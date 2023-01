Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Utkání mělo parametry zápasu play off. Oba týmy chtěly hrát hokej. Utkání bylo v dobrém tempu a hrál se rychlý hokej. Nám se podařilo využít přesilové hry a odskočit soupeři.

HC Lev Benešov – SC Kolín B 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Holánek (Dušek, Procházka), 39. Polesný (Holánek, J. Zderadička) – 3. Pilný (Martínek), 10. Skokan (Kozák, Semirád), 30. Pilný (Kozák), 33. Martínek (Šupík), 40. Želizňak (Jindra, Semirád), 48. Semirád (Vaňkovský, Pilný), 59. Martínek. Tresty: 6:9. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Parádní výkon celého týmu. Hráči si uvědomili naši situaci a dřeli celý zápas. Zaslouženě přišla odměna v podobě tří bodů. Byl to parádní podvečer v Benešově.

Krajská liga: Poděbrady i Rakovník nedaly ani gól, Černošice utekly do trháku

HC Rytíři Vlašim – SK Sršni Kutná Hora 5:7 (2:0, 3:1, 0:6)

Branky a nahrávky: 10. Florián, 12. V. Pessr (Beneš), 21. Florián (Holeš, Burda), 26. Holeš (Florián), 33. Fiala – 32. Klazar (Havelka), 41. Beran (Jan Tvrdík), 42. Jelínek (Havelka, Beran), 44. Kadlec (Dytrych), 44. Jan Tvrdík (Beran), 45. Jelínek (Jan Tvrdík, Beran), 54. Beran (Jelínek). Tresty: 2:4 + J. Pessr (Vlašim) trest ve hře a A. Kadlec (Kutná Hora) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Jan Jaeger (trenér HC Rytíři Vlašim): Dvě třetiny jsme soupeře k ničemu nepustili a do třetí třetiny jsme šli za stavu 5:1 pro nás. Bohužel jsme třetí třetinu absolutně nezvládli a zápas prohráli 5:7. Není pro to žádná omluva, i tak se ale omlouvám všem našim fanouškům.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Málo vídaný obrat. Po druhé třetině jsme prohrávali 1:5 a během necelých pěti minut jsme vedli 6:5. Skoro bych řekl, že jsem takovou věc na vlastní oči neviděl. Padly dva rychlé góly na 3:5 a soupeř se položil. Nevím, jestli to relativně mladý gólman neunesl, ale pak nám tam spadlo opravdu úplně všechno. V závěru jsme přestáli i oslabení ve třech. Parádní, skvělé body, které jsou pro nás hrozně důležité.

HC Slavoj Velké Popovice – HC Junior Mělník 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 17. Kukačka (Culka, Kasík), 30. Formánek (Freisler), 49. Culka (Kukačka, Synáč), 52. Vacek (Formánek), 53. Stejskal (Kukačka, Synáč) – 9. Kapoun (Macek, Vernek). Tresty: 6:8. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Prvních deset minut jsme byli lepším týmem a potvrdili to i gólem. Do konce třetiny už jsme hráli jen v oslabení a dostali vyrovnávací branku. Ve vyrovnané druhé třetině jsme bohužel inkasovali po špatném střídání. Ve třetí ve snaze o vyrovnání jsme hru trošku otevřeli a obdrželi třetí branku. V následující přesilovce jsme snížili, ale rozhodčí to bohužel neviděl a gól neuznal. Poté jsme obdrželi dvě laciné branky a bylo rozhodnuto. Škoda neproměněných vyložených šancí, to nás trošku trápí celou sezonu.

TNP dominuje krajské soutěži. Pro krajskou ligu můžeme být přínosem, říká Valder

HC Benátky nad Jizerou B – HC Žabonosy 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 6. Donini (Gebell, Najč), 9. Macura (Švejda), 59. Votoupal (Gebell, Uřidil), 59. Horáček (Švach, Macura), 60. Švach. Tresty: 5:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

HK Lev Slaný – HK Králův Dvůr 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 16. Ujfaluši (Sekerka), 24. Kadlec (Suda), 25. Sekerka (Ujfaluši, Kohlíček), 60. Kadlec (Šimáček) – 42. Slabý (Pulda), 48. Veselý (Pánek, Tuček), 57. Pokorný (Pulda). Tresty: 1:6. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Drahomír Kadlec (trenér HK Králův Dvůr): Zaspali jsme první třetinu, bylo to nemastné, neslané. Ve druhé části jsme se zlepšili a měli jsme šance, které jsme neproměnili. Dvakrát jsme třeba trefili tyčku. Prohrávali jsme 0:3, nicméně jsme se nesložili a dostali jsme se na 3:3. 0,04 vteřiny před koncem nám potom dali čtvrtý gól. Bylo to po naší chybě, po nedůrazu v rohu zůstal nepokrytý obránce a gólman nic neviděl. Přišli jsme minimálně o bod.

Řisuty jsou odrazem kladenského hokeje, míní Kos. S Rakovníkem chce vyhrát kraj

HC Čáslav – HC Hvězda Praha 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Velas (Janásek), 47. Grim. Tresty: 9:8. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): Utkání se nám úplně nepovedlo. První třetina byla slaboučká, ale paradoxně v prvních pěti minutách jsme měli tři opravdu veliké šance. Kdybychom dali první gól my, tak by utkání asi vypadalo jinak. Hloupými věcmi jako chybami a vyloučeními jsme dostali na konci třetiny gól. Ani důraz a tlak do brány tam z naší strany nebyl, moc šancí jsme si nevytvořili na to, že jsme hráli doma. Ve třetí třetině po naší hloupé chybě ještě ujeli a dali na 0:2. Nedokázali jsme se prosadit, byli jsme jalovější a Hvězda hrála účelně, dobře a rychle.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Řekli jsme si, že do zápasu chceme vstoupit tak, jak jsme skončili zápas s Rakovníkem. Byli jsme odhodlaní opět bojovat a nedat domácím nic zadarmo. Začátek ale domácím vyšel lépe. Měli tam jednu velice nepříjemnou příležitost, kdy náš gólman skvěle chytil velkou šanci a odražený kotouč skončil možná i na tyči. Domácí pak měli přesilovou hru, která byla velice nepříjemná a téměř dvě minuty jsme se nedostali ze svojí třetiny. Domácí nás sevřeli, ale my se srdnatě bránili a silou vůle to ustáli. Pak jsme na konci třetiny měli přesilovku my. Povedl se nám nahozený kotouč od modré čáry, dobře jsme to tam tečovali a šli jsme do vedení, což byla velice důležitá branka. Ve druhé třetině to bylo opět čekání, kdo udělá chybu. Domácí měli v téhle fázi více ze hry, několikrát nás tam nepříjemně zamkli. Skvěle ale zahrála naše obrana a fantastický výkon gólmana nám pomohl, že jsme to ustáli. Ve třetí třetině se to hodně vyrovnalo, dostali jsme se do toho, co jsme si řekli. Opět jsme forčekovali, dobře si pokrývali střední pásmo, dobře jsme hráli obranný box, což bylo důležité. Domácí jsme moc k ničemu nepustili, naopak jsme měli nějaké šance. Nakonec jsme udělali výpad z naší obrany a skvěle jsme zakončili na 2:0. Utkání bylo pořád nahoru dolů, domácí tlačili, ale my jsme si to pohlídali. Zhruba tři minuty před koncem se domácí odhodlali k powerplay, ale opět jsme jim moc nedovolili. Zaslouženě jsme na horké půdě v Čáslavi vyhráli. Důležité tři body, chci pochválit celý tým. Všichni hráči předvedli maximum a vynikající gólman to jen podtrhl.

HC Rakovník – HC Spartak Žebrák 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 6. Macháček, 44. Šíma (Petráček), 56. Ságner (Šíma, Vlk) – 5. Záruba (Arnošt), 23. Jícha (Belda), 34. Belda (Langer), 49. Langer (Bakule), 52. Jícha (Šmerhovský). Tresty: 2:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Žebrák asi viděl film o Janu Žižkovi z Trocnova, takže přijel s takovou taktikou. Udatně bojovali, byli zalezlí ve třetině a sázeli na protiútoky. Takovou střeleckou potenci jsem ještě neviděl. Šest střel, pět gólů, to je výborné. Nemůžu našim hráčům upřít snahu, byla vidět, ale bohužel jsme se nepopasovali s jejich obrannou hrou. Měli jsme velkou převahu, ale hraje se na góly. Musíme se z toho ponaučit. Bylo tam asi trochu podcenění, ale zároveň ohromná bojovnost od soupeře.

Peter Mitošinka (trenér HC Spartak Žebrák): Za předvedený výkon jsme si výhru zasloužili. Kluci hráli s nasazením, bojovností a velkou dávkou obětavosti. Podstoupili spoustu soubojů, padali do střel a přestože v určitých fázích zápasu nás soupeř přehrával, naše obrana v čele s brankářem Milcem fungovala výborně. Navíc se nám dařilo proměňovat gólové příležitosti, kterých nebylo tolik jako v minulých zápasech. Hráčům patří za předvedený výkon velký dík.

Černošice vládnou krajské lize. Jsme produktivnější než loni, těší Brejchu