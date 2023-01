Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Byl to z obou stran velice pěkný zápas. Benešov si ale od začátku za vítězstvím šel, a proto vyhrál. Vyhrál tým, který měl větší chuť po zisku tří bodů.

HC Lev Benešov: Do odvetného utkání, kde měl Benešov soupeři co vracet, nastoupili hosté výrazně lépe. Po značných chybách domácích se Benešov dostával do šancí, bohužel k proměnění šancí chybělo štěstí. Smůlu prolomil v 5. minutě v úniku až Aleš Mareček zakončením k tyči. Domácí dokázali ovšem během necelé minuty odpovědět dorážkou do prázdné brány a stav byl 1:1. Ve zbytku třetiny měl více šancí Benešov, nedokázal se ale prosadit a ojedinělé šance domácích zlikvidoval Honza Štěpánek. Na konečný stav 1:2 upravil Lukáš Holánek, který dělovkou prostřelil vše, včetně brankáře mezi nohy. Druhou třetinu kompletně ovládli hosté, kteří tlačili domácí po většinu času. Z tlaku dokázal proměnit ze samostatného úniku Ondřej Sládek, a nakonec čtvrtý gól přidal David Starec. Vyhraný zápas se pro hosty ještě proměnil v drama ve třetí třetině, která začala přesilovou hrou domácích, ve které snížili na 2:4, a během minuty stáhli skóre na 3:4 střelou k tyči. Zbytek třetí třetiny se hosté báli o skóre, nepouštěli se do akcí, a naopak domácí tým silně tlačil. Nepodařilo se mu ale proměnit žádnou šanci a ve dvouminutové hře v šesti hráčích na konci utkání dokázal Lukáš Holánek stým benešovským gólem v sezóně uklidnit zápas navýšením na 5:3 střelou přes půl hřiště. Hosté při druhém powerplay snížili na 4:5, ale ve zbylých 12 vteřinách už nedokázali zápas dostat do prodloužení.

HC Hvězda Praha – HC Rakovník 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Janásek (Procházka), 35. Hlaváč (Veverka), 36. Čmejla (Janásek, Veselý), 60. Procházka (Čmejla, Hlaváč). Tresty: 6:7 + Adam (Hvězda), Hulcr a Kounovský (oba Rakovník) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Před zápasem jsme si říkali, že do něj musíme jít, jako by to bylo play off. Bojujeme o každý bod, který by nás do play off mohl dostat, takže jsme s tím byli smíření. Vstoupili jsme do zápasu velice dobře a hosty jsme zaskočili. Utkání jsme po zásluze kontrolovali a určovali jsme tempo hry. Dali jsme první branku, která pro nás byla nesmírně důležitá. Hosté pak měli přesilovou hru, kterou jsme dobře ubránili. Naopak jsme v ní měli velkou příležitost, kdy jsme šli sami na bránu a neproměnili. Před druhou třetinou jsme si řekli, že nechceme udělat takový zkrat, jako jsme udělali s Poděbrady. Třetinu jsme znovu kontrolovali, soupeře jsme moc nepouštěli do šancí, měli jsme dobrý forčeking a dobře jsme si hlídali střední pásmo. Přidali jsme dva góly, hosté měli jednu příležitost, když trefili břevno. Třetí třetina už byla jen třešnička na dortu. Takticky jsme si utkání pohlídali a de facto jsme hosty do žádné akce nepustili. Přestáli jsme dvě oslabení, což je super, a pak už jsme to jen pečetili do prázdné brány při powerplay. Musím kluky pochválit a vyzdvihnout našeho gólmana, který byl ozdobou utkání. Naši hráči mu velice pomohli, dobrý týmový výkon. Jsme rádi za body, které jsme urvali proti favoritovi. Příští týden nás čeká horká půda v Čáslavi.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Je blbé, že jsme vůbec nedali gól. Nějaké šance jsme sice měli, ale štěstí se k nám nepřiklonilo. Soupeř měl dobrý pohyb, hrál celkem agresivně a asi zaslouženě vyhrál.

HC Junior Mělník – HK Kralupy nad Vltavou 4:3 (3:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Šimon, 15. Krejsa (Šimon), 17. Stinka (Šípek), 31. Fedymycz (Macek, Šípek) – 27. Prášek (J. Verbík), 30. Šmíd, 56. Šmíd (R. Verbík). Tresty: 2:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Derby rozhodla první třetina a rozdíl v gólmanech. Prvni třetina, kterou jsme vyhráli 3:0, se nám povedla. Ve druhé Kralupy hru vyrovnaly a snížily na rozdíl gólu, ale vzápětí jsme přidali čtvrtý gól a šli tak do třetí s bezpečnějším náskokem. Třetí část byla bojovná. Kralupy snížily, ale myslím, že jsme vítězství zaslouženě udrželi. Musím pochválit kluky, jak zápas zvládli, i brankáře Michala Formánka, který nám v těchto těžkých zápasech, kde potřebujeme každý bod, dodává klid a chytá výborně.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Utkání rozhodla opět špatná první třetina z naší strany. V utkání jsme soupeři darovali čtyři branky a i přes výraznou převahu ve druhé a třetí třetině jsme výsledek neobrátili v náš prospěch.

HC Spartak Žebrák – SK Černošice 3:6 (2:3, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Dunchanka (J. Bakule, Jícha), 14. Langer (Dunchanka, J. Bakule), 39. J. Bakule (Belda, Milec) – 8. Zuska, 13. Jobek, 20. Staněk (Jobek, Krudenc), 32. Formánek (Brejcha, Štíbr), 35. Hanžl (Vladyka), 48. Staněk (Hanžl, Vlček). Tresty: 9:13. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1.

Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Utkání mnoho krásy nenabídlo, kvůli častým vyloučením a kvalitě ledu se moc hokej nehrál. I tak jsme splnili svoji povinnost a odvezli jsme si tři body.

HC Benátky nad Jizerou B – HK Lev Slaný 3:2sn (0:0, 0:0, 2:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 45. Macura, 47. Karli (Gebell), rozh. náj. Horáček – 49. Sekerka (Vodička, Suda), 60. Kopica (Kadlec). Tresty: 5:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Michal Kazatel (trenér HK Lev Slaný): Byl to těžký zápas, ve kterém soupeř výborně bruslil a dohrával každý souboj, někdy až na hranici faulu. Gólmani na obou stranách chytali skvěle. Za stavu 2:0, kdy jsme obdrželi dva rychlé góly a nevypadalo to vůbec dobře, kluci ukázali vůli, vrátili se do zápasu a minutu před koncem jsme při powerplay vyrovnali. Rozhodly až samostatné nájezdy, ve kterých byl šťastnější soupeř.

HC Slavoj Velké Popovice – HC Rytíři Vlašim 8:5 (4:4, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 3. Freisler (Vacek), 7. Vacek (Braniš, Formánek), 9. Voska, 12. Hradil (Nejedlý), 38. Cikánek (Nejedlý), 46. Maňas (Nejedlý, Pechar), 52. Synáč (Freisler, Nejedlý), 54. Dulovec (Synáč) – 2. Holeš (Burda, Florián), 11. Holeš (Florián, Kořánek), 12. Kočí (Herwig, Mareš), 15. Herwig (Florián), 39. Kratochvíl (Kočí, Herwig). Tresty: 12:12 + Freisler (Velké Popovice) a Burda (Vlašim) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0.

Jan Jaeger (trenér HC Rytíři Vlašim): Byli jsme lepší, bohužel jsme prohráli. Celý zápas znehodnotil a nás velice poškodil hlavní rozhodčí Pavel Doubek. Nemyšlený, arogantní a dál se raději vyjadřovat nebudu, protože se to do novin nehodí.

HC Žabonosy – BK Mladá Boleslav B 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Mejzr (Kedršt, Smejkal), 20. Smejkal (Paroubek, Mejzr), 25. Hlaveš (Smejkal), 34. Hlaveš (Smejkal, Kedršt), 40. Kunášek (Nedbal) – 8. Mareš (Tregl, Zvolenský), 49. Tregl (Mareš). Tresty: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.

HC Čáslav – SC Kolín B 8:2 (2:0, 1:1, 5:1)

Branky a nahrávky: 13. Hejný, 16. Borovanský (Barbora), 39. Barbora (Kůrka, Florian), 48. Sladký (Kůrka, Borovanský), 52. Hejný (Tomek), 52. Navrátil (Křišťan), 55. Sladký (Borovanský), 56. Hejný (Šilhan) – 35. Špinka (Spitzer), 56. Martínek (Kozák). Tresty: 4:2. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Bohužel jsme nenavázali na úterní výkon s Kralupy. Soupeř byl zkrátka lepší. My neproměnili nějaké šance v první třetině, kdy jsme za stavu 0:0 mohli jít do vedení. Bohužel jsme dostali smolný gól a pak jsme soupeři na druhý namazali. Ve druhé třetině jsme přebírali otěže, dali jsme na 1:2 a měli jsme víc ze hry. Soupeř nám ale v závěru třetiny ujel a dal na 1:3. Ve třetí třetině se nám nepodařilo nějakým způsobem výsledek zkorigovat a soupeř naše chyby potrestal. Výsledek vypadá tak, jak vypadá.

SK Sršni Kutná Hora – HC Poděbrady 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Tvrdík (Beran, Švejda), 30. Rudolfský (Bašus), 52. Tvrdík (Švejda, Jelínek). Tresty: 6:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Měli jsme horší vstup do zápasu. Dostali jsme se pod tlak, pak jsme navíc faulovali a šli do oslabení. Tam nás soupeř docela pozlobil, ale naštěstí jsme to přežili. Potom už jsme byli po celý zápas lepší. Konečně se nám povedlo dát gól tak, abychom vedli a nedotahovali. Musím vyzdvihnout výkon gólmana, který byl skvělý. I všichni hráči zabojovali, skákali do střel, když měl soupeř možnost. Parádní výkon.

