Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Utkání mělo vysokou kvalitu. Musím kluky pochválit, hráli výborně. Udržet domácí mužstvo na nule je hodně slušná práce. Taky musím vyzdvihnout vynikající výkon obou brankářů.

HK Králův Dvůr – SK Sršni Kutná Hora 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Březina (Pulda), 12. Miška (Šnaidauf, Hamada), 31. Miška (Gebhart), 35. Šnaidauf (Hamada), 42. Březina (Pulda, Slabý), 47. Slabý (Pulda) – 35. Dytrych (Švejda, Havránek). Tresty: 4:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Chtěl bych kluky pochválit, po delší době jsme si něco řekli a dodržovali jsme to. Byl jsem mile překvapen, že jsme Kutnou Horu přehráli, protože letos hraje velice dobře. Musím vyzdvihnout náš výkon. S hráči, kteří hráli, jsem byl spokojený.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Hodnotí se to těžko, protože jsme dostali na frak. Prohráli jsme hlavně důrazem před brankami. Soupeři jsme dovolili jednoduché góly z dorážek, když jsme byli jako sochy. Soupeř na druhou stranu byl před svojí bránou taky důrazný a nám se tam moc nechtělo. Jejich gólman měl čas a všechny střely viděl. To byl hlavní důvod porážky. Jinak jsme za první třetinu nastřelili asi čtyři tyčky, takže jsme měli i trošku smůly. Jak jsme pak prohrávali, tak se soupeř zatáhl a my se přes něj nedokázali prosadit.

HC Rytíři Vlašim – HC Čáslav 0:9 (0:0, 0:3, 0:6)

Branky a nahrávky: 31. Florian (Janata), 37. Křišťan, 39. Navrátil (Krpata), 48. Navrátil, 50. Janata (Krpata, Navrátil), 51. Šilhan (Melovič), 53. Křišťan (Ježek), 54. Šilhan (Florian), 55. Navrátil. Tresty: 14:12 + Tomek (Čáslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:4. V oslabení: 0:0.

Jan Jaeger (asistent trenéra HC Rytíři Vlašim): První třetina byla dobrá, zbylé dvě třetiny to ale byl děs a běs. Někteří hráči by si ani nezasloužili nosit vlašimský dres.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): První půlka utkání byla vyrovnaná. Důležité bylo, že se podařilo ubránit dlouhé oslabení ve třech. Po druhé třetině to bylo 3:0, ale začínalo se oslabením. To jsme zvládli a pak tam klukům padlo vše, na co sáhli.

HC Junior Mělník – HC Lev Benešov 6:4 (4:1, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Šimon (Stinka, Šípek), 2. Šubrt (Škutina, Martinec), 13. Šubrt (Martinec, Vernek), 14. Šimon (Šípek), 36. Stinka (Litera, Šípek), 59. Šubrt (Stinka) – 3. Borek (Kižlin, J. Zderadička), 34. Procházka (Kaňka, Polesný), 39. Beran (Holánek), 47. J. Zderadička (Mareček). Tresty: 8:11. Využití: 2:2. V oslabení: 0:0.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): V zápase jsme měli výborný začátek a první třetinu jsme vyhráli 4:1. To rozhodlo celý zápas. Druhou třetinu vyhrál Benešov 2:1 a třetí byla remízová. Zápas byl dramatický se spoustou šancí na obou stranách a divákům se musel líbit. Kluky musím pochválit, jak ve třinácti hráčích zápas odehráli a odbojovali. Absence byly způsobené nemocemi, zraněními a pracovními povinnostmi hráčů.

HC Spartak Žebrák – BK Mladá Boleslav B 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)

Branky a nahrávky: 30. Mareš (Jurda), 51. Langer (Bakule), 57. Bakule (Langer, Jícha) – 2. Vyroubal (Rudolph), 39. Ficek (Mareš, Tregl), 45. Kadeřábek (Málek, Forst), 50. Moucha (Tregl), 53. Vyroubal, 56. Kadeřábek (Ficek, Vyroubal). Tresty: 3:3. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): My jsme tým dvou třetin. Máme šance, neproměníme je a pak dostaneme góly ve třetí třetině. Je to pořád to samé dokola. Do kabiny jsme dostali na 1:2, řekli jsme si, že musíme hrát trpělivě, a pak jsme se nechali vyloučit a dostali jsme na 1:3. Kluky ale musím pochválit za bojovnost a přístup.

HC Benátky nad Jizerou B – SK Černošice 3:13 (1:3, 2:5, 0:5)

Branky a nahrávky: 12. Peca (Švach), 29. Hejňák (Šíma, Švejda), 39. Karli (Šíma) – 3. Hofmeister (V. Krudenc), 7. Pulkrab (Šalamoun), 10. Staněk (Hofmeister, V. Krudenc), 24. Formánek (Jobek, Staněk), 27. Vladyka, 32. Jobek (V. Krudenc), 34. Staněk (V. Krudenc, Jobek), 38. M. Krudenc (Pulkrab), 44. Formánek (Jobek), 45. Šalamoun (Mráz), 46. V. Krudenc (Jobek, Formánek), 53. Formánek, 58. Větrovec (Jobek). Tresty: 5:8 + Kulvejt (Benátky nad Jizerou) 5 min. a do konce utkání a Šalamoun (Černošice) 10 min. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1.

Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a po deseti minutách jsme vedli o tři góly. Během utkání jsme pak pomalinku navyšovali skóre.

SC Kolín B – HC Hvězda Praha 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Semirád (Häusler, Pilný), 24. Želizňak (Martínek), 37. Kozák (Šupík), 49. Křeček (Pilný) – 13. Čmejla (Procházka), 36. Slavík (Láska), 59. Adam (Veselý). Tresty: 3:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř a průběh zápasu to jenom potvrdil. Po vyrovnané první třetině nás soupeř ve druhé zamkl u nás v pásmu a odolávali jsme silou vůle i díky výbornému brankáři Ondřeji Martínkovi. Do kabin jsme šli nakonec s vedením 3:2, protože jsme byli produktivní směrem dopředu. Ve třetí třetině se nám povedla využít jedna přesilová hra a soupeři jsme odskočili na rozdíl dvou branek. I nadále jsme si vytvářeli brankové šance, bohužel jsme ale žádnou nevyužili. Soupeř v závěru ještě snížil na rozdíl jediné branky, závěr už jsme ale zvládli dobře odbránit. Je to strašně cenné vítězství. Mužstvo dřelo, bojovalo a ve značně obměněné sestavě si tři body zasloužilo.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Utkání bylo velmi vyrovnané. Myslím, že jsme byli lepším týmem než domácí, bohužel nejsme schopní využít šance a soupeř každou naši chybu trestá. Na začátku měli navrch domácí a postupně se to srovnalo. Domácí dali zaslouženě na 1:0, pak jsme je ale zatlačili a vyrovnali. Ve druhé třetině jsme opět měli spoustu příležitostí, ale nedali jsme je. Soupeř hned z první naší chyby dal na 2:1. My pak byli houževnatí a srovnali jsme. Pak ale bohužel přišla další chyba a inkasovali jsme. Po druhé třetině tedy byl stav 3:2. Ve třetí třetině byl obraz stejný. Opět jsme byli lepší, zatlačili jsme soupeře, ale opět jsme vyrobili jednu chybu v oslabení a soupeř odskočil na 4:2. Za tohoto stavu už nám domácí mnoho nepovolili. Až při závěrečné powerplay jsme snížili. Zápas se mi hodnotí špatně. Je to už několikáté utkání, kdy jsme lepší než soupeř a přesto si neodvezeme ani bod. Rozhodují detaily, bohužel v nich nedokážeme být lepší než soupeř. Kluky ale určitě musím pochválit. Bojovali a odmakali to na sto procent.

HC Rakovník – HC Slavoj Velké Popovice 5:6 (3:3, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 2. Macháček, 3. Kounovský (Kos, Kovařík), 10. Macháček (Nekvinda), 40. Kounovský (TS), 50. Drda (Benda) – 11. Kukačka (Krejčí, Rejna), 15. Formánek (Braniš), 16. Kukačka (Synáč), 27. Freisler (Vacek, Formánek), 41. Krejčí (Kukačka), 47. Synáč (Kukačka, Rejna). Tresty: 3:6. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Zápas se pro nás vyvíjel velmi dobře a rychle jsme se dostali do velkého vedení. Bohužel jak jsme nabyli, tak jsme pozbyli. Byla škoda, že jsme třetinu neskončili ve vedení. To mělo vliv na celý zápas. Soupeře jsme tím posadili na koně. Potom jsme bojovali, do konce zápasu jsme si vytvořili šance a tlak, ale bohužel už se nám nepovedlo aspoň vyrovnat. Je to sport. Pro diváky to musel být celkem pěkný zápas. Padlo jedenáct branek, takže si užili.

