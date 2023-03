Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Dostali jsme nejlepší mužstvo základní části, takže jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého. V prvním zápase se nám nepovedla první třetina, kdy nám nejely nohy ani ruce. Soupeř se dostal do tlaku a šel do vedení 2:0. Góly jsme mu vyloženě nabídli. Ve druhé třetině jsme hru srovnali, ale soupeř se dostal na 3:1. Pak už si zápas zkušeně pohlídal, neustále byl odskočený a my se jen přibližovali. Bohužel jsme to už nedotáhli. Sobotní zápas byl diametrálně odlišný a vyrovnaný. Šli jsme si za tím, škoda, že jsme v první třetině neproměnili šance. Tam jsme mohli odskočit. Ve druhé třetině jsme šli do vedení paradoxně v našem oslabení. Hra se přelévala zleva doprava a do šaten se šlo za stavu 3:3. Závěrečná třetina byla kdo s koho. Šli jsme do vedení, ale bohužel se nám nepodařilo udržet nebo navýšit, i když tam šance byly. Po našich chybách soupeř srovnal a v závěru si pojistil postup pátým gólem. Přesto jsme byli Černošicím důstojným soupeřem a série byla z naší strany parádní. Síla soupeře je bohužel daná, soupeř byl výborný, což dlouhodobě v soutěži ukazuje. Nezbývá mi než poděkovat celému týmu nejen za tuhle sérii, ale za celou sezonu. Hlavně za její závěr, který byl parádní. Bohužel nedopadlo čtvrtfinále a je konec.

Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): První utkání mělo od začátku velké tempo a oba celky chtěly hrát rychlý hokej. Po většinu utkání jsme si drželi střeleckou převahu, ale hostující brankář chytal výborně. Díky střelecké převaze jsme šli vždy do vedení, ale hosté vždy snížili po dobrých přečísleních. Ve třetí třetině se nám podařilo vstřelit dvě rychlé branky a soupeř už manko nedotáhl. Druhé utkání opět nabídlo rychlý hokej s minimem vyloučených. Tentokrát se do vedení dostávali Kolínští, ale vždy jsme dokázali srovnat. Na začátku třetí třetiny se domácí ujali vedení, ale díky brankám v 53. a 55. minutě jsme skóre otočili a dovedli zápas do vítězného konce. Série nabídla rychlý hokej s minimem faulů. Oba celky předvedly velmi dobré výkony.

HC Poděbrady – HC Slavoj Velké Popovice 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 8. Milaniak (Jelínek), 17. Pojkar (Hlinka, Tuma), 18. Čapek (Jelínek), 32. Ševc (Rindoš), 33. Tuma (Jelínek), 60. Čapek – 31. Kukačka (Hradil), 45. Cikánek (Hradil), 54. Freisler. Tresty: 13:10. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Výsledek série: 2:0.

HC Junior Mělník – HC Rakovník 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Šubrt (Havel, Vernek), 29. Vernek (Cafourek), 35. Havel (Vernek, Stinka), 60. Stinka – 6. Kos (Kovařík, Ságner), 57. Nekvinda (Macháček, Hegenbart). Tresty: 8:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Stav série: 1:1.

Krajská liga: Velký obrat Rakovníka, Kralupy přetlačily Slaný

HK Kralupy nad Vltavou – HK Lev Slaný 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 19. J. Verbík (Bradáček, Hampl), 42. Brandejský (Kaprál), 55. Kaprál (Hampl, Chládek) – 28. Běhal (Sekerka), 30. Ujfaluši (Sekerka), 43. Borkovec (Hanzlík), 45. Ujfaluši (Vodička). Tresty: 2:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Stav série: 1:1.

HC Rakovník – HC Junior Mělník 3:4pp (1:2, 1:1, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Hulcr (Benda, Libovický), 21. Kovařík (TS), 43. Ságner (Šíma) – 1. Havel (Vernek, Cafourek), 15. Vernek (Havel, Macek), 33. Šípek (Šubrt), 68. Macek (Vernek). Tresty: 5:7. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Výsledek série: 1:2.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Jsem z toho smutný, hlavně kvůli klukům. Určitě jsme po všech stránkách nebyli horší. Až na koncovku. Soupeř využil jakékoliv drobné chyby a měl kliku nebo větší um v koncovce. K nám během všech tří zápasů nepřišlo sportovní štěstí v koncovce. O to víc mě to mrzí. Bylo to smutné. Například v Mělníku jsme od poloviny zápasu byli skoro jenom u soupeře ve třetině, pořád jsme do něj bušili… Takové je ale play off. Hraje se na dva vítězné zápasy a rozhoduje momentální forma. Všichni kluci od prvního do posledního tam ale nechali všechno, což mě těší.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Věděli jsme, že nás čeká jeden z favoritů na prvenství, a podle toho celá série vypadala. Po středeční prohře jsem klukům věřil, že se do Rakovníka vrátíme. V sobotu jsme podali vynikající výkon. Kluci si sáhli na dno a série se vyrovnala. Před nedělním zápasem se mě ptal trenér Rakovníka, kdy nám dojdou síly. Moje odpověď byla, že nedojdou. Viděl jsem na týmu odhodlání udělat pro postup vše. Třikrát jsme vedli a Rakovník vždy vyrovnal. Nás to nezlomilo a po základní hrací době byl remízový stav. Dvě minuty před koncem prodloužení po nádherné akci dal Marek Macek rozhodující gól. Vypukla velká mělnická euforie. Před hráči smekám, dali do toho úplně všechno a vyrovnanou sérii zaslouženě vyhráli. Jako už poněkolikáté musím vyzdvihnout výkon brankáře Michala Formánka, předvádí úžasné výkony.

HK Lev Slaný – HK Kralupy nad Vltavou 3:4sn (2:2, 0:1, 1:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Sekerka (Ujfaluši), 12. Malát, 60. Běhal (Kopica) – 8. Kaprál (Brandejský, Řehák), 9. Bradáček (Prášek), 23. Brandejský (Kučera, Řehák), rozh. náj. Husarik. Tresty: 7:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Celá série byla velmi vyrovnaná. První utkání ve Slaném bylo oboustranně hodně defenzivní a hosté byli šťastnější v prodloužení. V sobotním utkání v Kralupech už se hra více otevřela a začaly padat góly. I když jsme prohrávali, tak jsme utkání otočili v náš prospěch a náskok jsme si zkušeně pohlídali do konce utkání. Povedlo se nám splnit cíl, a to vrátit rozhodující třetí utkání do Slaného. V něm předvedená hra splnila vysoké parametry bitvy play off. I když jsme se ujali vedení, soupeř stav utkání otočil. Necelé dvě minuty před koncem jsme se chystali na hru bez brankáře, ale byl nám vyloučen hráč. Tím jsme přišli o možnost početní převahy na konci utkání. Přesto jsme po zavezení kotouče do útočného pásma odvolali gólmana a podařilo se nám vyrovnat třináct sekund před závěrečnou sirénou. Obrovská euforie zavládla nejenom v týmu, ale i u všech našich fanoušků na stadionu. Do prodloužení jsme vstoupili aktivně, ale bohužel se nám nepodařilo proměnit vyloženou šanci a rozhodnout. Nakonec o všem rozhodly samostatné nájezdy, ve kterých byl soupeř o jeden lepší. Chtěl bych poděkovat všem našim hráčům za super předvedené výkony nejen v play off, ale i v průběhu celé sezony. Samozřejmě také všem fanouškům, kteří nás podporovali. Snad se jim naše výkony líbily a zachovají nám přízeň i v příští sezoně.



Martin Příhoda (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Tím, že se nám nedaří dávat vyložené šance, jsou zápasy z naší strany ubojované. Před kluky musím smeknout klobouk. Ve třetím utkání jsme si to v posledních třinácti vteřinách sami zkomplikovali a šli jsme do prodloužení. Dali jsme do branky druhého gólmana, který perfektně vychytal nájezdy. To si zaslouží obdiv všem klukům v týmu. Chtěl bych jim hrozně poděkovat za to, jak do toho dali srdíčko. Celá série byla náročná, oba týmy byly vyrovnané. Rozhodlo asi to, že jsme to chtěli o trošku víc.