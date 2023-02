SK Sršni Kutná Hora – HK Kralupy nad Vltavou 1:2pp (0:1, 0:0, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 60. Jelínek (Dytrych) – 18. Husarik (Soukup, J. Verbík), 68. David (Soukup, Husarik). Tresty: 4:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Výsledek série: 0:2.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Série byla vyrovnaná. Věděli jsme, že nás nečeká lehký soupeř, protože Kralupy se nedostaly do postupové čtyřky až posledními třemi koly, kdy navíc hrály s prvními týmy. Neudělali jsme žádnou ostudu. Trošku je v nás zklamání, protože jsme mysleli, že aspoň domácí zápas bychom mohli vyhrát a vrátit se v neděli do Kralup na rozhodující utkání. Dopadlo to ale tak, jak to dopadlo. Šance jsme na to měli, ale neproměnili jsme je. Soupeř, když měl šanci, tak ji využil. Postoupil asi zaslouženě, ale mrzí to. Z pohledu postupu do předkola play off byla sezona úspěšná. Po několika letech, kdy se Kutná Hora pohybovala v baráži o udržení, je to úspěch. Na druhou stranu jsme v sezoně měli dlouhý osmizápasový výpadek bez výhry. To je hodně, to by se nemělo opakovat. Na začátku sezony jsme se pohybovali na prvních místech tabulky, ale pak sérií osmi porážek v řadě jsme propadli až na skoro nepostupové místo. V tomhle je velká rezerva. Velká rezerva je i v koncovce a zakončování. To nás trápilo celou sezonu.

Martin Příhoda (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Kutná Hora byla těžký a výborně fyzicky připravený soupeř. Byla to urputná série, ve které nepadalo moc branek. Musím naším klukům za bojovnost a obrovskou obětavost poděkovat. Doufám, že nás tahle těžká série povzbudí a našim hráčům vlije do krve větší sebevědomí do čtvrtfinále.

HC Junior Mělník – BK Mladá Boleslav B 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 17. Šubrt (Cafourek, Vernek), 20. Škutina (Šípek, Cicvárek), 29. Šubrt (Vernek), 47. Vernek (Cafourek, Kapoun), 47. Macek (Šubrt, Stinka), 49. Havel (Macek). Tresty: 7:8 + Vondrlík (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Výsledek série: 2:0.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Výsledek je pro nás až nad očekávání, protože soupeř byl velmi těžký. Musím přiznat, že 6:0 neodpovídalo, zápas byl mnohem vyrovnanější. V kritických chvílích nás ale podržel brankář Formánek. Budu se opakovat, ale myslím, že současné výsledky jdou hodně za ním. Kluci v něm mají jistotu a daří se i jim. Jako zlomový moment zápasu vidím využitou přesilovku pět na tři (hosté v prostřední části stejnou výhodu nevyužili - poznámk redakce). První lajna dala na 4:0, druhá pak hned na 5:0. Ve čtvrtfinále máme silný Rakovník, začínáme na jeho ledě. Což se proti Mladé Boleslavi ukázalo jako výhoda. Pojedeme tam vyhrát, doufám, že se nám to podaří. Rakovník každopádně považuji spolu s Černošicemi za aspiranta na titul. Uděláme maximum, abychom jím byli i my.

Zdroj: Luboš Kurzweil

SC Kolín B – HC Lev Benešov 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 26. Vaňkovský (Martínek, Hanzl), 31. Kozák (Semirád, Martínek), 60. Pilný (Kozák) – 45. F. Zderadička (Sládek), 58. Sládek (Procházka). Tresty: 5:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Výsledek série: 2:0.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): První utkání série bylo z naší strany výborně sehrané. Soupeře jsme do ničeho nepustili a kolektivní a disciplinovanou hrou jsme si došli k prvnímu bodu za vítězství 5:1. Jednoznačně jsme na ledě soupeře dominovali. Sobotní utkání ale bylo diametrálně odlišné. Benešov se snažil odvrátit vyřazení, takže se snažil hrát bez chyb, jednoduchou hru a rychle hru otáčel. Odpovídal tomu průběh utkání. Ve druhé třetině jsme šli do vedení 2:0 po proměněné přesilové hře. Měli jsme neskutečný tlak, škoda, že jsme neodskočili na rozdíl tří branek. Do třetí třetiny jsme si přenesli přesilovou hru, která se nám vůbec nepovedla. Posléze jsme šli do tří a soupeř dokázal dlouhou přesilovku pět na tři proměnit a dostal se na dostřel. Soupeř potom šel proti vyřazení a šel do toho hlava nehlava. Dařilo se mu držet na kotouči u nás v pásmu, byl jasně lepší a mačkal nás. Mysleli jsme si, že to už přežijeme, když dvě minuty před koncem dokázal vyrovnat. Tam jsme byli hrozně dole. Po oddechovém času se ale obraz hry zase změnil a chtěli jsme to dovést do prodloužení nebo rovnou rozhodnout. Stalo se něco neskutečného, rozhodli jsme v poslední vteřině utkání. Když jsme rozjížděli poslední útok, tak na tabuli svítilo pět sekund. Šli jsme proti času a spadlo to tam. To, co se potom dělo na střídačce, to bylo neuvěřitelné. Tam bouchla bomba. Byla to euforie, jak má být. Proto se to hraje. Děkuji celému týmu za parádní výkon v celé sérii. Kluci hráli srdcem. Děkuji i fanouškům, kteří přišli, a Petrovi Martínkovi, který tam s námi nemohl být, protože byl s A týmem v Šumperku. Jsme ve čtvrtfinále.

HC Hvězda Praha – HC Slavoj Velké Popovice 7:3 (3:2, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Chvála (Čmejla, Hradil), 6. Veselý (Velas), 13. Adam (Veselý, Slavík), 36. Slavík (Veverka), 37. Klečka, 55. Velas (Čmejla, Herna), 59. Klement (Veverka, Slavík) – 6. Freisler (Voska), 10. Vacek, 50. Rejna (Kukačka, Krejčí). Tresty: 8:9. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Stav série: 1:1.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Věděli jsme, že máme nůž na krku a musíme vyhrát, abychom sérii vrátili do Popovic. Zažili jsme vstup snů a už v 18. sekundě jsme šli do vedení, což bylo velice důležité. Hosté bohužel nesložili zbraně a vyrovnali na 1:1. Poté jsme se opět nadechli, dali na 2:1, ale hosté opět srovnali. My jsme se ale nevzdali a dali jsme třetí gól. Divoká první třetina tedy skončila 3:2. Ve druhé se to začalo trochu kouskovat. Hosté možná hledali nějaké věci v rozhodčích, podobně jako my v prvním zápase, a my toho parádně využili. Soupeř měl nějaký herní výpadek a my vstřelili dvě nesmírně důležité branky. Po dvou třetinách jsme tedy vedli 5:2. Věděli jsme, že je budeme muset ubránit, ale v polovině třetiny jsme inkasovali. Potom jsme si to ale pohlídali. Hosté hru otevřeli a my přidali další dva góly. Byli jsme rádi, že jsme utkání zvládli. Chtěli jsme vrátit sérii do Popovic a to se nám povedlo. Po zásluze jsme si rozhodující zápas vybojovali.

HC Slavoj Velké Popovice – HC Hvězda Praha 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Synáč (TS), 30. Vacek (Cikánek, Culka), 60. Dulovec (Kukačka, Stejskal) – 11. Klečka (Hlaváč). Tresty: 5:3 + Velas (Hvězda) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Výsledek série: 2:1.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Věděli jsme, že to bude jiný zápas než ve středu. Na soupeře jsme byli připravení, ale domácí hráli hokej, který v Popovicích hrají. Nastřelují kotouče, jdou za tím velmi tvrdě a jsou silní v osobních soubojích. My na to byli připravení, bohužel jsme udělali chybu v obraně. Domácí dali kolmici přes střed hřiště, my museli faulovat a domácí útočník skvěle využil nařízené trestné střílení. Nicméně jsme vyrovnali během tří minut, takže třetina skončila 1:1. Ve druhé třetině to byl boj. Věděli jsme, že kdo dá gól, ten bude mít hodně navrch. My měli čtyři gólové šance, ale gólman nás skvěle vychytal. Bohužel platilo nedáš, dostaneš. Dostali jsme nešťastný gól. Domácí nastřelili puk z rohu do předbrankového prostoru a náš gólman si ho tam srazil. Druhou třetinu jsme bohužel prohráli. Ve třetí třetině jsme měli zhruba tři minuty přesilové hry a to byl důležitý moment, abychom mohli utkání srovnat. Nebyli jsme pro domácí ale extrémní hrozbou, moc jsme toho nevymysleli. Pak jsme ještě měli nějaké šance, možná chybělo štěstí. Dobře ale zachytal popovický gólman. V závěru jsme opět měli přesilovku, ale vlastní nedisciplinovaností jsme se o ni připravili. Pak už to bylo hodně těžké. Ve čtyřech jsme to otevřeli, presovali jsme a vyústilo to v brejk, ze kterého to domácí zpečetili na 3:1. Zápas byl vyrovnaný a bylo to hodně o detailech. Nemyslím, že byli domácí lepším týmem, ale byli šťastnějším a zkušenějším týmem. Rozhodlo to, že byli zkušenější. Štěstí se k nim přiklonilo druhým gólem, který mohl klidně padnout i na druhou stranu. Domácím gratulujeme a přejeme, ať se daří. Mužstvo chci pochválit za to, že jsme sérii odehráli skvěle a na krev. Když se ohlédnu za celou sezonou, tak myslím, že jsme ve Středočeském kraji zanechali dobrý dojem a byli jsme přínosem pro soutěž.

