Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Hosté potrestali naši laxnost v koncovce a šli do vedení. Díky tlaku jsme ale do konce třetiny otočili skóre. Ve druhé třetině jsme si vytvářeli velký tlak, ale hosté kontrovali z brejků a dvakrát se dostali do vedení, na které jsme však vždy zareagovali. Do třetí třetiny jsme vstoupili opět aktivně a překlopili vyrovnaný výsledek na svoji stranu. Utkání přineslo mnoho branek a diváci mohli být spokojení.

Jiří Honz (trenér HC Žabonosy): Sehráli jsme dvě výborné třetiny a stále jsme vedli. Soupeř bohužel lehce vyrovnal a třetí třetinu jsme nezvládli v hlavách.

BK Mladá Boleslav B – HC Benátky nad Jizerou B 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 20. Rovný (T. Kadeřábek), 31. Christov (Mareš) – 27. Husák (Pavlík), 32. Šípek (Husák), 44. Peca (Pavlík), 60. Dlabola. Tresty: 5:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0.

HC Slavoj Velké Popovice – SC Kolín B 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Vacek (Formánek), 33. Formánek (Vacek), 34. Synáč (Kapal), 55. Braniš (Adam, Formánek) – 29. Kopecký (Semirád). Tresty: 7:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Přijeli jsme do Popovic napravit týden starou porážku z Černošic. Bohužel jsme měli k dispozici jenom dvanáct hráčů do pole. Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale byli jsme domácím dlouho vyrovnaným soupeřem. Hráči se rvali o výsledek celý zápas a nechali na ledě to správné hokejové srdce. Bohužel to na body nestačilo, i když myslím, že nějaký jsme si zasloužili.

HC Lev Benešov – HC Poděbrady 6:2 (4:0, 2:2, -:-) – Utkání bylo ukončeno v čase 35:35 kvůli husté mlze na hrací ploše.

Branky a nahrávky: 11. F. Zderadička (Sládek, Kaňka), 11. Kočí (Polesný, Holánek), 12. Polesný (Holánek, J. Zderadička), 15. Kaňka (Sládek, Mareček), 24. Kaňka (Sládek, Mareček), 25. Kočí (Rittig) – 23. Jelínek (Čapek), 29. Čapek (Jelínek, Sladký). Tresty: 3:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

HC Lev Benešov: Zápas začal svižným tempem se šancemi na obou stranách. Domácí několikrát nebezpečně zahrozili před brankou soupeře a rovněž brankář Štěpánek se nenudil. V 9. minutě byl vyloučen hostující hráč a ač domácí přesilovku nevyužili, ujali se vedení ihned po jejím skončení. Tím začaly čtyři minuty, které víceméně rozhodly zápas. Ve druhé třetině nejdříve skórovali hosté, domácí však rychle vedli opět o čtyři góly. Ve 25. minutě zvýšili domácí na 6:1 a v brance hostů došlo ke střídání brankářů. Hosté začali více bránit, a tak Benešovští neměli moc šancí nového brankáře vyzkoušet. Naopak hosté snížili na 6:2. Tím bohužel bohatá gólová nadílka skončila, protože ve 36. minutě byl zápas předčasně ukončen kvůli mlze na ledě. Uvidíme, jak ve skutečnosti zápas skončí, jestli se bude dohrávat, nebo bude uznáno vítězství domácích 6:2, protože byla odehrána víc jak polovina zápasu. Bohužel je možná i varianta, že domácí nakonec vítězné utkání prohrají kontumačně 0:5, protože nezajistili vyhovující podmínky.

David Kubát (manažer HC Poděbrady): Strašné podmínky, strašný náš výkon a strašný výsledek. Všechno špatně.

HK Kralupy nad Vltavou – HK Králův Dvůr 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Hampl, 24. Bradáček (Hampl, J. Verbík), 27. Kučera (Prášek, Štibran), 28. Hampl, 36. Štibran. Tresty: 3:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Dušen Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Králův Dvůr je náš tradiční soupeř. Hráli jsme doma a chtěli jsme tři body. Po první třetině jsme vedli 1:0, ale výkon nebyl moc dobrý. Ve druhé třetině jsme dali čtyři góly a rozhodli utkání. Poslední třetina se jenom dohrávala. Jsem rád za nulu pro našeho brankáře, který si ji zasloužil za dosavadní výkony.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Nepodali jsme takový výkon jako o týden dříve. Šance, které jsme měli, jsme neproměnili, situace jsme řešili špatně. Soupeř proměnil, co měl. Nechci říct, že jsme byli úplně žalostní, ale soupeř byl lepším týmem. Když nedáš gól, nemůžeš vyhrát.

HC Hvězda Praha – HC Rytíři Vlašim 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Klečka (Hradil), 25. Klečka (Veverka), 38. Hradil (Klečka), 58. Tejral, 60. Chvála (Grim, Slavík) – 34. Svoboda (Kucharčík). Tresty: 8:10 + Veverka, Šonský (oba HVP), Holeš a Kořánek (oba VLA) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Viděli jsme velmi dobrý zápas. My jsme do něj vstoupili velmi dobře a hned z první šance jsme dali branku, což pro nás bylo velmi důležité po neúspěších, kdy vždy dotahujeme. Měli jsme několik dalších šancí, ale nedali jsme. Pak se to začalo vyrovnávat a hosté taky zahrozili. První třetina skončila zaslouženě pro nás. Druhá přinesla opět vyrovnané utkání, začátek jsme měli opět lepší a po zásluze jsme dali na 2:0. Pak jsme bohužel z naší chyby dostali na 1:2. Soupeř měl několik příležitostí, ale náš gólman skvěle odolal. Pak přišla přesilovka soupeře a my v oslabení dali důležitý gól na 3:1, což bylo klíčové. Třetí třetina byla hodně vyhrocená jak z naší strany, tak ze strany hostů. Bylo tam několik konfliktních situací, to ale k hokeji patří. My jsme se k tomu dobře postavili a nakonec jsme zápas vyhráli skvělým výsledkem 5:1. Jsme za to strašně moc rádi. Děkuju všem hráčům, skvěle zachytal náš gólman, který na tom měl největší zásluhu. Celý tým ale strašně bojoval, chtěli jsme to zlomit. Jsme rádi, že se nám to povedlo, a těšíme se na příští týden.

HC Rytíři Vlašim: Hektický zápas v Praze mužům nevyšel. Zápas ovlivnilo několik vyloučení na obou stranách, k vidění byly i dva osobní tresty na obou stranách. Přesilové hry dopadly lépe pro domácí. Ti dokázali jednu využít, navíc se jednou prosadili i při vlastním oslabení. V celkovém součtu zvítězili 5:1.

HC Čáslav – HC Rakovník 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Hejný (Florian), 26. Barbora (Tomek), 40. Navrátil (Ježek, Melovič), 47. Barbora (Svoboda) – 22. Šíma (Kounovský). Tresty: 8:8. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): Do utkání jsme vstoupili dobře a po půlminutě jsme hned dali branku, což bylo dobré. Pak jsme se nechali zbytečně vyloučit, ale třetinu jsme vyhráli. Utkání bylo od nás nejlépe ubráněné v celé sezoně. Počkali jsme si na svoje šance, které jsme proměnili. Z pohledu defenzivy nejlepší utkání. Zachytal nám i gólman, všechno se sešlo, jak mělo. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Byl to zmar. Jak v obraně, tak v útoku, tak v ukázněnosti ve hře jsme trošku zaostali za předchozími zápasy. Zápas se pak vyvíjel tak, jak se vyvíjel. Ne, že bychom neměli šance, jen jsme je neproměnili. Poprvé jsme trochu zaostali za hrou, kterou jsme hráli předtím. To je ale normální, byl to osmý zápas. Nemůžu říct, že by se na to kluci vykašlali, ale prostě se tak všechno sešlo. Občas to tak je.

HK Lev Slaný – HC Spartak Žebrák 7:1 (3:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Dongres (Kočí, Cigánik), 5. Šimáček (Žilík), 5. Sekerka (Jágr), 28. Sekerka (Ujfaluši), 30. Vobořil (Běhal, Jágr), 35. Pavlas (Jágr, Zilcher), 52. Pavlas (Jágr) – 38. Šmerhovský (Jícha). Tresty: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): V domácím utkání jsme splnili jednoznačně očekávanou roli favorita. Hosty jsme nepustili do žádné vážné situace a obdržený gól jsme soupeři darovali naší chybou v obranné činnosti. Příležitost v utkání dostali hráči, kteří za tým pravidelně nenastupují, a ukázali, že s nimi také můžeme počítat.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): Před zápasem jsme si řekli, že se pokusíme konečně uhrát kýžený bod. Sen se nám bohužel vytratil již v páté minutě utkání, kdy jsme prohrávali 0:3. Poté se již utkání dohrávalo v režii domácích.

SK Sršni Kutná Hora – HC Junior Mělník 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 16. J. Kadlec (Pe. Švejda, Mikeška), 41. Jelínek (Beran, Pa. Švejda), 57. Tvrdík (Beran, Pa. Švejda) – 24. Šubrt, 35. Cafourek (Vernek, Šubrt). Tresty: 5:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Zápas v Kutné Hoře byl vyrovnaný. První třetinu vyhrála Hora, ve druhé jsme výsledek otočili a do třetí jsme šli s jednobrankovým náskokem. Bohužel jsme hned v úvodu dostali branku z přesilovky a ke konci nám domácí dali po chybě další a nakonec rozhodující. Po odvolání brankáře jsme měli šance na vyrovnání, ale to už se nám nepodařilo. Stále máme mezery v obranné hře a nevyužíváme vyložené šance.

