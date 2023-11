HC Rytíři Vlašim – HC Slavoj Velké Popovice 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) Branky a nahrávky: 60. Kronus (Florián) – 5. Petráček (Cikánek, Dulovec), 17. Hradil (Žingor), 28. Formánek (Krejčí, Žoha), 33. Petráček (Dulovec), 58. Hradil (Synáč, Freisler). Vyloučení: 6:5. Využití: 0:0. Rozhodčí: Malík – Karda, Noga.

Zdeněk Procházka (trenér HC Rytíři Vlašim): Po velkých zdravotních problémech jsme nakonec poskládali to, co zbylo, a vyjeli jsme válčit proti Popovicím. Hned v první třetině jsme hráli tři oslabení a to vlastně rozhodlo celý zápas. Zdálo se mi, že se zbytek zápasu odehrával jen z povinnosti, my jsme už nebyli schopni vytvořit si nějaký tlak, který by vedl k nějakému snížení skóre, popřípadě obratu.

Josef Prchal (vedoucí týmu HC Slavoj Velké Popovice): Měli jsme domácím co vracet a chtěli jsme jim oplatit naši porážku z úvodního kola soutěže. Do zápasu jsme vstoupili soustředěně a byli jsme to my, kdo diktoval tempo utkání. Odměnou nám bylo dvoubrankové vedení po první třetině. V podstatě stejný obrázek hry byl k vidění i ve druhé třetině. Domácí jsme k ničemu nepouštěli a náš náskok jsme ještě navýšili – a kdybychom měli větší klid na hokejkách, byl by rozdíl ve skóre ještě vyšší. I v závěrečné třetině jsme hru kontrolovali a domácí tým do tlaku nepustili. V této třetině to už bylo spíše o tom, abychom dohráli bez zranění. Určitě jsme rádi za tři body a kluky musím pochválit za aktivní hru ve všech třetinách.

