a výborně chytal náš brankář Ondra Martínek. Zápas skončil 2:2 po šedesáti minutách, v prodloužení jsme navíc šli do oslabení, které jsme úspěšně zvládli. Celý zápas nás držel brankář Martínek, což potvrdil i v samostatných nájezdech. Všechny vychytal, nám se podařilo dvě branky vstřelit a šťastně jsme vyhráli. Soupeř podal velice dobrý výkon, dvou bodů si vážíme.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Podle zápisu o utkání jsme věděli, že domácí mají mladý tým. Očekávali jsme proto hru plnou rychlého bruslení. To se začalo naplňovat hned od první minuty. Nám se podařilo zachytit soupeřův úvodní nápor a začali jsme se také dostávat k ohrožení domácí svatyně. Dvakrát jsme v první třetině trefili tyč a neproměnili několik jasných gólových příležitostí. Bohužel jsme vyrobili dvě hrubé chyby v rozehrávce a soupeři jsme darovali dva góly. Za nás se trefil Vodička, kterému se letos střelecky daří. Kdybychom v první části hry dali pět gólů, nikdo by se nemohl divit. Ve druhé části hry byli domácí hodně aktivní, ale naše zodpovědná hra jim nedovolila skórovat. Naopak jsme zahrozili a po zásluze vyrovnali. Ve třetí třetině jsme začali mít nad domácím týmem převahu, kterou jsme bohužel nedokázali vyjádřit gólem. Jedním sice ano, ale nebyl nám uznán. Domácí gólman vytáhl kotouč zpoza brankové čáry pod sebe a ani jeden sudí to údajně neviděl. V prodloužení jsme si vypracovali několik příležitostí ke vstřelení branky, ale ty jsme bohužel neproměnili. O osudu utkání tak rozhodovaly samostatné nájezdy. V těch byli domácí lepší a získali dva body do tabulky. Náš tým odehrál velmi dobré utkání a myslím, že z Kolína jsme měli odvézt tři body.

Foto: Přesilovková smršť Sparty, Kladno se fauly popravilo samo