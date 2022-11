Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Byl to nádherný zápas. První dvě třetiny se nám úplně nepovedly, ale ve třetí jsme dokázali, že jsme byli lepším týmem, a konečně to bylo vidět i na výsledku. S utkáním a s tím, jak k tomu kluci přistoupili, jsem byl spokojený. Bylo patrné zlepšení a určitě bych vyzdvihl brankáře Martina Černého, který nás podržel.

Peter Mitošinka (asistent trenéra HC Spartak Žebrák): Dvě třetiny jsme byli Králováku vyrovnaným soupeřem. Kluci bojovali a vzadu je podpořil svým výkonem brankář Milec. Bohužel nás celou sezonu trápí koncovka a to se projevilo i tentokrát. Nedali jsme góly z jasných pozic a prohospodařili jsme dvouminutovou přesilovku pět na tři. Ve třetí třetině jsme drželi krok do 48. minuty, kdy jsme inkasovali dva slepené góly. Pak už si to soupeř zkušeně pohlídal.

HC Lev Benešov – HC Rytíři Vlašim 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Borek (T. Mareček, J. Zderadička), 24. A. Mareček (Sládek, Kaňka), 26. Kočí (Polesný, Mrva), 45. Kižlin (Sládek, Mrva) – 60. Herwig (Mareš, Vondráček). Tresty: 12:10 + Burda (VLA) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0.

Michal Kaňka (hráč HC Lev Benešov): Byl to celkem vyrovnaný zápas, který se musel divákům líbit. Proti minulému vzájemnému zápasu bylo derby hodně dramatické a bylo o co hrát. Možná, že jsme někdy měli trochu i štěstí, ale myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Branek mohl dát soupeř více, ale prosadil se až v poslední minutě. Měl daleko větší šance na to, aby skóroval. Pak se ujala rána od modré. Štěpánek neviděl, škoda pro něj, že nevychytal nulu. Derby mělo parádní atmosféru, je škoda, že taková kulisa nedoprovází i ostatní zápasy.

Jan Jaeger (trenér HC Rytíři Vlašim): Benešov proměnil svoje šance a my ne. Už v první třetině jsme měli šanci na gól, ale trápila nás koncovka. Chtěli jsme, aby všechny střely mířily na brankáře. Jenže jsme si hodně nahrávali a střelba byla nepřesná. Atmosféra byla dobrá, jedná se o derby, které lidi chtějí vidět a fandit. Myslím, že i u nás ve Vlašimi bude plný stadion. Vzhledem k počasí chodí lidé ven dřív a chtějí se pak bavit. Bylo to vyhrocené utkání, kluci mají v sobě hodně emocí. Přišlo mi, že některé momenty špatně vyhodnotil rozhodčí. Měli jsme jet trestné střílení, ale nebylo odpískané. Nic to nemění na tom, že jsme neproměnili šance, které jsme měli.

HC Poděbrady – HC Žabonosy 8:4 (3:1, 1:2, 4:1)

Branky a nahrávky: 1. Ševc (Rindoš), 3. Babička (Milaniak, Ševc), 11. Ševc (Rindoš, Bartoň), 36. Rindoš (Milaniak), 41. Čapek (Bartoň, Rindoš), 51. Rindoš (Vošta), 58. Rindoš (Čapek, Žalud), 60. Mrkus (M. Kubát) – 9. Hrachovec (P. Kubát, Kunášek), 21. Mejzr (Smejkal), 31. Charvát (Březka, Kedršt), 54. Kedršt (Smejkal). Tresty: 5:5. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0.

David Kubát (manažer HC Poděbrady): Vzhledem k dosavadním výsledkům to pro nás měly být povinné tři body. Byli jsme lepším týmem, ale sami jsme si to zkomplikovali laxností a přístupem. Tři body jsme ale nakonec získali.

HC Junior Mělník – HC Benátky nad Jizerou B 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Šípek, 28. Šípek, 30. Havel (Macek), 55. Chvátal (Prejza, Vernek). Tresty: 9:5. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Od začátku jsme měli převahu i spoustu šancí, ale první třetina byla bezbranková. Také ve druhé jsme měli více ze hry a šli do tříbrankového vedení. Ve třetí jsme přidali ještě jeden gól a zaslouženě vyhráli. Kluky chválím za přístup a bojovnost. K výhře nás přivedl kolektivní výkon.

HC Slavoj Velké Popovice – SK Černošice 8:7 (5:2, 1:3, 2:2)

Branky a nahrávky: 1. Rejna (Cikánek, Žoha), 2. Vacek (Formánek), 7. Cikánek (Formánek, Vacek), 16. Synáč (Rejna, Krejčí), 20. Synáč (Žoha), 31. Rejna (Krejčí, Žoha), 51. Synáč, 60. Krejčí (Vacek, Braniš) – 8. Šalamoun (Brejcha, Jobek), 17. Pulkrab (Brejcha), 21. Krudenc (Hofmeister, Jobek), 25. Jobek, 36. Brejcha (Šalamoun, Vlček), 45. Vlček, 52. Novák (Loskot). Tresty: 8:8. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0.

Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Po sporném momentu, který vedl k první brance, jsme se bohužel soustředili víc na výkon rozhodčího než na svůj a domácí si vytvořili velký náskok. I díky zlepšené koncentraci na svůj výkon se nám podařilo vyrovnat, jenže jsme zápas bohužel ztratili v samotném závěru. I přes porážku si cením, že se kluci nevzdali a dokázali se do zápasu vrátit.

HC Hvězda Praha – HK Lev Slaný 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Tejral (Chvála), 39. Klečka (Veverka) – 15. Fabiánek (Kolář), 26. Kohlíček (Ujfaluši), 28. Sekerka (Vodička, Pavlas). Tresty: 6:8. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Na zápas jsme se hodně těšili, bylo to takové derby. Věděli jsme, že to bude těžké utkání a mělo to nádech derby, což bylo super. Bohužel jsme neměli šťastný vstup do zápasu a dostali jsme branku. Sice jsme měli více ze hry, ale bohužel jsme v první třetině nedokázali na branku odpovědět. Do druhé třetiny jsme si řekli, co máme zlepšit, hosty jsme zatlačili a vyústilo to ve vyrovnávací gól na 1:1. Pak jsme se bohužel připravili o lepší výsledek vlastní nedisciplinovaností. Hlavně, co se týče obrany. Soupeř nás vytrestal. Jeden gól jsme dostali v přesilové hře, pak jsme dostali třetí gól v krátkém čase. Bylo to 1:3, dokázali jsme ještě odpovědět na 2:3. To byl aspoň povzbuzující gól do třetí třetiny. Řekli jsme si, že už nemáme co ztratit, a hosty jsme zatlačili. Bohužel nás zase drtila nedisciplinovanost. Měli jsme tři vyloučené ve třetí třetině, což je šest minut, které nás stály mnoho sil. Měli jsme závěrečnou powerplay i tlak, jednou tam dokonce zazvonila tyč, ale už jsme nedokázali srovnat. Bohužel, nevyšlo to. Hostům gratulujeme. Příští týden nás čeká další těžký duel v Benátkách, doufáme, že ho zvládneme.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): V sobotu dopoledne jsme museli ještě na poslední chvíli upravit konečnou nominaci hráčů k utkání, protože nám onemocněl obránce. Naše obranné řady tedy odehrály utkání v pěti hráčích, z toho jeden byl útočník a jeden junior, který si připsal také první gól za tým dospělých. Úspěšně jsme ve třech hráčích ubránili dvě dlouhé přesilové hry soupeře. V útočné fázi jsme předvedli několik krásných hokejových momentů, kterým bohužel chybělo jen lepší zakončení. V defenzivě jsme byli proti soupeřově dobře bruslícím útočníkům také úspěšní. Celý tým odehrál velmi dobré utkání a zaslouženě jsme si z ledu pražské Hvězdy odvezli tři body.

HC Čáslav – BK Mladá Boleslav B 8:6 (3:1, 1:3, 4:2)

Branky a nahrávky: 13. Barbora (Šilhan), 13. Svoboda, 19. Krpata (Melovič), 23. Navrátil (Krpata), 47. Krpata (Ježek), 49. Barbora (Tomek), 52. Navrátil (Krpata, Melovič), 58. Tomek (Krpata, Kulhánek) – 3. Čermák (Tregl, J. Kadeřábek), 22. T. Kadeřábek (Michal, Ficek), 26. T. Kadeřábek (Ficek, Rovný), 28. Rovný (Ficek), 43. Kerda (Moucha), 59. Michal (Mareš). Tresty: 4:6. Využití: 2:0. V oslabení: 1:1.

HC Rakovník – HK Kralupy nad Vltavou 8:0 (4:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. T. Šíma (Benda, Kovařík), 9. Kos (Vlk, Kovařík), 16. Kovařík (Kos, Drda), 17. Benda, 26. Kounovský (Macháček), 36. Nekvinda (M. Šíma, T. Šíma), 49. Kos (Kovařík, Vlk), 54. T. Šíma (Najman). Tresty: 4:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Takový zápas se samozřejmě hodnotí lehce. Vyšel nám po všech stránkách. Všichni hráči od gólmana po posledního útočníka podali koncentrovaný a výborný výkon. Bylo tam kolektivní pojetí, všem hráčům, mně i divákům se to líbilo. Dařilo se i po střelecké stránce. Samozřejmě to udělá radost. Musím vyzdvihnout i to, že soupeř dohrál zápas v naprostém klidu, i když se pro něj vyvíjel nepříznivě. Nebyly tam žádné incidenty. Zápas se velmi povedl.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Utkání se nám hrubě nevydařilo, soupeř byl jasně lepší. Náš výkon bohužel připomínal rekreační hokej. Za výkon mužstva je zodpovědný trenér, proto beru porážku a hlavně předvedený výkon v Rakovníku na sebe.

SK Sršni Kutná Hora – SC Kolín B 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 31. Tvrdík (Beran) – 14. Kozák (Hanzl, Pilný), 37. Kozák (Vaňkovský), 42. Kozák (Hušek, Vaňkovský), 43. Želizňak (Jindra, Martínek), 50. Kopecký (Špinka), 51. Pilný (Kozák, Špinka). Tresty: 3:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Celé mužstvo podalo velice dobrý výkon. V první třetině jsme působili lepším dojmem než soupeř, ale nějaké šance jsme bohužel neproměnili. Vrátily se nám ale ve třetí třetině, kdy jsme o výsledku rozhodli. Celé mužstvo zaslouží poděkování, podalo opravdu výborný výkon. Zaslouženě si z Kutné Hory odvážíme tři body.