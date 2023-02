Zatímco tyto čtyři týmy budou odpočívat, osmička dalších se spolu porve v předkole o právo utkat se s nimi ve čtvrtfinále. Vcelku pohodlně postoupila mužstva ze druhých a třetích míst, kterými byly Mladá Boleslav, Kolín, Kralupy nad Vltavou a Benešov. Situace na dalších pozicích už ale byla zajímavější.

Krajská liga: Čtvrtfinále urvalo Slaný, předkolo si zahraje Kutná Hora a Hvězda

Ze severu se prodral do předkola Mělník, který posbíral velmi slušných 35 bodů, za ním se ale sešly na 29 bodech hned tři týmy – Čáslav, Kutná Hora a Hvězda Praha. Mezi nimi tedy musela vzniknout minitabulka, z níž nakonec vyšla nejlépe Kutná Hora a za ní pražská Hvězda. Paradoxně tak pro Čáslav, která byla na východě čtvrtá, skončila sezona, zatímco pátí Sršni jdou dál stejně jako celek z hlavního města, který byl pátý na severu. Ročník skončil vedle Čáslavi také pro Vlašim a Králův Dvůr, jimž patřila čtvrtá a pátá příčka na jihu.

A kdo se tedy s kým utká v předkole play off? Kralupy nad Vltavou, kterým unikl přímý postup do čtvrtfinále v posledním kole, vyzvou Kutnou Horu. Oba týmy se spolu utkaly v průběhu ročníku jednou, když v polovině ledna zvítězily Kralupy v Kutné Hoře těsně 3:2.

Druhou dvojici pro předkolo vytvoří Mladá Boleslav s Mělníkem. Také tyto dva týmy se během sezony potkaly jen jednou a tehdy na konci listopadu brali bruslaři přesvědčivé vítězství 6:2.

Třetí sérii proti sobě odehrají hokejisté Benešova a Kolína a vzájemná bilance hovoří lépe pro kozly. Ti zavítali na led svého soka teprve na konci ledna a tehdy vyhráli vysoko 7:2.

Poslední dvojicí soupeřů pro předkolo jsou pak Velké Popovice a Hvězda Praha. I tady bude mít lépe postavený celek svému sokovi co vracet, protože při jejich prvním setkání se doma radovali Pražané z těsného vítězství 3:2.

Předkolo play off se stejně jako další části vyřazovacích bojů hraje jen dvě vítězná utkání, přičemž výhodu domácího prostředí mají v prvním a případném třetím utkání lépe postavené celky. Předkolo odstartuje už v úterý 21. února, kdy se poprvé utká Mladá Boleslav s Mělníkem, a bude pokračovat ve středu 22. února. Druhé zápasy se odehrají v sobotu 25. února a případná třetí utkání hned o den později, tedy v neděli 26. února.

Týmy, které se umístily na posledních místech jednotlivých skupin pak čeká play down, z něhož zamíří nejhorší mužstvo do baráže o krajskou ligu, kde se utká s vítězem krajské soutěže. V play down se celky střetnou každý s každým doma a venku a započítávat se budou i výsledky ze vzájemných utkání v základní části. V současné chvíli jsou tedy Žabonosy, Benátky nad Jizerou i Žebrák srovnané po třech bodech. Play down odstartuje v sobotu 25. února.

Program předkola play off



Úterý 21. 2.

BK Mladá Boleslav B - HC Junior Mělník (18:00)



Středa 22. 2.

HC Lev Benešov – SC Kolín B (18:00)

HK Kralupy nad Vltavou – SK Sršni Kutná Hora (18:30)

HC Slavoj Velké Popovice – HC Hvězda Praha (18:45)



Sobota 25. 2.

SC Kolín B – HC Lev Benešov

SK Sršni Kutná Hora – HK Kralupy nad Vltavou (17:30)

HC Junior Mělník – BK Mladá Boleslav (17:30)

HC Hvězda Praha – HC Slavoj Velké Popovice (18:30)



Neděle 26. 2. (potenciální zápasy)

HK Kralupy nad Vltavou – SK Sršni Kutná Hora (16:15)

HC Lev Benešov – SC Kolín B

HC Slavoj Velké Popovice – HC Hvězda Praha (15:00)

BK Mladá Boleslav B – HC Junior Mělník (17:00)

