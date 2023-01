Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): V tomto utkání jsme bohužel nepodali náš obvyklý výkon a zaslouženě jsme prohráli. Během utkání jsme si nevytvořili mnoho střeleckých příležitostí, a tak měl hostující brankář snadnou práci. Do příštího utkání máme co napravovat.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Určitě je to pro nás velmi povzbudivé vítězství. Na první tým soutěže jsme samozřejmě jeli s pokorou, ale také povzbuzení výborným výkonem z druhé a třetí třetiny proti Poděbradům. Tentokrát jsme začali výborně a šli do dvoubrankového vedení. Černošice během chvilky vyrovnaly, ale to nás nezlomilo. Druhou třetinu jsme vyhráli 1:0 a třetí 2:0. Řekl bych, že jsme vyhráli zaslouženě. Kluky chválím, jak zápas zvládli a odbojovali. Výborný a spolehlivý výkon podal brankář Michal Formánek, který naposledy působil právě v Černošicích. Čeká nás teď derby s Kralupy, do kterého snad poprvé nejdeme jako favorit, ale věřím, že i to zvládneme.

HK Králův Dvůr – BK Mladá Boleslav B 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Pulda (Pánek, Slabý), 45. Březina (Krásl) – 6. Ficek (Tregl), 11. Rovný (Bartoš), 20. Kerda (Tregl, Ficek). Tresty: 6:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Překvapilo nás rozhodnutí Mladé Boleslavi, která proti nám postavila brankáře Schwarze, který nás vychytal. Mladá Boleslav měla fantastický nástup do první třetiny. Ve druhé jsme zlepšili výkon a ve třetí jsme v některých situacích byli lepší. Brankář hostí ale pochytal veškeré naše šance.

HC Poděbrady – HC Hvězda Praha 7:2 (0:0, 4:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 26. Hlinka (Ševc), 30. Tuma (Kejdana, Ševc), 31. Rindoš (Kejdana, Čapek), 35. Ševc (Toupal), 47. Kejdana (Tuma), 52. Tuma (Hlinka, Ševc), 55. Jelínek (Kubát, Karoch) – 32. Slavík (Klečka), 37. Klečka (Chvála, Veselý). Tresty: 5:1 + Rindoš (Poděbrady) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Vstup do zápasu se nám povedl, plnili jsme věci, které jsme si říkali. Třetina byla vyrovnaná a hrálo se nahoru dolů. Měli jsme šance my i domácí, ale třetina skončila 0:0. Ve druhé jsme přestali hrát naši hru, zbytečně jsme předržovali puky a ztráceli jsme je v našem obranném pásmu. Pak jsme inkasovali z nahození od modré čáry na 0:1. Soupeř nás pak opět zatlačil a dostali jsme na 0:2 a 0:3. Trošku jsme se z toho oklepali, soupeře jsme zatlačili a dali jsme na 1:3. Měli jsme i další velkou příležitost a kotouč asi nepřekročil brankovou čáru. Domácí to otočili a dostali jsme na 1:4. Bojovali jsme ale a na konci třetiny jsme dali na 2:4. Pak jsme měli přesilovou hru, když byl soupeř potrestaný pětiminutovým trestem. Potom ještě fauloval, takže jsme šli do přesilovky pět na tři. Měli jsme velkou šanci se zápasem něco udělat, ale za celých pět minut jsme si vytvořili jedinou šanci, kterou jsme navíc neproměnili. Gólman to skvěle chytil. Pak jsme měli ještě jednu příležitost, přesilovou hru, ale opět jsme neproměnili a naopak jsme z ní inkasovali. Tam se utkání definitivně zlomilo. Přesilové hry jsou slabou stránkou našeho mužstva, potýkáme se s tím celou sezonu. Když bychom mohli utkání zlomit, tak se nám to nedaří téměř celou sezonu. Domácí pak přidali další dvě branky a třetinu kontrolovali. Prakticky do ničeho nás nepustili a po zásluze vyhráli. Připravíme se na příští týden, kdy nás čeká Rakovník. Doufám, že utkání zvládneme.

HC Žabonosy – HC Rakovník 4:8 (0:2, 2:3, 2:3)

Branky a nahrávky: 27. Smejkal, 40. Kedršt (Smejkal), 45. Smejkal (Mejzr, Čtvrtečka), 56. Kedršt (Hlaveš, Smejkal) – 5. Kos (Vyskočil, Vlk), 15. Nekvinda (Kounovský, Ságner), 33. Libovický (Benda, Petráček), 37. Benda, 39. Hegenbart (Libovický), 48. Kovařík (Kos), 56. Ságner (Nekvinda, Hegenbart), 59. Nekvinda (Hegenbart, Ságner). Tresty: 5:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Zápas jsme odehráli od začátku celkem v poklidu, jenom jsme se trápili v koncovce. Hodně šancí jsme neproměnili a to dělalo dlouhou dobu výsledek těsným. Sice jsme vyhráli 8:4, ale poměr sil a šancí by odpovídal ještě výraznějšímu rozdílu.

HC Rytíři Vlašim – HC Benátky nad Jizerou B 2:3pp (0:0, 1:1, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 21. Florián (Holeš), 57. Holeš (Kočí) – 23. Hošek (Najč), 42. Hošek (TS), 63. Horáček (Karli). Tresty: 5:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Jan Jaeger (trenér HC Rytíři Vlašim): Chtěli jsme navázat na skvělý výkon z Kralup, ale to se nám bohužel nepodařilo. Neproměnili jsme vyložené šance a udělali jsme hrubé chyby. To byl hlavní důvod, proč jsme neuspěli a prohráli v prodloužení 2:3. V sobotu jedeme do Popovic, kde nás čeká velice těžký zápas, a potřebujeme ztracené body získat zpět. Popereme se o ně.

HC Lev Benešov – HK Lev Slaný 4:5sn (1:2, 3:1, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 10. A. Mareček (Holánek, J. Zderadička), 22. Holánek (Dušek, Starec), 26. T. Mareček (A. Mareček, Polesný), 33. F. Zderadička (A. Mareček, Polesný) – 13. Zilcher (Běhal, Jágr), 17. Suda (Sekerka), 35. Jágr (Pavlas), 44. Vodička (Suda, Kohlíček), rozh. náj. Sekerka. Tresty: 10:7. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Bylo to dramatické utkání se šťastnějším koncem pro nás. V první třetině jsme otočili soupeřovo vedení a do kabiny jsme šli s jednogólovým vedením. Ve druhé třetině byl soupeř velmi aktivní a zatlačil nás do defenzivy. Domácí byli důraznější a třikrát skórovali. Nám se povedlo po velmi bojovném a obětavém výkonu vyrovnat a poslat utkání do prodloužení. V tom ale rozhodující gól nepadl a došlo na nájezdy. V této disciplíně jsme byli tentokrát úspěšnější a dva body si zaslouženě vezeme do Slaného.

SC Kolín B – HC Spartak Žebrák 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Špinka, 28. Semirád (Martínek, Hyšpler), 45. Křeček (Kopecký) – 4. J. Bakule (Belda, Novák), 10. Belda (Langer, Novák), 18. Novák, 40. Dunchanka (Langer, Jícha), 58. Jícha. Tresty: 5:6. Využití: 0:3. V oslabení: 0:0.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): S takovým výkonem nejsme hodni toho, abychom si zasloužili účast v krajské lize.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): Konečně se nám splnil sen a uhráli jsme první body. Domácí se v utkání dostali rychle do vedení, ale nás to nepoložilo a třetinu jsme vyhráli 3:1. Do závěrečné třetiny jsme šli s jednobrankovým vedením, které jsme v závěrečné části hry ještě navýšili. Přestože domácí měli po celé utkání herní převahu, musím náš tým pochválit za obrovské nasazení a bojovnost v čele s vynikajícím výkonem brankáře Milce, který v některých chvílích doslova čaroval.

HC Čáslav – HC Slavoj Velké Popovice 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 35. Šilhan (Křišťan), 38. Šilhan (Barbora), 45. Kůrka (Barbora) – 4. Culka (Synáč, Žoha), 23. Hradil, 33. Dulovec (Voska), 49. Žoha (Culka). Tresty: 8:8 + Kulhánek (Čáslav) 10 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): První polovinu utkání jsme prospali, byli jsme horší bruslařsky a soupeř nás přehrával a vytěžil z toho vedení 3:0. I přes to jsme se do toho dostali zpátky, dali jsme gól, hned i druhý a bylo to otevřené. Srovnali jsme, ale hloupým vyloučením jsme se o to zase připravili. Škoda. Na konci jsme ještě dostali šanci v přesilovce pět na tři. To byl asi klíčový moment, že jsme to nezvládli. Pak se začalo vylučovat a už nebyla moc šance. Utkání rozhodla asi první půlka, kdy jsme ztráceli, pak už to bylo těžké. Kluci ale makali a bojovali. Za to, jak se do toho vrátili, jsem rád.

SK Sršni Kutná Hora – HK Kralupy nad Vltavou 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Jelínek (Hobza), 60. Dytrych (Bašus) – 11. Štibran (J. Verbík), 13. Husarik, 28. Soukup (R. Verbík). Tresty: 3:6. Využití: 0:0. V oslabení: 0:2.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Nepovedl se nám vstup do utkání, kdy nás Kralupy jasně přehrávaly. Hosté byli rychlejší a dostali se do vedení 2:0. V závěru třetiny se nám podařilo vstřelit kontaktní branku a v druhé části jsme byli lepší my. Bohužel bez gólové radosti. Soupeř ve druhé třetině využil přesilovou hru a do třetí třetiny se šlo za stavu 1:3. Přestože jsme měli celou třetí třetinu tlak, kontaktní gól se nám povedlo dát až v poslední minutě při hře bez brankáře a na vyrovnání už bylo strašně málo času. Jsme zklamaní z výsledku, ale ne z předvedené hry.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Po dlouhé době jsme měli dobrý vstup do utkání a v půlce zápasu jsme vedli 3:1. Bohužel jsme pak přenechali iniciativu domácím, jednoduše jsme ztráceli puky a hrálo se více v naší obranné třetině. Závěr zápasu jsme si zkomplikovali častými vyloučeními. Za tři body jsem rád.

