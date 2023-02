Všechny týmy středočeské krajské hokejové ligy kromě Benátek nad Jizerou a Velkých Popovic už před sebou mají jen poslední zápas základní části. Zmíněné dva celky se spolu utkají ještě ve středu večer a zejména pro Slavoj půjde o velice důležité utkání. Velkopopovičtí se budou moci posunout na pozici nejlepšího druhého celku a přiblížit se přímému postupu do čtvrtfinále play off. To Benátky nad Jizerou skončí ve skupině Sever jistě poslední a budou hrát play down.