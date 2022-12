Milan Ficek (trenér BK Mladá Boleslav B): Kluky musím pochválit za bojovnost, disciplínu a odvedený výkon. Sami vidíme, že když se maká, tak jde vše lépe. Gólman nás dnes také podržel, takže super. Děkuji klukům za odvedený výkon.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Zápas s Boleslaví se nám nepovedl a soupeř vyhrál zaslouženě. Nedaří se nám venkovní zápasy. Naše výkony sráží laciné branky a neproměňování šancí. Teď nás čekají ještě dva venkovní zápasy a je potřeba v nich zabodovat.

HK Králův Dvůr – HC Poděbrady 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Piovarči (Hamada), 19. Kulich (Pulda, Pokorný), 33. Pulda (Pokorný), 57. Piovarči (Březina, Veselý), 59. Březina (Piovarči) – 30. Čapek (Lederer), 37. Čapek (Lederer, Rindoš). Tresty: 5:1. Využití: 0:0. V oslabení: 2:0.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Musím říct, že jsem ani nepočítal, že proti Poděbradům předvedeme takový výkon. Trošku jsme zapracovali na týmu, doplnili jsme ho o mladé hráče a hned to bylo znát. Ukázalo se, že můžeme konkurovat i takovým manšaftům, jako jsou Poděbrady. Soupeř si šance vytvořil, ale neproměnil je. Náš brankář podal také vynikající výkon a proměnili jsme svoje šance.

Krajská liga: Popovice udolaly silný Rakovník, Vlašim schytala debakl od Čáslavi

HC Rytíři Vlašim – SC Kolín B 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Kratochvíl (Herwig, Florián), 19. Kočí, 32. Vondráček (Svoboda, Kratochvíl), 36. Herwig (Kratochvíl), 58. Kočí (Fiala, Beneš), 58. Herwig (Kratochvíl, Florián) – 4. Špinka (Pilný, Semirád), 29. Spitzer (Želizňak, Jindra), 30. Špinka (Semirád). Tresty: 4:4 + Pessr (Vlašim) trest ve hře. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Jan Jaeger (asistent trenéra HC Rytíři Vlašim): Začali jsme lépe než o týden dřív s Čáslaví. Chtěli jsme nepovedený zápas odčinit, což se nám povedlo. Do zápasu jsme vstoupili dobře, agresivně a rychle. Až na malinký výpadek, kdy jsme dostali dva slepené góly, jsme to kontrolovali. Hned jsme to ale otočili a dál jsme zápas kontrolovali.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Bylo to vyrovnané utkání. Soupeř nám v první třetině po našich chybách odskočil o jednu branku. Naše hra v první třetině nebyla dobrá. Ve druhé třetině se to zlepšilo a šli jsme zaslouženě do vedení 3:2. Byli jsme aktivní, lepší a dělali jsme soupeři problémy. Bohužel jsme šli po úplně zbytečném faulu ve středním pásmu do oslabení. Soupeř srovnal a potvrdil to i v následujícím střídání. Do třetí třetiny jsme vstoupili znovu aktivně, soupeře jsme zamkli a hrálo se v podstatě na jednu bránu. Z mnoha šancí, které jsme si vytvořili, jsme už žádnou nevyužili. V závěru jsme šli na krev a bohužel branka nepadla do soupeřovy sítě, ale do naší. Bylo to utkání, které se nám nevyvedlo hlavně, co se týče koncovky. První třetinu jsme zbytečně darovali soupeři.

HC Slavoj Velké Popovice – HC Žabonosy 2:1pp (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 35. Žoha (Culka), 63. Žoha – 12. Mejzr (Pýcha). Tresty: 6:5. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0.

Jiří Honz (trenér HC Žabonosy): Byl to těžký zápas na fyzickou i psychickou kondici. Obě mužstva mohla rozhodnout v normální hrací době, ale gólmani byli výborní. V prodloužení při výhodě čtyři na tři po naší chybě soupeř ujel a rozhodl.

Trénink s Plekancem lákal. Na Týden hokeje do Kladna přišlo rekordních 85 dětí

HK Kralupy nad Vltavou – HC Lev Benešov 7:3 (2:1, 0:2, 5:0)

Branky a nahrávky: 4. Kaprál (Štibran), 14. Hampl (Novotný), 43. Husarik, 48. Prášek (Řehák), 48. Husarik (Bradáček, Hampl), 50. Prášek (Řehák, Štibran), 52. Prášek (Řehák, Štibran) – 4. Kižlin (Mareček, Procházka), 34. Polesný (J. Zderadička, Kotýnek), 40. Procházka (Kaňka, J. Zderadička). Tresty: 7:3. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Věděli jsme, že nás s Benešovem čeká těžké utkání, což se potvrdilo. Soupeř byl dvě třetiny lepším mužstvem a po druhé třetině zaslouženě vedl. Na poslední třetinu jsme promíchali sestavu a věřili, že utkání otočíme a zvítězíme. Jsem rád za vítězství před našimi fanoušky.

HC Lev Benešov: První dvě třetiny jsme hráli slušný hokej, bohužel s množstvím našich nevyužitý šancí. Do třetí třetiny jsme šli s vedením 3:2 a chtěli jsme hrát zodpovědně z obrany a dostávat se do brejků. To se nám bohužel moc nedařilo a po vlastním gólu a namazání na další soupeřovu trefu se nám hra rozsypala místy až k trapnému představení a poslední třetinu jsme prohráli 0:5. I s takovou absencí hráčů, kteří nebyli k dispozici, jsme měli zápas dohrát k lepšímu výsledku. Stále čekáme na probuzení některých hráčů, kteří to v minulosti vzali zkušeností na sebe. To nám teď chybí.

HC Hvězda Praha – HC Spartak Žebrák 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Velas (Procházka, Čmejla), 17. Herna (Tejral, Slavík), 18. Veverka (Hradil, Klečka), 22. Velas (Procházka, Čmejla), 28. Čmejla (Procházka, Velas), 33. Láska (Slavík), 50. Veverka (Klepáček), 50. Čmejla (Velas, Procházka). Tresty: 6:7. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Povedl se nám dobrý vstup do zápasu. Prvních pět minut bylo z naší střeny nervózních, ale pak jsme dali důležitý první gól, čímž to z nás trochu spadlo. Hosté ještě několikrát zahrozili. Pak jsme dali na 2:0 a přidali na 3:0, což byla klíčová branka. Od té doby jsme hosty k ničemu neupustili a zápas jsme měli pevně pod kontrolou. Pak už jsme skóre jen navyšovali, nakonec se zastavilo na 8:0. Jsem strašně rád, že jsme udrželi i čisté konto. Ačkoliv se to nezdá, musím našeho gólmana velmi pochválit. Zasloužil si čisté konto po zápasech, kdy jsme měli smůlu. Jeho jediného bych chtěl vyzdvihnout. Jinak to byl komplexní výkon ode všech. Jsme rádi, že jsme utkání zvládli. Výsledek asi odpovídá výkonu. Po delší době nám tam začaly góly padat. Šli jsme si za svým, chtěli jsme urvat tři body a to se povedlo. Jsme za to rádi. Děkuji všem hráčům, těším se na příští týden a doufáme, že na tenhle výkon proti Mělníku navážeme.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): Domácí tým nás přehrál ve všech směrech a jen vynikající výkon obou našich brankářů zabránil daleko vyššímu skóre.

Jágr proti Hossovi. Utkání hokejových legend v O2 areně připomene výročí Nagana

HK Lev Slaný – SK Černošice 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. Jágr (Šimáček), 35. Ujfaluši (Šmatlák) – 13. Zuska (Formánek), 19. Jobek (Vokurka), 22. Brejcha (Šalamoun, Vladyka), 57. Šalamoun (Krudenc), 59. Krudenc (Sem). Tresty: 3:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Čekalo nás velmi těžké utkání s kvalitním soupeřem. Hned na začátku jsme se dostali do rychlého vedení. To soupeře vybičovalo k dobrému výkonu a do konce první třetiny otočil vedení o jeden gól na svoji stranu. Na začátku druhé třetiny jsme po naší chybě dostali třetí gól. Začali jsme být více aktivní a hra se vyrovnávala. V přesilové hře jsme snížili a do kabiny šli s jednogólovým mankem. V poslední části hry jsme byli hodně aktivní a vytvořili jsme si dost vyložených gólových příležitostí. Bohužel bez výsledného efektu. Když už jsme se necelé čtyři minuty před koncem připravovali na hru bez brankáře, udělali jsme opět individuální chybu v našem obranném pásmu. Toho soupeř využil a odskočil do dvoubrankového vedení. Přesto jsme odvolali brankáře a chtěli jsme výsledek korigovat. Příležitosti byly, ale naše střelecká impotence nás připravila o lepší výsledek a inkasovali jsme do prázdné brány. Bohužel je to v každém utkání. Neproměněné šance a individuální chyby v obraně nás připravují o lepší výsledky.

Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Domácí se dostali do vedení z prvního nahození na branku. Naši hru to ale nikterak neovlivnilo a dali jsme tři branky. Bohužel místo navýšení skóre si domácí vytvořili díky přešilovým hrám pár příležitostí a snížili. Soupeř ke konci více otevřel hru a nám se podařilo přidat další dvě branky.

HC Čáslav – HC Benátky nad Jizerou B 8:2 (1:1, 2:1, 5:0)

Branky a nahrávky: 12. Navrátil (Florian), 25. Barbora, 29. Bílek (Šilhan, Barbora), 47. Navrátil (Tomek), 47. Florian (Šilhan), 51. Ježek (Hejný), 54. Krpata (Sladký), 60. Krpata (Tomek, Kůrka) – 12. Kulvejt (Švach), 26. Uřidil (Suk, Hošek). Tresty: 5:3 + Švach (Benátky) 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): Na to, jak je výsledek vysoký, nebylo utkání úplně pohledné. Nějak se nám nedařilo, první třetina byla bída a nešly nám nohy. Hra celkově byla neurovnaná. Na konci druhé třetiny to bylo 3:2, takže jsme se soustředili na to dát čtvrtý gól, abychom to zlomili, což se nakonec podařilo. Pro oko diváka bylo utkání ale šílené. Mně se nelíbilo.

Eliáš vyhlíží zápas legend v Praze. Jak blízko měl do Sparty?

SK Sršni Kutná Hora – HC Rakovník 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 56. Jelínek (Švejda, Beran) – 18. Bulva (Drda, Najman), 29. Kos (Najman), 57. Kos (Vyskočil, Vlk), 60. Hegenbart. Tresty: 2:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Na jednu stranu se mi to hodnotí dobře, na druhou těžko, protože jsme prohráli. Byl to ale jeden z našich lepších výkonů, bohužel jsme dostali dva smolné góly. Když se nám povedlo snížit na 1:2, tak hned v dalším střídání jsme nastřelili hráče a z brejku dal na 1:3. Čtvrtý gól byl pak do prázdné. Výkon byl parádní, ale bohužel jsme nedali gól, i když jsme měli samostatné nájezdy a spoustu šancí. Soupeřův gólman zachytal skvěle. To rozhodlo. Dostali jsme dva náhodné góly a zápas to rozhodlo. Kdybychom je dali my, třeba by byl vývoj opačný.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Zase jsme se vrátili k naší hře, hlavně jsme se výrazně zlepšili v obranné fázi. Soupeř bojoval, Kutná Hora mě až překvapila. V útočné fázi se nám nedařilo do kombinační hry tak optimálně jako v předchozích zápasech. Přesto jsme si vytvořili víc gólových šancí. I ukázněnou hrou bez faulů se nám podařilo opět zaslouženě zvítězit.

Foto, video: Sparta přejela Kladno. Byla to její 1000. výhra v extralize!