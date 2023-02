Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): V posledním zápase základní části jsme věděli, že kdyby se nám podařilo vyhrát, tak bychom ještě mohli postoupit do play off. V tom duchu jsme také do zápasu šli. Začátek se nám povedl, šli jsme do vedení 1:0, pak ale hosté srovnali. My ještě v té třetině odskočili, takže jsme po první části vedli 2:1. Ve druhé třetině jsme hosty nepustili do nějakých extra šancí, naopak myslím, že jsme utkání kontrolovali, a byli jsme to my, kdo dal důležitý gól na 3:1. Nahodili jsme kotouč do brankoviště a skvěle jsme ho dorazili. V závěru druhé třetiny jsme bohužel šli do oslabení, které jsme skvěle ubránili. Třetí třetinu jsme ale ještě začínali oslabením, všechno vypadalo dobře, ubránili jsme se, ale už při rovnovážném stavu se hosté udrželi na kotouči a skvělou akcí, kdy rozebrali naši obranu, dali na 3:2. Tenhle gól byl velmi klíčový, protože přišel hned na začátku třetí třetiny. Pak jsme přestali úplně hrát, přestali jsme věřit našemu systému a začali jsme panikařit. Možná jsme se zbytečně začali bát o výsledek. Při vlastní přesilovce jsme udělali obrovskou hrubku a soupeř nás po zásluze potrestal. Chybělo zhruba deset minut do konce, ale už jsme neměli konzistentní tlak, takže jsme nedokázali vyhrát za tři body. Prodloužení přineslo alespoň vytoužený bod navíc. Škoda, tenhle zápas jsme asi měli vyhrát. V předešlých zápasech jsme také měli utkání kolikrát dobře rozehraná, ale nedokázali jsme je dovést do vítězného konce. Paradoxně ve vlastní přesilové hře přijdeme o výhodu a ještě inkasujeme. Bohužel to tak je, takový je sport. První rok pro nás byl velkou zkušeností, jsme rádi, že jsme to mohli hrát. Hlavně závěr soutěže byl z naší strany vynikající.

HK Králův Dvůr – HC Rytíři Vlašim 5:6sn (1:1, 4:3, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Slabý (Šnaidauf, Pánek), 21. Pulda (Veber), 32. Gebhart (Pánek, Šnaidauf), 38. Pokorný (Pulda, Veselý), 39. Novák (Pokorný) – 17. Burda (Pessr), 25. Matějka (Kratochvíl), 29. Kratochvíl (Vondráček), 32. Svoboda (Kočí), 48. Růzha (Matějka), rozh. náj. Kucharčík. Tresty: 7:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Nádherné utkání z obou stran, ve kterém se hrál neustále útočný hokej. Nám už o nic nešlo, ale i přesto to byl hezký zápas a nasazení bylo dobré. Prohráli jsme na penalty, to je vždycky taková loterie. Je velké zklamání, že jsme se nedostali do play off. Věřili jsme, že tým na to má, ale takový je hokej. Zavinili jsme si to trošku sami, protože jsme v posledních zápasech zaspávali první třetiny, probudili jsme se až později a pak jsme to doháněli a o gól prohráli.

Jan Jaeger (trenér HC Rytíři Vlašim): Utkání o konečné umístění moc krásy nepřineslo. Hrálo se v poklidném tempu a oba brankáři měli spoustu práce. Zápas rozhodly až nájezdy, kde svou zkušenost předvedl Tomáš Horálek a David Kucharčík. Po třetím nájezdu se nám zranil brankář a do branky musel mladičký Pavel Filadelfi, pro kterého to byla první zkušenost mezi muži a zhostil se jí na výbornou. Byl to také poslední zápas Martina Matějky, jemuž patří velký dík za odmakané roky v klubu.

Krajská liga: Vyhrocené derby urvala Vlašim, Černošice nastřílely 12 gólů

HC Lev Benešov – SK Černošice 3:4 (1:1, 0:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 6. Kočí (Štětina, Dušek), 41. Sládek (Kaňka), 46. Kaňka (Štětina, Sládek) – 16. Loskot (Formánek, Větrovec), 51. Krudenc, 54. Pulkrab (Brejcha, Šalamoun), 60. Němeček (Jobek, Krudenc). Tresty: 4:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Ivan Bartůšek (trenér HC Lev Benešov): V posledním utkání základní části jsme hostili kvalitního soupeře z Černošic. Po utkání ve Vlašimi, kde některé zákroky přesáhly mez fair play nám přibyli na marodce další hráči. Utkání s pozměněnou sestavou jsme zvládli perfektně, bohužel pouze do 50. minuty, kdy po fatální chybě naší obrany soupeř snížil a probudil se k útočnému náporu. Ten vyvrcholil brankou těsně před koncem, která rozhodla o naší prohře. Musím však kluky v čele s brankářem Štěpánkem pochválit. Výkon celého týmu do stavu 3:1 je příslibem do vyřazovacích bojů, které začínají už ve středu domácím utkáním s Kolínem.

Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Bylo to poklidné utkání, během kterého jsme si vytvořili mnoho šancí, které se nám nedařilo využívat. Soupeř se dostal ve třetí třetině do vedení o dva góly. Naštěstí se nám podařilo využít další šanci a vyrovnat skóre. V posledních vteřinách se nám podařilo vstřelit vítěznou branku.

HC Poděbrady – SC Kolín B 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 13. Ševc (Rindoš, Čapek), 21. Kejdana (Rindoš), 35. Tuma (Pojkar), 40. Čapek (Ševc, Rindoš) – 5. Šupík (Vaňkovský, Pilný), 20. Semirád (Vaňkovský, Martínek), 31. Hyšpler (Martínek, Jindra), 48. Martínek, 52. Pilný (Martínek, Skokan), 59. Pilný. Tresty: 3:6. Využití: 2:2. V oslabení: 0:0.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Odehráli jsme parádní zápas. Soupeř dokazoval svou kvalitu po celý zápas. Nám se povedlo ve třetí třetině srovnat nepříznivý vývoj a následně jít do vedení, které jsme potvrdili při powerplay. Celé mužstvo dřelo a odměna v podobě tří bodů byla parádní.

Schwarz si užívá hokej v krajské lize a ohlíží se za kariérou: Byla to jízda

HC Junior Mělník – HC Rakovník 7:5 (3:2, 1:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 11. Chvátal (Macek, Krejsa), 13. Nesládek (Krejsa), 14. Vernek (Havel, Šubrt), 35. Macek (Nesládek, Chvátal), 53. Chvátal (Šícha), 58. Šubrt (Havel, Vernek), 60. Vernek – 6. Macháček (Hegenbart, Šíma), 8. Ságner (Vlk, Vyskočil), 31. Macháček (Hegenbart, Hulcr), 50. Hulcr (Hegenbart, Šíma), 55. Macháček. Tresty: 4:7. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Narazili jsme na silného soupeře. Rakovník šel po našem vlažném začátku do dvougólového vedení, ale do konce první třetiny jsme po zlepšené hře skóre otočili. Zápas byl útočný a šance se střídaly na obou stranách a druhá třetina byla remízová. I třetí třetina byla hodně útočná a nakonec jsme brali zasloužené vítězství 7:5. Nezlomil nás vlažný začátek ani srovnání na 5:5 pět minut před koncem. Toho si cením. Kluky chválím, jak to zvládli. Byla to dobrá příprava na předkolo s Boleslaví. Ta bude určitě težkým soupeřem, ale věřím, že můžeme postoupit. Uděláme pro to maximum. Začínáme už v úterý od 18 hodin na soupeřově hřišti. Rád bych, aby nás přijelo podpořit co nejvíce našich fanoušků a udělali nám domácí prostředí. Druhý zápas bude u nás tradičně v sobotu od 17:30.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Zhodnocení základní části je velmi pozitivní. Kluci ji sehráli velmi dobře, jsem rád, že jsme skončili na prvním místě a předváděli slušný kolektivní výkon. Kluci z toho mají radost. Až na ten poslední zápas. Ten nebudu vůbec komentovat.

HC Slavoj Velké Popovice – HC Spartak Žebrák 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 6. Synáč (Formánek), 8. Kukačka (Krejčí, Synáč), 13. Synáč (Formánek), 37. Synáč (Formánek, Kukačka), 38. Synáč (Kasík), 50. Málek (Kasík), 51. Málek (Freisler, Culka), 56. Formánek (Krejčí, Kasík) – 19. J. Bakule (Jícha, Langer), 53. Sládek (M. Bakule, Novák). Tresty: 5:5. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): Obě mužstva minulý víkend utrpěla kruté porážky. Domácí se z této prohry ale rychle oklepali a nám uštědřili další vysokou porážku.

Jágr zavzpomínal na zlaté Nagano. Hokej byl tehdy náročnější, tvrdí

BK Mladá Boleslav B – SK Sršni Kutná Hora 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Vondrlík, 14. T. Kadeřábek (Rovný), 41. Bartoš (Michal) – 55. Klazar (Kadlec). Tresty: 3:1. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Klikar (trenér BK Mladá Boleslav): Do zápasu tým vstoupil dobře. První třetina vypadala jednoznačně. Ve druhé třetině jsme byli trochu uspokojení, ale nakonec jsme ve třetí třetině věděli, o co hrajeme, a dali jsme do toho vše.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Začali jsme trochu bojácně a v první třetině byla Boleslav lepší. I z toho možná pramenily dvě chyby, které soupeř potrestal. Ve druhé třetině jsme byli lepší my, ale bez gólového efektu. Ve třetí třetině už jsme sice věděli, že Hvězda ztratila bod a podle našich propočtů bychom měli být v předkole play off, i tak jsme si ale řekli, že to zkusíme otočit, abychom měli jistotu. Hned po nástupu jsme ale dostali gól, takže už se to potom dohrávalo víceméně z povinnosti. Určitě to ale nebylo vypuštěné. Nepodařilo se to zvrátit a zápas už se potom jen dohrál. Samozřejmě jsme rádi, že jsme postoupili do předkola a dohady soupeřů nebo fanoušků na fórech jsou zbytečné. Postupový klíč je daný. I samotná Čáslav byla přesvědčená, že postupuje, a nakonec se jí to nevyplatilo. Měli to ve svých rukách, kdyby s Žabonosy bodovali, tak jsou v play off. Nakonec tam nejsou a jsme tam my. Uvidíme, jak to půjde. Čekají nás Kralupy, které jsme měli nedávno doma. Zápas byl poměrně vyrovnaný, i když jsme prohráli. Myslím, že to bude otevřené, i když soupeř bude favoritem. Půjdeme do toho s tím, že v play off se musí vyhrávat. Nikdo nechce hned končit.

Brodecki si užívá atmosféru českých stadionů. Prý je skvělá i díky pivu

HK Kralupy nad Vltavou – HK Lev Slaný 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 47. J. Verbík (Hampl, Chládek) – 11. Šimáček (Suda), 19. Borkovec (Kolář), 37. Vodička (TS), 48. Borkovec (Vodička). Tresty: 5:3 + Prášek (Kralupy) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): O první čtyřku jsme se připravili už několik zápasů zpátky a tímto zoufalým výkonem jsme dokázali, že do ní v žádném případě nepatříme. Pokud chceme takto pokračovat, porazí nás i junioři Černošic. Nemáme ve hře absolutně nic. Bohužel se ještě vytratila i morálka.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): V první třetině jsme předvedli výborný hokej a ujali se dvougólového vedení. V první části druhé třetiny byli domácí hodně aktivní a jen díky skvělému výkonu našeho gólmana jsme nedostali gól. Hra se postupně vyrovnávala, ale po jednom z našich úniků bylo nařízené trestné střílení, které náš střelec Vodička proměnil. Na začátku třetí třetiny domácí snížili, naše odpověď ale přišla po minutě. Tento stav už vydržel do konce utkání a díky této výhře jsme se stali čtvrtým týmem, který postupuje přímo do čtvrtfinále. Chtěl bych poděkovat všem hráčům za předvedený výkon a samozřejmě nesmím zapomenout na fanoušky, kteří nás přijeli podpořit.

HC Čáslav – HC Žabonosy 4:6 (2:0, 1:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 4. D. Bílek (Šilhan), 8. F. Bílek (Šilhan), 25. Křišťan (Florian, Kůrka), 57. Křišťan (Florian, Janata) – 23. Hlaveš (Kedršt, Březka), 31. Pýcha (Nedbal, Hrachovec), 38. Pýcha (Nedbal), 43. Čtvrtečka (Charvát), 52. Kedršt (Hlaveš, Smejkal), 60. Smejkal (Kedršt). Tresty: 2:2. Využití: 2:2. V oslabení: 0:0.

Dlouhá série. Sparta po třinácti zápasech nebodovala. Porazili ji Bílí Tygři