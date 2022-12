Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Do utkání jsme vstoupili velmi aktivně a dali dvě branky. Po zbytek utkání jsme bohužel dostávali soupeře do hry vinou našich zbytečných vyloučení.

Jan Jaeger (trenér HC Rytíři Vlašim): Domácí začali utkání velkým tlakem a náporem, ze kterého si vytvořili dvougólový náskok po první třetině. Ve druhé třetině jsme hru vyrovnali a když to vypadalo, že jsme lepší, přišly hrubé chyby, kdy jsme nepokryli volné hráče u naší branky a soupeř nám opět odskočil. Do třetí třetiny jsme udělali změny v sestavě, ale nebylo to nic platné. Hned ze začátku třetiny jsme dostali dva góly a bylo po zápase. Soupeř už pak hru kontroloval a celkem v klidu si došel pro tři body.

HK Králův Dvůr – HC Slavoj Velké Popovice 3:4sn (1:2, 0:0, 2:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Piovarči (Veselý, Kulich), 41. Pulda (Pokorný), 46. Tuček (Piovarči, Kulich) – 9. Freisler, 14. Žoha (Culka, Nejedlý), 51. Formánek (Freisler), rozh. náj. Krejčí. Tresty: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Odehráli jsme krásné utkání. Remíza byla spravedlivá, odpovídá vývoji, i když jsme k vitězství měli asi o trošičku blíže. Přesto to hodnotím kladně. Velmi bych pochválil Popovice, které chtěly hrát hokej. Bylo to čisté utkání, nevěnovali jsme se potyčkám, mělo to spád, rychlost, všechno.

HC Poděbrady – HC Čáslav 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Čapek (Rindoš, Bartoň), 8. Pojkar (Kejdana, Rindoš), 18. Kejdana (Pojkar, Bartoň), 25. Čapek (Rindoš), 40. Čapek (Rindoš), 47. Čapek (Rindoš, Kejdana) – 17. Sladký (Krpata, Navrátil), 56. Křišťan (Grauer). Tresty: 4:7. Využití: 3:0. V oslabení: 0:0.

David Kubát (manažer HC Poděbrady): Byl to na jednu stranu jednoduchý zápas. Dali jsme góly, na začátku první třetiny jsme proměnili dvě přesilovky a to asi rozhodlo. Pak už jsme si to pohlídali a bez větších komplikací jsme vyhráli.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): Utkání nám vyšlo celkem dopředu, ale dozadu to bylo špatné a Poděbrady nás trestaly. Měli jsme několik šancí na to, abychom to zkorigovali. Měli jsme dobrou pasáž v útoku, po naší chybě ale soupeř ujel a odskočil o tři góly. Rozhodující moment byl deset sekund před koncem druhé třetiny, kdy jsme dostali gól na 1:5. To už bylo po zápase. Šance jsme si vytvořili na to, aby se hrálo vyrovnané utkání, ale defenziva byla bídná. Proto se to asi nepovedlo.

HC Spartak Žebrák – HC Lev Benešov 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 53. Bakule (Langer) – 9. Mareček (Procházka), 26. Beran (F. Zderadička, Mareček), 45. Kižlin (Mareček), 58. Holánek (J. Zderadička, Kaňka). Tresty: 1:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1.

Peter Mitošinka (asistent trenéra HC Spartak Žebrák): Proti Benešovu jsme odehráli možná nejlepší zápas sezony. Musím všechny hráče pochválit za bojovnost a nasazení, s jakým odehráli celé utkání. O lepší výsledek nás připravily pouze naše neproměněné šance. Jak jsem ale řekl, byl to z naší strany dobrý výkon po celý zápas a věřím, že se takto budeme prezentovat i nadále.

HC Lev Benešov: V první třetině si Lvi s chutí zastříleli a vytvořili si mnoho slibných šancí. Bohužel produktivita byla malá a jediným, kdo proměnil šanci v gól, byl v 9. minutě Aleš Mareček. Další gól přidal ve 26. minutě v přesilové hře Václav Beran. Ale to bylo do konce druhé třetiny vše. Naopak hosté začali dělat chyby v obraně, zejména při rozehrávkách a umožňovali tak domácím dostávat se do dobrých střeleckých pozic, takže brankář Honza Štěpánek musel ukázat několik pěkných zákroků, aby si zachoval čisté konto. Když dal ve 45. minutě David Kižlin třetí gól, vypadalo to, že by mohl závěr utkání probíhat v klidu. Bohužel chyby Benešova v obranném pásmu se hromadily tak dlouho, až domácí využili jednu z nabízených šancí a v 52. minutě snížili na 1:3. Do konce utkání zbývalo ještě osm minut a zdálo se, že se oba týmy rozhodly, že se zbytek utkání bude hrát v obranném pásmu Benešova. V 56. minutě domácí vystupňovali svůj tlak hrou bez brankáře. Benešovu se dlouho nedařilo vyhodit a nebezpečnou situaci před brankou nakonec vyřešil Tomáš Rittig za pomoci faulu, takže se poměr sil na ledě upravil na 6:4 pro domácí. Naštěstí se nakonec dvě minuty před koncem podařilo vstřelit gól do prázdné branky Lukášovi Holánkovi a tím rozhodnout zápas. Benešov si odvezl vítězství 4:1.

BK Mladá Boleslav B – SC Kolín B 3:1 (1:0, 1:0 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Zvolenský, 33. Tregl (Bartoš, T. Kadeřábek), 60. Moucha – 45. Jindra (Želizňak, Svoboda). Tresty: 3:0. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Klikar (asistent trenéra BK Mladá Boleslav B): Do zápasu jsme nevstoupili špatně. Hráli jsme to, co jsme chtěli, drželi se toho a spadl nám tam šťastný gól. Pak ale přišlo to, co jsme očekávali. Soupeř začal být aktivnější, měl trochu více ze hry, byl lepší, ale i když jsme dneska nebyli v plné sestavě, tak kluci makali. Věděli, o co hrají, a za to jim patří velký dík.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Bylo to utkání, ve kterém jsme nedokázali gólově potvrdit naši herní převahu. Hraje se na góly a těch jsme bohužel vstřelili méně než domácí. Odjížděli jsme zklamaní, protože body jsme si zasloužili.

HC Hvězda Praha – HC Junior Mělník 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 23. Veselý (Pelant, Slavík), 35. Pelant (Veverka), 44. Klečka (Veverka, Janásek), 48. Chvála (Veverka), 57. Pícl (Klečka, Chvála) – 36. Šípek (Stinka). Tresty: 7:4. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Vstup do zápasu se nám úplně nepovedl, hosté byli aktivnější a za prvních deset minut si vypracovali spoustu nebezpečných střel. Dokonce trefili břevno. Od desáté minuty se hra hodně vyrovnala, troufnu si říct, že jsme byli i lepší a vypracovali jsme si více šancí. Dokonce jsme měli nařízené trestné střílení, které jsme ale neproměnili, takže první třetina skončila 0:0. Vstup do druhé třetiny byl mnohem lepší, soupeře jsme zatlačili a diktovali jsme hru. Po zásluze jsme byli odměnění, když jsme dali první branku. Pak jsme přidali v oslabení na 2:0, ale soupeř korigoval v přesilové hře na 2:1. Druhá třetina už z naší strany ale byla mnohem lepší. Ve třetí třetině jsme dali na 3:1, což bylo rozhodující. Pak jsme přidali další dva góly. Z naší strany to bylo velmi dobře zvládnuté utkání, chtěl bych pochválit našeho gólmana, který opět chytal skvěle. Zároveň bych chtěl smeknout před gólmanem hostí, který byl od druhé třetiny zraněný, postavil se k tomu velmi dobře a utkání chtěl dochytat. Nebylo to přímo to, co by utkání ovlivnilo, ale byl to faktor, který nám pomohl. Při hře pět na pět jsme ale byli lepší, takže jsme si body zasloužili. Všem hráčům děkuji, těšíme se na zápas s Kralupy.



Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Neodehráli jsme tak špatné utkání, jak napovídá výsledek. Dvě třetiny se hrál vyrovnaný hokej. Za stavu 1:2 jsme soupeře tlačili. Utkání bohužel ve třetí části zlomil nešťastný gól, který jsme inkasovali po nahození téměř od červené čáry. Na omluvu našeho aktuálně jediného brankáře Šimáčka ale musím říct, že utkání po zranění kolene ve druhé třetině dochytával s velkým sebezapřením. V brankovišti se nemohl pořádně pohnout a zbytek zápasu prakticky jen odstál. Sám z toho byl po zápase moc špatný. K tomu se nám bohužel venku nedaří směrem do útoku. Ve třetí třetině nám nepomohlo ke gólu ani patnáct střel. Na obsazení brankářské pozice alespoň na zápasy nyní s vedením intenzivně pracujeme. Chábera totiž dlouhodobě laboruje s natrženým tříslem, Houserek měl v týdnu horečky a Šimáček teď nejspíš bude rovněž mimo hru. S jedním brankářem to nejde, teď nás to semlelo.

HC Benátky nad Jizerou B – HK Kralupy nad Vltavou 4:3sn (1:0, 1:0, 1:3 – 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Karli, 30. Karli, 48. Dlabola (Karli), rozh. náj. Hošek – 45. Štibran (Binko), 47. Kaprál, 51. Chládek. Tresty: 8:10. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Utkání jsme nezačali špatně, ale nevytvořili jsme si větší tlak do branky a neměli jsme žádné větší brankové příležitosti. Soupeř poté potrestal naše chybné postavení na buly a šel do vedení. Od druhé třetiny nás brzdila častá vyloučení. Nějaké fauly jsme udělali, ale přišlo mi, že si pan rozhodčí spletl hokej s basketem. V poslední třetině jsme se zlepšili a utkání vyrovnali. Zápas rozhodly nájezdy, ve kterých byl šťastnější soupeř.

HC Žabonosy – SK Sršni Kutná Hora 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Kunášek (Honz), 31. Hlaveš (Kubišta, Mejzr), 54. Kubišta (Kunášek) – 27. Dytrych (Tvrdík, Beran), 59. Dytrych (Švejda). Tresty: 8:4 + Kadlec (Kutná Hora) trest do konce utkání. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Honz (trenér HC Žabonosy): Byl to opět těžký a vyrovnaný zápas se šťastnějším koncem pro nás. Kutná Hora ke konci korigovala na 3:2 a v závěru při powerplay byla kousek od vyrovnání. Kluci to ale udrželi a radujeme se ze tří bodů.

HK Lev Slaný – HC Rakovník 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. Kadlec (Fabiánek), 29. Vodička (Ujfaluši), 31. Sekerka (Vobořil), 49. Šmatlák, 60. Vodička (Kadlec) – 31. Kovařík (Kos, Vyskočil), 34. Nekvinda (Najman, Hegenbart), 50. Bulva (Kovařík, Vyskočil). Tresty: 5:5 + Kos (Rakovník) trest do konce utkání. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Odehráli jsme výborné utkání, které podpořil svým kvalitním výkonem náš gólman Matoušek. Hráči se snažili dodržet to, co jsme si v kabině před utkáním řekli a znovu opakolvali během přestávek. Dařila se nám obrana středního pásma a to byl předpoklad úspěšného zvládnutí utkání. Přesto jsme udělali několik chyb, které soupeř využil ke snížení našeho třígólového náskoku. Nám se přesto dařilo pořád držet vedení a v závěrečné části utkání jsme dvakrát skórovali a tři body zůstali zaslouženě ve Slaném.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Zápas jsme neodehráli vůbec špatně, bohužel se nám ale nedařilo v koncovce a slánský brankář předvedl vynikající výkon. K tomu jsme dali asi tři nebo čtyři tyčky. Tak to ale někdy bývá, že lepší manšaft prohraje. Hraje se na góly. Jinak tam kluci nechali všechno, ale kvůli koncovce to dopadlo takhle.

