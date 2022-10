David Kubát (manažer HC Poděbrady): Byli jsme horší a prohráli jsme. Soupeř byl lepší ve všech směrech. Důležitým faktorem byl lepší gólman na straně soupeře, Marek Schwarz byl znát a velmi svůj tým podržel. My byli střelecky nemohoucí. Nepodali jsme výkon, kterým bychom takové mužstvo mohli porazit. Byl to špatný výkon.

HC Junior Mělník – HK Lev Slaný 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 13. Šípek (Vernek), 27. Šimon (Krejsa, Chábera) – 1. Vodička (Sekerka), 48. Sekerka (Vodička), 53. Šimáček (Suda), 60. Sekerka (Suda, Vodička). Tresty: 6:9. Využití: 0:0. V oslabení: 0:1.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Zápas nebyl z naší strany povedený. Soupeř ze Slaného byl hodně nepříjemný – na hranici faulů nás dohrával a nedal nám zadarmo ani kousek ledu. Přesilovek jsme měli hodně, bohužel jsme žádnou neproměnili. Na tom musíme zapracovat. Rozhodla třetí třetina, kterou jsme prohráli 0:3. V týdnu je potřeba potrénovat a pečlivě se připravit na derby v Kralupech.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Utkání bylo z naší strany odehráno velmi dobře. Zodpovědná a obětavá hra vedla k tomu, že jsme nepříznivý výsledek po dvou třetinách dokázali ve třetí části hry otočit v náš prospěch.

Video: Nevyužité přesilovky Mělníka v závěru druhé třetiny domácí mrzely, hosté ze Slaného pak třemi góly otáčeli

HC Spartak Žebrák – HC Rytíři Vlašim 1:12 (0:5, 0:4, 1:3)

Branky a nahrávky: 57. Ibl (Jícha) – 1. Čanda (Florián), 3. Kučera (Kratochvíl), 4. Cerk (Florián), 9. Ondriga (Kratochvíl), 10. Kratochvíl, 25. Florián (Cerk, Čanda), 26. Kořánek (Kočí), 34. Florián, 38. Cerk (Florián), 41. Herwig (Florián, Čanda), 48. Svoboda (Florián, Říha), 49. Cerk (Kratochvíl). Tresty: 4:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): Utkání se mi těžko hodnotí, jelikož jsme celých šedesát minut působili zcela odevzdaně. Soupeř nám po celé utkání nic nedovolil, hrál velice zodpovědně a využil všech našich hrubých chyb, z čehož plyne i výsledek zápasu. Musím soupeři jen pogratulovat k jeho zodpovědnému výkonu po celé utkání.

HC Slavoj Velké Popovice – HC Lev Benešov 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Hradil, 52. Hradil – 2. Kaňka (Starec, Beran), 13. F. Zderadička (Holánek, Sládek), 33. Kaňka (Beran), 36. Polesný (F. Zderadička). Tresty: 9:15. Využití: 1:3. V oslabení: 0:0.

Ivan Bartůšek (trenér HC Lev Benešov): Na malé derby do Velkých Popovic jsme jeli s velkým respektem k soupeři. Utkání začalo ve svižném tempu a oba týmy ho držely po celé utkání. Zápas nabídl spoustu brankových příležitostí a nás opět podržel brankář Štěpánek. Chtěli jsme zápas kontrolovat a hrát více ze zabezpečené obrany. To se nám moc nedařilo, ale soupeř šance nevyužil. Jak u nás, tak u soupeře nastupovala řada hráčů, kteří se spolu dobře znají, nebo hráli ve stejných mládežnických týmech. Utkání bylo tvrdé, nikoliv však zákeřné. Okolo hokeje se pohybuji už dost dlouho, ale co s námi předvedl v poslední třetině pan rozhodčí, jsem ještě nezažil. Za posledních čtrnáct minut třetí třetiny nám bylo uděleno osm dvouminutových trestů z celkových patnácti a u některých jsme ani nevěděli za co. V takové době, kdy některé kluby balancují, jestli budou hokej vůbec hrát, přijde člověk, který úsilí celého týmu takto ničí. Přiznám se, že důležitou výhru jsem si ani neužil při myšlence, že v soutěži, kde jde jen o výhru nebo prohru, se tohle může stát.

Krajská liga: Mělník poprvé ztratil, první body vybojovala Čáslav

HC Hvězda Praha – HK Kralupy nad Vltavou 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 10. Veverka (Hlaváč), 44. Adam (Pelant), 49. Klement – 8. J. Verbík (Kaprál), 40. Kaprál (Hampl, Bradáček), 46. Chládek (J. Verbík), 57. Binko (Soukup, David), 60. Bradáček (Řehák). Tresty: 5:9. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Odehráli jsme velmi dobré utkání. V první třetině šel soupeř do vedení, ale my jsme dobře vyrovnali na 1:1 a myslím, že jsme měli víc ze hry. Ve druhé třetině jsme měli spoustu možností ke skórování, ale trefili jsme tyčku a branku jsme nedali. V samém závěru třetiny jsme bohužel inkasovali při oslabení. Soupeř skvěle využil přesilovku a využil našeho zaváhání v rohu. Sekundu před koncem jsme dostali branku na 1:2, což bylo pro hosty velmi důležité. Miska vah byla přikloněna spíš na naši stranu. Inkasovali jsme ale gól do kabiny, což hosty trochu uklidnilo. Do třetí třetiny jsme vstoupili opět dobře a vyrovnali jsme na 2:2. Opět jsme ale dostali branku v oslabení. Byli jsme v utkání opravdu houževnatí a šli jsme si za tím, takže jsme po zásluze vyrovnali na 3:3. Hosty jsme opět zatlačili, museli si vzít i oddechový čas, aby nabrali nějaké síly. Příležitostí jsme měli spoustu, jenže jsme je nedali, udělali jsme chybu ve středním pásmu a soupeř nás potrestal. Tři a půl minuty před koncem to bylo klíčové. Konec zápasu byl nervózní, zbytečně v emocích. Měli jsme ještě přesilovou hru, ale nedokázali jsme si s tím poradit. Nakonec jsme ještě v naší přesilovce inkasovali, protože jsme odvolali gólmana. Je to pořád to samé dokola. Snažíme se soupeře přehrávat, ale týmy, které hrají proti nám, jsou zkušenější. Zatím doplácíme na nezkušenost. Každým zápasem se ale zvedáme. Příští týden v Rakovníku to bude opět velmi těžké utkání. Těšíme se na něj a doufáme, že konečně nějaký bod vybojujeme.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Vzhledem k velké marodce jsme na Hvězdě čekali těžké utkání, což se také potvrdilo. V první třetině jsme ztráceli velké množství puků a soupeř nás přehrával. Od druhé třetiny jsme se zlepšili a ve zbytku utkání jsme byli lepším týmem. Závěr zápasu nám zkomplikovala častá vyloučení, ale díky bojovnosti celého mužstva jsme utkání dotáhli do vítězného konce.

HC Žabonosy – SC Kolín B 4:11 (1:1, 1:8, 2:2)

Branky a nahrávky: 13. Mejzr (Hutla), 32. Paroubek (Mejzr), 45. Charvát (Hlaveš), 57. Paroubek (Mejzr) – 12. Špinka (Semirád), 24. Želizňak (Jindra), 26. Spitzer (Jindra), 26. Martínek (Pilný), 30. Semirád (Hušek, Pilný), 30. Kozák, 33. Pilný (Hušek, Martínek), 38. Spitzer (Jindra), 40. Vaňkovský (Kozák), 53. Pilný (Martínek), 58. Pilný (Martínek). Tresty: 4:7. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1.

Jiří Honz (trenér HC Žabonosy): První třetina byla naprosto vyrovnaná. Ve druhé jsme ale dostali slepené góly po individuálních chybách a už se to nedalo zastavit. Ve třetí třetině Kolín polevil a my jsme hru vyrovnali. Bohužel jsme dostali jedenáct gólů.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Zápas rozhodla druhá třetina, ve které jsme dominovali a nastříleli osm branek. Rozhodl náš dobrý pohyb a dobré napadání. Šli jsme tam tomu naproti. Ve třetí třetině jsme na to bohužel nenavázali, což nás mrzí, protože jsme chtěli nadále pokračovat v tomhle výkonu. Bohužel se tak nestalo. Srážela nás častá vyloučení. Jsme rádi za body i za výsledek, celkově spokojenost. Na druhou třetinu bychom chtěli navázat i v dalším zápase proti Čáslavi.

Jágr připustil konec kariéry. Nemám chuť ani motivaci, přiznal slavný útočník

HC Benátky nad Jizerou B – HC Rakovník 3:4 (2:3, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Šícha (Hejňák), 14. Hošek (Votoupal, Uřidil), 54. Křenek (Uřidil, Švach) – 2. Hegenbart (Bulva, Petráček), 10. Šíma (Kounovský), 20. Benda (Kounovský, Kovařík), 44. Kovařík (Kos, Šíma). Tresty: 6:8. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Benátky jsou dosud bez bodu, ale představily se jako mladý tým, který bojoval a dobře bránil. V zápase jsme šli do rychlého vedení a soupeři se povedlo nám i díky přesilovým hrám dát dva góly. Ve druhé třetině jsme získávali hru pod naši kontrolu a dostali jsme se do více šancí, ale bohužel jsme neměli koncovku ani štěstí, abychom dali gól a dostali se do většího náskoku. Ve třetí třetině už jsme výsledek celkem kontrolovali, ale soupeř nám bohužel dal gól při hře ve třech. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě, jen se nám nepovedlo vstřelit více gólů.

HK Králův Dvůr – SK Černošice 6:11 (1:3, 1:4, 4:4)

Branky a nahrávky: 8. Slabý (Tuček), 21. Březina (Hamada), 42. Veber (Hamada), 44. Tuček (Hamada), 46. Pulda (Veselý, Březina), 49. Krásl (Gebhart) – 9. Jobek (Němeček, Staněk), 15. Staněk (Krudenc, Hofmeister), 16. Pulkrab (Hanžl), 28. Jobek (Hofmeister, Staněk), 29. Loskot (Hanžl, Sem), 34. Krudenc (Hofmeister, Jobek), 37. Brejcha, 41. Jobek (Hofmeister, Němeček), 48. Loskot (Pulkrab, Brejcha), 55. Brejcha (Vladyka), 59. Loskot (Brejcha, Pulkrab). Tresty: 6:4. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Černošice byly lepší. Po vlastních chybách jsme schytali takový debakl. Udělali jsme nevynucené chyby a po nich jsme dostali góly. Podle toho to vypadalo. Z naší strany byla dobrá jen jedna pasáž ve třetí třetině, kdy jsme ztrátu trochu stáhli.

Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Domácí se dostali do vedení po naší chybě v obranné třetině. Po chvíli jsme ale vyrovnali a do vedení nás poslal kapitán Staněk střelou od modré čáry. Po přečíslení dvou na jednoho jsme šli do kabiny s dvoubrankovým vedením. Domácí na začátku druhé třetiny snížili na rozdíl jedné branky, my však rychle odpověděli a vytvořili jsme si náskok pěti branek do třetí třetiny. Na začátku třetí třetiny jsme přidali další gól. Domácí však využili naše chvilkové uspokojení a snížili na rozdíl tří branek. Dostali jsme se však rychle zpátky do hry a přidali jsme další branky.

HC Čáslav – SK Sršni Kutná Hora 3:4pp (0:2, 1:0, 2:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 30. Kůrka (Florian, Ježek), 51. Barbora, 52. Navrátil (Melovič) – 6. Jelínek (Klazar), 18. Jiráň (Kadlec), 55. Švejda (Havránek), 61. Jiráň. Tresty: 6:7. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0.