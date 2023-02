Jiří Honz (trenér HC Žabonosy): I když jsme dostali rychlý gól, nesrazilo nás to. Ve druhé třetině jsme odskočili o dvě branky a dotáhli jsme zápas do vítězství. Rozhodla druhá třetina, kdy jsme dali dva slepené góly. Zápas byl bohatý na šance a atraktivní pro diváky.

Jan Jaeger (trenér HC Rytíři Vlašim): Hloupé chyby a neplnění taktických pokynů nás stálo všechny body. S tímhle přístupem dostaneme v derby pěkně na zadek.

SK Černošice – HK Kralupy nad Vltavou 9:3 (2:1, 2:0, 5:2)

Branky a nahrávky: 10. Brejcha (Šalamoun, Pulkrab), 13. Pulkrab (Brejcha, Šalamoun), 22. Pulkrab (Brejcha, Šalamoun), 28. Jobek (Krudenc, Hofmeister), 54. Formánek (Vlček), 54. Jobek (Krudenc), 58. Brejcha (Štíbr), 59. Hofmeister (Staněk, Krudenc), 60. Štíbr (Pulkrab, Vladyka) – 20. Prášek (Hampl), 41. Hampl (J. Verbík), 42. Chládek (David, Bradáček). Tresty: 8:5. Využití: 2:2. V oslabení: 1:0.

Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Opět to bylo kvalitní utkání. I přes výbornou defenzivní činnost soupeře jsme se dostali do vedení o tři branky. Díky naší nedisciplinovanosti jsme darovali soupeři skoro čtyři minuty hry pět na tři a soupeř snížil na rozdíl jedné branky. Jsem rád, že jsme zvládli závěr utkání a přidali jsme další branky.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Do utkání jsme šli po čtrnáctidenní pauze a čtvrtém utkání venku za sebou. Chtěli jsme odehrát kvalitní utkání, což se nám do padesáté minuty celkem dařilo. Za stavu 4:3 jsme měli dvě velké šance na vyrovnání, které jsme bohužel neproměnili. Domácí poté dali po buly gól na 5:3 a my se sesypali.

BK Mladá Boleslav B – HK Lev Slaný 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 18. Vondrlík (Hochman), 43. T. Kadeřábek (Christov), 60. Vondrlík (T. Kadeřábek, Kerda) – 41. Ujfaluši. Tresty: 7:7. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Klikar (trenér BK Mladá Boleslav B): Výhru hodnotím velmi pozitivně, poněvadž jsme měli problémy se sestavou. Bylo nás 13, takže jsme museli celý zápas odehrát na čtyři beky a tři kompletní útoky. Kluci to odmakali, gólman v bráně paráda. Za to jim patří velké díky.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Utkání bylo konfrontací dvou stylů. Slaný chtělo hrát hokej a domácí na malé ploše produkovali destruktivní hru. Na hřišti minimálních rozměrů se jim to bohužel dařilo, zatímco na hlavní ploše se prohánělo pár desítek bruslařů na veřejném bruslení. Nutno dodat, že domácí podržel svým výkonem gólman, který prokázal hlavně ve druhé třetině extraligové zkušenosti. K výsledku 3:1 pro domácí tedy není co dodat, jestliže dáte ze čtyř gólů tři. Jeden do sítě soupeře a bohužel dva po nešťastné teči do vlastní sítě. K výkonu dalších účastníků utkání se nebudu vyjadřovat.

HC Hvězda Praha – HK Králův Dvůr 8:3 (1:0, 4:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 11. Čmejla (Velas), 32. Janásek (Pelant, Procházka), 35. Velas (Janásek), 35. Grim (Slavík), 37. Hlaváč (Veselý, Slavík), 47. Procházka (Pelant), 49. Velas (Čmejla, Janásek), 50. Hlaváč (Veselý) – 22. Slabý (Březina), 40. Slabý (Strnad, Pulda), 57. Pánek (Krásl). Tresty: 8:9. Využití: 3:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Odehráli jsme dobrý zápas, už začátek tomu nasvědčoval. Šance střídala šanci, jak hosté, tak my jsme měli spoustu příležitostí. Bylo to rychlé, hrálo se nahoru dolů a měli jsme dokonce samostatný nájezd, který jsme neproměnili. Nakonec jsme udeřili z rychlého protiútoku a dali jsme důležitý první gól. Druhá třetina byla hodně podobná, bohužel jsme udělali chybu a hosté nás potrestali a vyrovnali. My jsme ale nesložili zbraně. Něco jsme si před zápasem řekli a parádně jsme na to zareagovali. Měli jsme příležitost přesilové hry a skvěle jsme zakončili. Šli jsme do vedení a pak jsme využili dvou minut, během nichž jsme dali tři góly. To bylo důležité, že jsme odskočili na 5:1. Hosté ještě skórovali na konci druhé třetiny, ale před třetí jsme si něco řekli a dodržovali jsme herní plán. Přidali jsme další góly a hosty jsme moc k ničemu nepustili. Bylo to rozkouskované, bylo tam hodně vyloučení, ale my ubránili i oslabení ve třech. Za mě rozhodla druhá třetina, kdy jsme během dvou minut dali tři góly a utkání rozhodli. Musím pochválit celé mužstvo, podalo parádní a obětavý výkon. Zaslouženě jsme vyhráli tři body. Těšíme se na další utkání ve Slaném, kde už by se měl lámat chleba. Všechno je otevřené, uvidíme, jak to dopadne.

HC Junior Mělník – HC Čáslav 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Kapoun (Šubrt, Cafourek), 25. Šícha, 33. Šubrt (Kapoun, Cafourek), 59. Havel (Vernek, Cafourek) – 24. Florian (Křišťan), 37. Florian (Melovič). Tresty: 6:9. Využití: 3:0. V oslabení: 0:0.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Věděli jsme, že nás nečeká snadný soupeř, a to se také potvrdilo. Čáslav hrála velice dobře. Jeden z nejlepších týmů, co na Mělníku letos hrál. Od začátku až do konce byl zápas vyrovnaný, dramatický, se spoustou šancí na obou stranách. Oba týmy měly skoro čtyřicet střel na bránu. Jsem rád, že jsme tak těžký zápas zvládli. Kluci předvedli kolektivní a bojovný výkon. Ozdobou zápasu byli oba brankáři. Těší mě, že se můžeme o Michala Formánka opřít. Předvedl spoustu těžkých zákroků a má na vítězství velký podíl.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): Utkání bylo vyrovnané a nejspíš rozhodlo neproměňování šancí, kterých jsme měli dostatek. Poslední zápasy se ale v koncovce trápíme. Čekají nás ještě tři důležité zápasy a potřebujeme to někde prolomit a vyrobit nějaké body.

HC Spartak Žebrák – HC Benátky nad Jizerou B 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Šmerhovský (Vintr, Arnošt), 20. Belda, 23. Arnošt (Jurda, Vaníček), 38. Langer (J. Bakule), 48. J. Bakule (Jícha) – 6. Donini (Haspeklo, Husák). Tresty: 9:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): Konečně jsme na domácím ledě získali velice důležité body pro boj o záchranu v soutěži. Utkání nebylo moc pohledné, bylo tam mnoho chyb, což pramenilo z nervozity o získání tří bodů. Musím naše mužstvo pochválit za bojovnost a nasazení. Myslím, že velkou roli sehrál i výkon obou brankářů.

HC Slavoj Velké Popovice – HC Poděbrady 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. Synáč (Kapal) – 3. Tuma, 35. Tuma, 36. Sladký (Hlinka, Kubát), 54. Hlinka (Tuma), 56. Jelínek. Tresty: 2:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:2.

SC Kolín B – HC Rakovník 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 15. Semirád (Kozák, Hyšpler), 19. Pilný (Semirád, Zugar), 58. Martínek (Skokan) – 24. Bulva (Macháček), 34. Lev (Hulcr, Let), 37. Let (Lev), 47. Ságner (Hegenbart, Šíma), 60. Bulva (Vlk). Tresty: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Po dobré první třetině, kdy jsme šli do kabin za stavu 2:0, se nám druhá třetina vůbec nepovedla a soupeř šel do vedení 3:2. Ve třetí třetině jsme opět byli aktivní, ale brankově se nám podařilo prosadit až v závěru, kdy už soupeř byl ve vedení o dva góly. Závěrečná powerplay nám nevyšla a soupeř do prázdné branky pečetil vítězství. Bohužel jsme nezískali ani bod a závěr soutěže bude hodně napínavý. Chceme se dostat do předkola play off, ale musíme opět bodovat.

SK Sršni Kutná Hora – HC Lev Benešov 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 32. Švejda (Dytrych, Beran), 34. Rudolfský (Havelka), 37. Jelínek (Tvrdík, Beran), 43. Havelka (Rudolfský), 47. Kadlec (Dytrych). Tresty: 5:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Až na menší krátké výpadky, které vždy následovaly po našem vyloučení, jsme byli celý zápas lepším týmem. Dobrý výkon všech hráčů a důležité body, které nás přiblížily play off.

