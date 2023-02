Vstup do zápasu Mladé Boleslavi vyšel a byla to právě ona, kdo šel v utkání jako první do vedení. Ve čtrnácté minutě překonal hostujícího brankáře Michaela Formánka domácí forvard Lukáš Rovný, pak ale přišlo dlouhé střelecké mlčení ze strany domácího celku. Už o čtyři minuty později naopak vyrovnal Jan Vernek, který krátce po polovině zápasu využil i přesilovou hru a poslal svůj tým do vedení. Pouhých 23 sekund před koncem třetiny pak ještě navýšil náskok Mělníku Tomáš Havel. Domácí po oddechovém čase v 58. minutě a odvolání gólmana ještě snížili druhou brankou Rovného, soupeř ale poté potrestal jejich risk bez brankáře a na konečných 2:4 pečetil Miloslav Cafourek.

Druhé utkání série se odehraje v Mělníku v sobotu od 17:30, případné třetí utkání je na programu o den později od 17 hodin v Mladé Boleslavi.

První bod pro Mělník, v Mladé Boleslavi otáčel. Odveta v sobotu

HC Lev Benešov – SC Kolín B 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 32. Kaňka (Holánek, Procházka) – 15. Semirád (Skokan, Vaňkovský), 24. Martínek (Hanzl, Häusler), 42. Pilný (Semirád, Kozák), 44. Želizňak, 53. Martínek (Pilný). Tresty: 3:5. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1.

Kolínu vyšlo utkání na ledě Benešova výborně i díky skvělým speciálním týmům. Skóre otevřel ještě za vyrovnaného počtu hráčů na ledě Jakub Semirád a už z přesilovky navýšil kapitán Robin Martínek. Domácí krátce po polovině utkání odpověděli z hole Michala Kaňky, na srovnání ale nedosáhli. Na začátku třetího dějství zužitkoval další kolínskou přesilovku Radek Pilný a o necelé dvě minuty později přidal čtvrtý gól Vasyl Želizňak. V 53. minutě se pak Lvu nepodařila početní výhoda a v oslabení stanovil konečné skóre Martínek.

Druhé utkání série se odehraje v Kolíně v sobotu od 18:15, případné třetí utkání je na programu o den později v Benešově. Čas zápasu ještě není známý.

Video, foto: Benešov vyhořel v přesilovkách. Kolín snadno získal první bod

HK Kralupy nad Vltavou – SK Sršni Kutná Hora 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Soukup (Husarik, Kučera), 53. Marek, 60. Soukup (Prášek, Husarik) – 15. Jiráň (Dytrych). Tresty: 5:7. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

První utkání mezi Kralupy a Kutnou Horou bylo na góly nejchudší. Ve 12. minutě otevřel skóre domácí Tomáš Soukup, už o necelé tři minuty později však srovnal kutnohorský Dominik Jiráň. Další minuty pak patřily gólmanům obou týmů. Až v 53. minutě překonal hostujícího Davida Jelínka Jonáš Marek a převrátil vedení opět na stranu domácích. Hosté v závěrečné minutě ještě sáhli ke hře bez gólmana, ta ovšem byla velmi rychle potrestaná. Odkrytou klec trefil znovu Soukup.

Druhé utkání série se odehraje v Kutné Hoře v sobotu od 17:30, případné třetí utkání je na programu o den později od 16:15 v Kralupech nad Vltavou.

Trenérská rošáda zabrala. Kralupy se v sérii předkola ujaly vedení

HC Slavoj Velké Popovice – HC Hvězda Praha 7:1 (3:1, 4:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Vacek (Culka, Freisler), 12. Formánek (Cikánek), 17. Kukačka, 25. Vacek (Culka, Stejskal), 26. Freisler (Kukačka, Braniš), 32. Kukačka (Synáč, Krejčí), 36. Kukačka (Synáč, Formánek) – 14. Velas (Klepáček). Tresty: 9:11. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Hokejisté Velkých Popovic si pro první vítězství v letošním play off došli nejvíc sebejistě. Už v sedmé minutě šli do trháku po brance Martina Vacka a zakrátko navýšili z hole Davida Formánka. Když pak Pražané snížili z přesilovky pět na tři zásluhou Benjamína Velase, domácí rychle odpověděli. Dvougólové vedení jim vrátil Lukáš Kukačka. Druhé dějství pak Velké Popovice jasně ovládly. Postupně se trefil Vacek, Adam Freisler a dvakrát Kukačka, který završil hattrick. V poslední třetině už se skóre neměnilo, a tak zapsali domácí pohodlnou výhru 7:1.

Druhé utkání série se odehraje na Hvězdě Praha v sobotu od 18:30, případné třetí utkání je na programu o den později od 15 hodin ve Velkých Popovicích.

