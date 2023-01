Jiří Klikar (asistent trenéra BK Mladá Boleslav B): Nezačali jsme špatně, i když nám soupeř dal dva góly. Měli jsme v první třetině tak čtyři gólové šance, které jsme neproměnili, což je škoda, ale stačili jsme to ještě zkorigovat na 1:2. Pak ve druhé třetině nám utekli na rozdíl tří gólů, ale rychle jsme to stáhli. Pak už jsme si mysleli, že můžeme hrát víc dopředu, přestali jsme myslet na zadek a stalo se, co se stalo. Skóre tomu odpovídalo. Byla to škoda, ale myslím si, že jsme třetí třetinu nakonec odehráli důstojně.

Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Hráči si vzali příklad ze zápasu o třetí místo na mistrovství světa do dvaceti let a hráli jen dopředu. Myslím, že podobně to měla i většina ostatních týmů, když jsem viděl výsledky.

HK Králův Dvůr – HC Čáslav 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Veber (Novák), 14. Březina (Pánek), 27. Březina (Šnaidauf), 32. Veber (Piovarči, Kulich), 32. Novák (Březina), 38. Březina (Pulda), 52. Pulda (Pánek), 59. Tuček (Kulich) – 32. Navrátil (Krpata), 59. Ježek (Florian). Tresty: 4:9 + Kulhánek (Čáslav) 10 min., Tomek (Čáslav) a Novák (Králův Dvůr) 5 min. a do konce utkání a Bílek (Čáslav) 10 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. V oslabení: 0:0.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Soupeř byl hokejovější, ale my měli větší štěstí a proměnili jsme svoje šance. Výborně nám zachytal brankář, celý tým si zaslouží pochvalu.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): Do ofenzivy to nebylo úplně tak špatné, ale gólman soupeře chytal dobře a náš důraz v zakončení byl bídný. Katastrofa to ale byla dozadu. Tam jsme propadli, dostali jsme čtyři góly před gólmanem na čárkách, kde jsme nechali stát volného hráče. Takhle nikdy nemůžeme vyhrát. Dozadu katastrofa, dopředu celkem fajn. Králův Dvůr ale hrál dobře a zasloužil si vyhrát, protože potrestal naše chyby. Jdeme dál.

HC Junior Mělník – HC Poděbrady 8:9 (0:3, 4:2, 4:4)

Branky a nahrávky: 22. Chvátal (Krejsa, Šícha), 30. Šubrt (Macek, Vernek), 36. Vernek (Šubrt), 40. Šípek (Stinka, Šícha), 51. Macek (Šubrt), 56. Šubrt (Vernek), 56. Šícha (Kapoun), 56. Macek (Šubrt) – 13. Čapek (Rindoš, Bartoň), 16. Kejdana (Rindoš), 19. Sladký (Kubát, Jelínek), 34. Kejdana (Rindoš, Čapek), 38. Čapek (TS), 50. Rindoš (Čapek), 54. Kubát (Sladký), 60. Rindoš (Pojkar, Čapek), 60. Kejdana (Rindoš, Bartoň). Tresty: 2:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Libor Stinka, trenér HC Junior Mělník: První třetinu, kterou jsme prohráli nula-tři, jsme hráli opravdu mizerně. Druhou jsme ale vyhráli 4:2 a hráli od té doby výborně. Řekl bych, že jsme byli herně lepší i v době, kdy jsme po vážném zranění našeho gólmana měli v bráně hráče z pole (Ondřej Škutina), který nikdy nechytal. Dostal sice čtyři góly, ale byli jsme rádi, že tam šel. Všichni pak předvedli v závěrečné třetině doslova heroický výkon, jaký jsem od nich dlouho neviděl. Připomínalo to výkon v play-off. Ještě necelou minutu do konce jsme vedli 8:7, bohužel jsme ale prohráli. Kluky jsem i tak pochválil. Co předvedli od druhé třetiny, bylo super.

HC Spartak Žebrák – HC Žabonosy 2:10 (0:2, 1:6, 1:2)

Branky a nahrávky: 36. Arnošt, 60. Bakule (Křesťan, Vintr) – 17. Kunášek (Pomichálek, Mejzr), 19. Kedršt (Smejkal, Mejzr), 27. Kubát (Nedbal, Hrachovec), 28. Mejzr (Smejkal, Kedršt), 30. Kubát (Hrachovec, Kubišta), 36. Kubát (Nedbal, Zemánek), 37. Nedbal (Hrachovec, Zemánek), 39. Nekvasil (Honz, Kunášek), 43. Nedbal (Hrachovec), 47. Smejkal (Kubišta). Tresty: 5:4. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0.

HK Kralupy nad Vltavou – HC Rytíři Vlašim 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Kaprál (R. Verbík), 21. Kaprál (Husarik, David), 48. J. Verbík (Bradáček) – 3. Florián (Burda), 8. Beneš (Burda, Florián), 13. Kucharčík, 34. Florián (Holeš), 40. Holeš (Kucharčík), 57. Pessr (Kočí). Tresty: 5:9. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): O naší prohře rozhodly laciné branky, které jsme obdrželi, a slabá kvalita hry v útoku. První utkání v novém roce se nám stejně jako loni nevydařilo. Věřím, že se v dalších kolech zlepšíme a dobře připravíme na play off.

HC Benátky nad Jizerou B – SC Kolín B 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Najč (Husák), 23. Najč (Peca), 32. Hošek (Karli), 45. Husák – 36. Pilný. Tresty: 5:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:1.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Podali jsme velice špatný výkon.

HC Hvězda Praha – HC Slavoj Velké Popovice 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Čmejla (Procházka, Velas), 31. Velas (Čmejla, Herna), 36. Hradil (Klečka, Slavík) – 29. Freisler (Cikánek), 40. Vacek (Freisler, Formánek). Tresty: 4:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Vstup do zápasu se nám velmi povedl a hned v prvních pěti minutách jsme měli tři vyložené šance. Hostující brankář ale zareagoval a příležitosti dokázal pochytat. Hosté se pak dostali do hry přesilovou hrou, kterou jsme ustáli, což bylo důležité. Potom jsme se vrátili k naší hře, byli jsme po zásluze odměnění a třetinu jsme vyhráli 1:0. Druhou třetinu jsme opět začali dobře a měli jsme plno šancí. Neproměnili jsme je, pak jsme bohužel udělali chybu ve střídání a soupeř srovnal. Pokračovali jsme ale v nastaveném trendu a dali jsme na 2:1 a posléze na 3:1. Bohužel jsme pak naší laxností dostali na 2:3. Nedohráli jsme situaci a hosté nás potrestali. Hned nato jsme měli obrovskou šanci v závěru druhé třetiny, ale opět skvělý gólman nám překazil radost. V závěrečné třetině jsme se hodně zklidnili, druhá byla hodně emotivní. Zbytečně jsme reagovali na podněty jako rozhodčí, což nás vyvedlo z míry. Ve třetí jsme ale hráli to, co jsme chtěli, a hostům jsme už moc nedovolili. Měli jsme ještě několik příležitostí, několik brejků, ale skvělý gólman hostů to pochytal. Hosté měli šanci v powerplay, ani tam jsme jim ale moc nedovolili. Utkání jsme zvládli, jsme strašně rádi, že jsme to ubojovali. Kromě druhé třetiny vypadal zápas velmi dobře. Důležité tři body s těžkým soupeřem, příští týden nás čeká opět soupeř z horních pater tabulky. Těšíme se a doufáme, že to zvládneme.

HK Lev Slaný – SK Sršni Kutná Hora 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Vodička (Šmatlák), 15. Běhal (Jeřábek), 40. Vodička (Sekerka, Matoušek), 45. Suda (Sekerka, Běhal), 59. Jágr (Vobořil, Pavlas) – 53. Tvrdík (Hobza). Tresty: 1:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

HC Rakovník – HC Lev Benešov 5:4sn (1:3, 3:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Nekvinda (Ságner, Hegenbart), 25. Ságner (TS), 36. Libovický (Kos, Šíma), 40. Kos (Kovařík), rozh. náj. Nekvinda – 1. Sládek, 8. Polesný (Kočí, A. Mareček), 9. Holánek (F. Zderadička), 30. Polesný (A. Mareček, Beran). Tresty: 5:8. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Soupeř začal zdatně. Znali jsme jeho kvality, ale do zápasu jsme nevstoupili dobře. Udělali jsme individuální chyby, které soupeř potrestal a v deváté minutě se dostal do vedení 3:0. S kluky jsme udělali poradu, vzali jsme si timeout a řekli si, že takhle to nejde. Do konce třetiny se nám povedlo snížit na 1:3 a postupem času se nám trpělivou obranou povedlo snížit na 2:3. Bohužel jsme dostali na 2:4, ale ještě jsme srovnali. Potom jsme i zaslouženě získali dva body. Nakonec jsme měli i víc šancí než soupeř a ukázali jsme morálně volní vlastnosti a kolektiv. Díky tomu jsme zvítězili.

