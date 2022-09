Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): První třetina byla hodně vyrovnaná z obou stran, i když jsme si vytvořili nějaké šance. Góly to ale nepřineslo. Ve druhé třetině jsme měli velký tlak, ale gólman hostí Novák chytal opravdu strašně dobře. Prosadili jsme se tedy až při přesilovce pět na tři. Ve třetí třetině hosté snížili hned po jedenácti vteřinách hry, ale pořád jsme neustoupili z tempa a přidali jsme další branky.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): Prohráli jsme 2:6 a musím uznat, že Černošice byly po celé utkání lepší v pohybu. Bylo tam jen pár pasáží, kdy jsme něco měli, jinak jsme tahali za kratší konec. Nebýt brankáře Čendy Nováka, tak jsme dostali gólů určitě více. Díky němu jsme ve 41. minutě hráli 1:1, ale Černošice jinak měli utkání jasně pod kontrolou. Zaslouženě jsme prohráli.

BK Mladá Boleslav B – HC Hvězda Praha 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Rovný (Bartoš, Vondrlík), 29. Rovný (Vondrlík, Ficek), 39. Mareš (Tregl, Kadeřábek), 51. Kerda (Ficek, Rudolph) – 9. Láska (Velas), 58. Velas (Čmejla). Tresty: 8:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Klikar (trenér BK Mladá Boleslav): Nevěděli jsme, co od Hvězdy můžeme čekat. Je to mladý soupeř s mladými hráči, kteří makali, ale my jsme odvedli dobrý výkon. Už ve druhém zápase jsme zopakovali dobrý výkon a máme zasloužené body.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Do zápasu jsme vstoupili dobře a šli jsme do vedení. Soupeř pak bohužel vyrovnal, takže třetina končila 1:1. Z naší strany to byl ale dobrý hokej. Ve druhé třetině domácí trochu přitlačili v osobních soubojích a dostali nás pod tlak, který vyústil v zasloužený gól z předbrankového prostoru. Pak jsme soupeři nabídli přesilovou hru, kterou soupeř skvěle zakončil a dal na 1:3. Pak jsme měli nějaké příležitosti, nastřelili jsme tyčku. Pak tam byl i neuznaný gól. Těžko spekulovat, jestli to byla, nebo nebyla branka. Z úhlu mi přišlo, že se to možná odrazilo od zadní tyčky. Rozhodčí ale rozhodl takhle a jeho verdikt musíme respektovat. Před třetí třetinou jsme si řekli, že to zkusíme otočit, a nastoupili jsme velmi dobře. Domácí jsme zatlačili, vynutili jsme si přesilové hry, ale bohužel jsme je neproměnili. To byl klíč k tomu, že jsme nedokázali snížit. V závěru jsme měli tlak a domácí nám dali branku. Pak už jsme jen korigovali na 2:4. Určitě rozhodla koncovka. Měli jsme špatnou koncovku a domácí hráli velmi zkušeně a výsledek si pohlídali. Co se týče držení puku, tak jsme byli lepší. Neproměněné šance nás ale stály zápas. Jsme nováček a vybrali jsme si další nováčkovskou daň. Zasloužené vítězství domácích.

HK Králův Dvůr – SC Kolín B 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Pulda (Veber), 12. Slabý (Veber), 28. Piovarči (Jindra, Veselý) – 24. Kozák (Martínek Häusler), 35. Vaňkovský (Pilný). Tresty: 5:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Měli jsme štěstí a dali jsme o gól víc. Nedá se říct, že bychom Kolín přehrávali. Byl to ale krásný zápas na úroveň krajské ligy. Kolín, který se momentálně musí starat sám o sebe, protože nemá pomoc z Chance ligy jako v minulé sezoně, odehrál hezké utkání. Smekám před nimi, jak hráli. Jsem hrdý na naše hráče, že jsme získali tři body.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Měli jsme špatný vstup do utkání, první třetina se nám nepovedla. Od druhé třetiny jsme působili už vyrovnaným dojmem a v určitých pasážích jsme byli i lepší. Bohužel jsme to nedokázali brankově projevit. Ve třetí třetině už si soupeř jednogólové vedení uhlídal. Byly tam nějaké přesilovky, ve kterých jsme měli smůlu, na druhou stranu jsme dokázali oslabení ubránit. Rozhodla první třetina a náš špatný vstup do utkání, kdy jsme si v obranné třetině nepokryli hráče na ose. Byly tam nepochopitelné chyby, na které hráče upozorňujeme. Za zbylých čtyřicet minut jsme si aspoň bod zasloužili. Bohužel jsme jeli domů s prázdnou.

HC Poděbrady – HC Rakovník 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Sladký (Tuma, Čapek), 35. Bartoň (Kejdana, Rindoš), 59. Tuma (Jelínek) – 5. Macháček (Nekvinda, Zíka), 8. Kovařík (Benda), 31. Šíma (Nekvinda, Vlk), 58. Nekvinda (Šíma). Tresty: 5:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Přijeli jsme do Poděbrad s určitou pokorou, protože jsme věděli, že soupeř dával v přípravě a v prvním mistráku celkem hodně gólů. S kluky jsme si řekli, že to nechceme dopustit. Proto jsme stanovili takovou taktiku. Kluci to pojali dobře, hráli jsme velmi dobře do obrany a vyráželi jsme do protiútoků. Předvedli jsme kolektivní výkon, celých šedesát minut jsme hráli ukázněně a nenechali jsme vyniknout soupeřovy stěžejní hráče. Po nadšeném výkonu se nám podařilo zvítězit.

HC Junior Mělník – HC Rytíři Vlašim 7:4 (4:0, 2:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 8. Martinec (Šubrt), 11. Kapoun (Šubrt), 14. Šubrt (Havel), 17. Cafourek (Šubrt), 26. Litera (Prejza), 40. Litera (Šícha, Richtr), 58. Krejsa (Martinec). Tresty: 10:14. Využití: 3:0. V oslabení: 0:0.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Ve třetí třetině vystřídal Šimáček v brance Cháberu a kvůli zranění nepokračovali Verner a Šípek. Na hře to bylo znát. Mezi 55. a 56. minutou jsme inkasovali tři rychlé góly a bylo drama. Naštěstí jsme vzápětí přidali sedmý gól v přesilovce a zápas dotáhli do vítězného konce. I když poslední třetina nebyla dobrá, vidím pozitivně to, že si zachytal druhý brankář a do útoku naskočil sedmnáctiletý Matyáš Šimon, který se nám od začátku sezony líbí. Věřím, že bude dostávat víc a víc prostoru.

HC Benátky nad Jizerou B – HC Lev Benešov 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Hejňák (Peca), 21. Šíma (Peca) – 4. Starec (Kaňka), 13. Kižlin (Fedoročko), 22. Polesný (Starec, Kaňka), 36. Kaňka (J. Zderadička, Sládek). Tresty: 7:6 + Šíma (BNJ) a Starec (BEN) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Ivan Bartůšek (trenér HC Lev Benešov): Soupeř nasadil tým složený převážně z mladých hráčů, čemuž také odpovídalo tempo utkání. Bylo tam hodně pohybu, ale také faulů. Z mnoha přesilových her jsme bohužel nevyužili ani jednu. Utkání pro nás nezačalo nejlépe a už ve druhé minutě jsme prohrávali 0:1. Ve čtvrté minutě jsme srovnali skóre a od té doby jsme měli zápas pod kontrolou. I když jsme nehráli v optimální sestavě, brankář Štěpánek nás v kritických chvílích podržel. Musím pochválit celé mužstvo za poctivý výkon, všichni pro vítězství udělali maximum. Velký dík patří i našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit.

HC Žabonosy – HK Kralupy nad Vltavou 3:6 (0:1, 2:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 24. Kubát (Charvát), 32. Hrachovec (Kubát), 59. Smejkal (Paroubek) – 11. David (Čurda), 33. Čurda (J. Verbík, Bradáček), 39. Kaprál (R. Verbík), 42. Bradáček (Klapka, Kaprál), 59. Soukup (R. Verbík, Binko), 59. Bradáček. Tresty: 4:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1.

Jiří Honc (trenér HC Žabonosy): Bylo to pro nás docela smolné. První gól jsme si dali vlastní a druhý byl to samé. Mezitím jsme měli jednoho zraněného, který má sedm stehů v obličeji. Druhý si zlomil hokejku a roztrhl si o ni ruku. Ve finále jsme dohrávali v deseti lidech. Pak jsme dostali dva góly při powerplay. Nemůžu nic říct, kluci bojovali. Klobouk dolů před nimi. Měli jsme ale trošku smůlu. Kralupy byly kompaktní výborné mužstvo. My trochu zaostávali v bruslení, ale vyrovnali jsme to obětavostí. Jak jsem říkal, trochu nám chybělo štěstí.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Nepředpokládali jsme, že to bude jednoduché, ale nakonec to bylo ještě těžší, než jsme mysleli. Žabonosy se snažily a nenechaly nám nic zadarmo. V půlce zápasu šly Žabonosy do vedení a my jsme si museli vzít timeout. Vyříkali jsme si, jak chceme zbytek utkání hrát. Změnili jsme nějaké věci a díky šťastnému gólu jsme šli do kabin po dvou třetinách za stavu 3:2. Na začátku třetí třetiny jsme dali rychlý gól na 4:2, měli jsme i další šance a vypadalo to na klidný průběh. Na konci to ale soupeř ještě zdramatizoval a konec nebyl jednoduchý. Odvolali brankáře a dvě minuty nás tlačili. Neměli jsme jak prostřídat sestavu, nebylo to jednoduché až do konce. Hodně nás v závěru podržel gólman Luboš Novotný.

HC Spartak Žebrák – SK Sršni Kutná Hora 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 34. Novák (Šmerhovský), 38. Novák – 13. Tvrdík (Dytrych), 56. Kadlec (Havránek), 59. Tvrdík (Švejda). Tresty: 3:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): Bylo to pro nás nešťastné utkání. Hrubými chybami jsme si v posledních čtyřech minutách prohráli utkání sami. Manšaft bojoval, utkání se pro nás vyvíjelo celkem slušně. Bohužel jsme nezvládli poslední čtyři minuty utkání.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Je to pro nás dobrá výhra, která se nerodila lehce. Do 55. minuty jsme prohrávali a otáčeli jsme to až v úplném závěru. Neměli jsme kompletní sestavu, chyběl nám třetí útok, takže jsme hráli na tři lajny. Trošku to vázlo, ale nakonec jsme to zvládli. Žebrák je vždycky z kraje sezony, kdy má sílu, doma nebezpečný. Dokázaly tam prohrát i týmy, které se pohybují na špici tabulky. Proto jsme věděli, že to nebude lehké utkání. Vždycky záleží na tom, jestli dostanou nějaké góly, nebo ne. Kdyby dostali tři čtyři, tak by se hrálo jinak. S produktivitou ale máme problémy, vypadá to, že všechno budeme rvát o gól.

