Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Hosté se ujali vedení, když jsme nedokázali vyhodit kotouč a střela hostujícího Špinky se zastavila až v brance. My jsme si připravili mnoho šancí, ale hostující brankář byl pozorný. Střelou do horního růžku vyrovnal Pulkrab. Hosté nám nestačili v pohybu, díky čemuž jsme přidali další tři branky. Ve druhé třetině byli hosté více na puku, ale žádnou šanci si nevypracovali a Pulkrab mohl v polovině zápasu dovršit hattrick. Do konce třetiny už jsme hráli jen my a přidali jsme další čtyři branky. Třetí třetina už tolik gólů nepřinesla, na každé straně se prosadil jeden hráč.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Zápas se mi hodnotí velmi špatně, jelikož jsme ho vůbec nezvládli. Šli jsme sice brzo do vedení, ale to bylo z naší strany vše. Poté už na ledě bylo jen jedno mužstvo a to byli domácí. Dominovali ve všem a zaslouženě zvítězili.

BK Mladá Boleslav B – HC Rakovník 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 18. Vondrlík (Rovný), 40. Kerda, 58. Rovný (Vondrlík) – 10. Macháček (Bulva), 30. Hulcr (Benda), 36. Lev (Let, Vyšín), 44. Bulva (Macháček, Benda), 50. Bulva (Hulcr). Tresty: 6:0. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Hoši zvládli další zápas. Bylo to překvapivě jednoznačně, i když výsledek tomu tolik neodpovídá. Mohli jsme být úspěšnější v koncovce, ale soupeřův mladý gólman chytal výborně. Snad ještě nikdy jsem nezažil, aby hostující mužstvo nebylo vyloučené. Neměli jsme jediného vyloučeného, což dokazuje naši převahu, když jsme ani nepotřebovali faulovat. Hoši to zvládli bravurně, i když rozdíl měl být daleko větší než 5:3.

Krajská liga: Stoprocentní už jen Rakovník, první zisk pro Žabonosy a Benátky

HC Poděbrady – HC Benátky nad Jizerou B 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Pojkar (Rindoš, Sladký), 11. Kejdana (Rindoš), 13. Čapek (Pojkar, Jelínek), 22. Pojkar (Kubát), 28. Pojkar (Čapek, Jelínek), 46. Sladký (Ševc, Čapek), 56. Čapek – 29. Belas, 52. Němeček (Kredba). Tresty: 9:2. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0.

David Kubát (manažer HC Poděbrady): Od začátku jsme měli zápas pod kontrolou a celkem jednoznačně jsme vyhráli. Soupeř přijel s velmi mladým týmem, což bylo znát. Byli jsme lepší a zaslouženě jsme vyhráli.

HK Králův Dvůr – HC Žabonosy 7:3 (0:1, 2:1, 5:1)

Branky a nahrávky: 23. Pánek (Krásl), 33. Piovarči (Novák), 47. Pulda (Novák), 54. Krásl (Pánek), 54. Pulda, 57. Šnaidauf, 59. Krásl (Pánek, Hamada) – 5. Kedršt (Smejkal, Hlaveš), 27. Mejzr (Smejkal, Pýcha), 59. Hlaveš. Tresty: 4:4. Využití: 0:0. V oslabení: 2:0.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Začátek utkání nebyl takový, jaký bych si představoval. Po první třetině, ve které jsme rozhodně nepodali super výkon, jsme si v kabině popovídali a od druhé třetiny se to začalo zlepšovat. Kluci postupně začali pracovat a dali do toho to, co měli. Proto se nakonec povedl takový výsledek. Jsem šťastný za tři body.

Krajská soutěž: Kladenské Hvězdě nepomohl k lepšímu výsledku ani Jágr na lavičce

HC Junior Mělník – HC Spartak Žebrák 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Šubrt (Havel, Vernek), 25. Litera (Vernek), 30. Škutina (Litera, Cafourek), 35. Prejza (Šícha), 51. Kapoun (Šimon), 58. Martinec (Litera) – 41. Štembera (Belda, Rejzek). Tresty: 8:12. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): K utkání jsme jeli pouze se třinácti hráči včetně tří juniorů. V první třetině hráči zodpovědně bránili, což se projevilo i na výsledku 1:0 pro domácí. Postupem času nám však ubývaly síly, čehož zkušený domácí tým využil k navýšení skóre. Musím náš tým ale pochválit za obrovskou bojovnost podpořenou vynikajícím výkonem brankáře Milce.

HC Lev Benešov – HC Čáslav 6:7sn (2:3, 2:1, 2:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Kaňka (Mareček), 17. Kočí (Holánek, Polesný), 23. Kižlin (Kohout), 31. Holánek (Mareček), 41. Procházka (Holánek, Rittig), 60. Holánek (Mareček) – 5. Navrátil, 13. Barbora, 19. Florian (Hejný), 38. Šilhan, 45. Hejný (Florian), 52. Hejný (Florian), rozh. náj. Barbora. Tresty: 6:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0.

HC Lev Benešov: Utkání začalo tlakem hostů, který se vystupňoval ve třetí minutě, kdy si šel na trestnou lavici sednout Federočko. Hosté početní výhodu využili a ujali se vedení. Ve stejné minutě srovnal Kaňka. Velká část první třetiny se bohužel odehrávala před domácí brankou, a tak se podařilo hostům do sirény ještě dvakrát skórovat. Za domácí se prosadil Kočí a do šaten se šlo za stavu 2:3. Druhá třetina začala lépe pro domácí, kteří srovnali a šli poprvé do vedení. Radost však netrvala dlouho a ještě před koncem druhé třetiny hosté srovnali na 4:4. Třetí třetina byla opět ve stylu přetahování o vedení. V první minutě se dostali do vedení domácí, o čtyři minuty později však bylo srovnáno a v 52. minutě šli hosté do vedení. Naši kluci se ale nevzdali a minutu před koncem srovnali na 6:6. Zápas bohatý na góly a zvraty pokračoval prodloužením, které se až na výjimky odehrávalo před naší brankou. Díky skvěle chytajícímu Štěpánkovi, který se blýskl zákrokem sezony, skončilo prodloužení bez gólů. Bohužel nakonec hosté přece jen urvali dva body pro sebe, když zvítězili po samostatných nájezdech.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): První třetina byla dobrá, hráli jsme dobře do útoku a vyhráli jsme ji. Trochu nám ale vázla defenziva, ve které jsme dělali hrubé chyby. Ty nás nakonec stály to, abychom vyhráli za tři body. Bylo to 6:5, zbývala minuta do konce a měli jsme puk v našem pásmu. Hloupou chybou a blbým rozhodnutím jsme ale soupeři dali šanci to vyrovnat. To byla škoda. V prodloužení jsme pak měli šanci a přesilovku, ale zase nic. Aspoň, že to vyšlo v nájezdech. Škoda tří bodů, ale dva bereme. Každé vítězství se počítá.

Video, foto: Benešov přežil vlastní góly. Čáslav ale vyhrála po nájezdech

HK Kralupy nad Vltavou – HC Slavoj Velké Popovice 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Kaprál (R. Verbík, David), 12. Bradáček (Řehák), 29. Řehák (TS), 60. J. Verbík (Řehák) – 33. Žoha (Vacek), 49. Freisler (Synáč). Tresty: 4:1. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Velmi cenné vítězství proti výbornému mužstvu Velkých Popovic. Celé utkání se hrálo ve vysokém tempu a soupeř v tempu nepolevil ani za našeho vedení 3:0. Zvítězili jsme díky velké bojovnosti celého mužstva.

HK Lev Slaný – HC Rytíři Vlašim 6:5pp (1:2, 4:2, 0:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Ujfaluši (Sekerka, Vodička), 21. Běhal (Suda, Hanzlík), 26. Sekerka (Vodička), 27. Ujfaluši (Sekerka), 32. Sekerka (Kohlíček), 62. Fabiánek (Sekerka) – 9. Pessr (Herwig, Kratochvíl), 12. Florián (Fiala, Holeš), 36. Vondráček (Svoboda, Kučera), 38. Svoboda (Florián), 55. Florián (Kočí). Tresty: 6:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Skóre po první třetině utkání bylo stejné jako minulý týden v Kolíně. Prohrávali jsme o jeden gól, ale byli jsme aktivnější a opět jsme si vytvářeli gólové příležitosti, které jsme neproměnili. Do druhé třetiny jsme vstoupili velmi aktivně. Soupeře jsme skvělým napadáním zatlačili do jeho obranné třetiny. Po krásných hokejových momentech jsme otočili skóre v náš prospěch na 5:2 a vypadalo to, že je o osudu utkání rozhodnuto. Vlašim ale nesložila hokejové zbraně a začala produkovat nepříjemnou hru. Byla důrazná v osobních soubojích a přinutila nás dělat chyby. Ve třetí třetině jsme po našich individuálních chybách v obraně nechali soupeře srovnat na 5:5. Do prodloužení jsme šli s tím, že dva body za výhru zůstanou ve Slaném, což se podařilo. Chtěl bych vyzdvihnout výkon Sekerky, který se podílel na výhře pěti body. Stínem je zranění Vodičky, který musel odstoupit z utkání. Zároveň chci také poděkovat našim fanouškům, kteří nás přišli podpořit.

HC Rytíři Vlašim: Utkání plné zvratů po šedesáti minutách vítěze nenašlo, a tak muselo rozhodnout prodloužení, ve kterém měli více štěstí domácí hráči. Ti si tak připsali bod navíc za vítězství 6:5 po prodloužení.

Sparta ukončila sérii porážek v prodloužení, Mladou Boleslav sestřelil Řepík

SK Sršni Kutná Hora – HC Hvězda Praha 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 35. Beran (Švejda, Dytrych), 40. Beran (Dytrych, Tvrdík), 58. Švejda – 49. Veverka (Hradil). Tresty: 6:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Hvězda pro nás byla neznámý soupeř, který ještě loni hrál pražskou skupinu. Nemá ještě žádný bod, ale nevěděli jsme, co od ní čekat. Potvrdilo se nám, že to nebude špatný soupeř. Hráči Hvězdy výborně bruslili a byl to těžký a vyrovnaný zápas. Naštěstí se nám podařilo dát dva góly ve druhé třetině, kdy měl soupeř převahu jak herní, tak střeleckou. My ale dokázali dát ze šesti střel dva góly. V závěru, když soupeř snížil, tak jsme dali do prázdné brány na 3:1. Byl to ale těžký soupeř a je to pro nás cenné vítězství po dvou venkovních prohrách. Teď nás čekají další tři zápasy doma, jsme rádi, že jsme přerušili sérii proher. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Soupeři, kteří nás čekají, jsou v tabulkách výš než Hvězda, ale hrajeme doma. Pokusíme se z domácího kluziště udělat nedobytnou tvrz.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): První třetina byla vyrovnaná, nám ale chybělo trochu víc bojovnosti, což jsme ve druhé části zlepšili. Domácí jsme několikrát zatlačili a měli jsme nějaké příležitosti, jenže jsme je opět neproměnili a domácí udeřili z přesilové hry, což byl klíčový moment. Osmnáct sekund před koncem druhé třetiny pak domácí přidali krásný druhý gól. Před třetí třetinou jsme si řekli, že se zápasem chceme něco udělat. Sebrali jsme všechny síly, ale domácí už si to zkušeně hlídali. Zkorigovali jsme na 1:2, dostali jsme se do tlaku, ale oslabení nás zase bohužel přibrzdilo. Pak už jsme se k ničemu nedostali. Ke konci jsme měli přesilovou hru, ale nebylo to ono. Zkusili jsme hru bez brankáře, ale domácí nám dali branku. Byla to pro nás zase lekce z produktivity a zkušenosti. Domácím gratulujeme, připravíme se na další zápas.

