Středočeská krajská hokejová liga zná po víkendu dvojici pro finálovou sérii. V té si to v okresním derby rozdají Kralupy nad Vltavou, které vyřadily ve dvou zápasech Poděbrady, a Mělník. Ten udolal v napínavém třízápasovém semifinále jasného vítěze základní části z Černošic. Finále odstartuje ve středu na kralupském ledě, v sobotu se pak přesune do Mělníka. Pokud se v prvních dvou duelech nerozhodne, přijde na řadu třetí utkání v neděli v Kralupech.

Krajská liga, 2. semifinále: HK Kralupy - HC Poděbrady (5:2), 11. 3. 2023 | Foto: Jan Sláma

HC Junior Mělník – SK Černošice 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Šubrt, 17. Cafourek (Macek, Havel), 42. Cafourek (Šubrt) – 11. Pulkrab (Šalamoun, Brejcha), 13. Vlček (Pulkrab), 27. Jobek (Krudenc, Hofmeister), 35. Hofmeister, 54. Vlček (Němeček). Tresty: 4:9. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Stav série: 1:1.

HK Kralupy nad Vltavou – HC Poděbrady 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Hampl (Bradáček), 9. Husarik (Prášek, Binko), 22. Bradáček (Hampl, J. Verbík), 30. Binko (Hampl), 59. Soukup (Prášek) – 27. Hlinka (Toupal), 31. Rindoš (Kejdana, Pojkar). Tresty: 8:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Výsledek série: 2:0.

Martin Příhoda (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Série s Poděbrady byla hodně těžká, ale díky tomu, že s Honzou Boháčkem známe styl hry, jakým se prezentují, tak naše taktika byla jasná – odříznout jejich centry od rozjíždění protiútoků. To se nám podařilo. Nakouskovali jsme hru a hráli na čtyři pětky, což nám pomohlo a měli jsme dost sil. Drželi jsme to tak dostatečně dlouhou dobu a to rozhodlo. Hlavně na naší straně byla daleko větší chuť kluků vyhrát a poprat se o výsledek. Finále s Mělníkem jsem si trochu vysnil, takže jsem rád, že se to povedlo. Mělník v současné formě je možná trochu favorit, ale myslím, že ho potrápíme, a doufám v naše vítězství. Těším se moc. Určitě bude plno lidí jak u nás, tak na Mělníku a atmosféra bude skvělá.

SK Černošice – HC Junior Mělník 5:7 (1:1, 0:3, 4:3)

Branky a nahrávky: 17. Šalamoun (Brejcha, Pulkrab), 43. Staněk (Jobek), 48. Jobek (Formánek, Staněk), 51. Pulkrab (Brejcha, Staněk), 54. Pulkrab (Staněk) – 13. Cafourek (Chvátal, Šubrt), 22. Šícha (Chvátal, Krejsa), 22. Prejza (Stinka), 27. Šubrt (Vernek), 46. Havel (Macek), 49. Šípek, 59. Šípek (Macek, Chvátal). Tresty: 5:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Výsledek série: 1:2.

Hodnocení SK Černošice: Jak se někdy říká, že soupeř utrpěl vítězství, tak zde Mělník utrpěl postup. Rozhodly dvě minuty ve druhé třetině, kde jsme inkasovali tři smolné góly. Za stavu 1:4 jsme nastoupili do poslední části odhodláni zvrátit nepřízeň osudu. Náš výkon byl skvělý a zanedlouho jsme snížili na 3:4. Bohužel opět naprosto laciný gól a vedení Mělníka 3:5. Další náš nápor vyústil k dalšímu gólu hostů. Opět jsme se sebrali a dotáhli pasivní Mělník na 5:6. Když už to vypadalo na zasloužené vyrovnání, přišel další ”haluz” zpoza brány. Odraz dva metry do vzduchu a zapadnutí kotouče do naší brány. To vše v čase 58:46. 5:7 a konec našich nadějí.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Po Rakovníku jsme vyřadili dalšího favorita na vítězství a to se cení. První zápas v Černošicích jsme zvládli takticky výborně a zaslouženě vyhráli. Sobotní zápas jsme naopak neodehráli dobře a Černošice zaslouženě vyhrály a sérii srovnaly. Nedělní rozhodující zapas byl ze začátku opatrný a první třetina remízová. Rozhodla druhá, kterou jsme vyhráli 3:0. Poslední byla gólově divoká, ale vítězství už jsme si vzít nenechali. Je neuvěřitelné, co jsme dokázali, jak jsme pobláznili fanoušky, kteří za námi jezdí ve velkém počtu i na venkovní zápasy. V lednu jsme ještě nebyli v předkole a teď má město Mělník po roce opět finále. Přišel gólman Michal Formánek, vše se úplně otočilo a začalo se dařit. Před kluky smekám, jak těžké zápasy zvládli a odbojovali, jak reprezentují klub a město. Všichni na ně musíme být hrdí a pyšní. Ve finále nás čekají Kralupy, plné stadiony a super atmosféra. Co víc si přát.

