Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Hosté pozorně bránili, ale i tak jsme si vytvořili mnoho příležitostí. Díky výbornému brankáři a neproměňování velkých šancí bylo skóre až do konce zápasu velmi těsné.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Mrzí nás, že jsme prohráli počtvrté v řadě, i když jsme věděli, že jdeme na fakt dobrého soupeře. Dvě třetiny byl soupeř výrazně lepší. Nám se dařilo to držet na přijatelném výsledku, ale za třetí třetinu bychom si bod možná zasloužili. I co jsme se bavili s diváky, tak říkali, že ve třetí třetině jsme klidně mohli vyrovnat, nebo vyhrát. Nepodařilo se nám to ale.

HC Poděbrady – HK Lev Slaný 7:5 (1:0, 5:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 13. Kubát (Bartoň), 22. Čapek (Rindoš), 32. Rindoš (Vošta), 32. Čapek (Kejdana, Žalud), 35. Kejdana (Bartoň), 40. Toupal (Babička), 53. Rindoš (Kejdana, Sladký) – 25. Dolejší (Kopica, Malát), 37. Sekerka (Kolář, Malát), 45. Kolář (Kopica), 50. Dolejší (Šimáček), 59. Dolejší (Kopica, Malát). Tresty: 7:2 + Rajniš (Slaný) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Do Poděbrad jsme kvůli poměrně velké marodce v týmu odjížděli s týmem doplněným o šest juniorů. K odložení utkání jsme nepřistoupili, protože už jednu dohrávku máme před sebou a termínů je hrozně málo. Také jsme byli přesvědčeni, že nominovaní junioři ukážou, že hokej hrát umí a slánský hokej se nemusí obávat o svou budoucnost. To se také v průběhu utkání potvrdilo. Po první třetině jsme sice prohrávali o jeden gól, ale hra byla celkem vyrovnaná. To se ovšem nepotvrdilo ve druhé části hry. Zahráli jsme si na předčasného Ježíška a domácím jsme našimi chybami darovali pět gólů. Za stavu 5:2 pro domácí se zdálo být rozhodnuto, ale naši hráči v závěrečné třetině podali skvělý a bojovný výkon a dotáhli jsme se na rozdíl jednoho gólu. Za stavu 6:5 jsme zkusili hru bez brankáře a inkasovali rozhodující gól. Musím objektivně uvést, že domácí si vypracovali ve třetí třetině několik jasných gólových situací, ale náš gólman Matoušek ukázal svoje kvality a podržel tým vynikajícím výkonem. My jsme bohužel v průběhu utkání přišli o další zraněné hráče a utkání jsme dohrávali v jedenácti. Velkým pozitivem je třígólové představení juniora Dolejšího. Ten v pátek třikrát zavěsil v juniorském utkání a v sobotu v Poděbradech zopakoval svoje střelecké umění. Chtěl bych všem hráčům poděkovat za předvedený výkon. A protože je to poslední mistrovské utkání v tomto roce, tak přeji všem našim fanouškům krásné Vánoce a v novém roce 2023 hodně zdraví a úspěchů. Věřím, že nás budou nadále podporovat a fandit v dalších utkáních.

HC Lev Benešov – BK Mladá Boleslav B 13:7 (3:2, 4:3, 6:2)

Branky a nahrávky: 6. Mareček (Polesný, F. Zderadička), 13. J. Zderadička (Kaňka), 18. Kaňka (Holánek), 21. J. Zderadička (Kaňka), 31. Holánek (Kaňka), 32. Polesný (Sládek), 33. Dušek, 42. Mareček (Polesný), 45. Borek (Dušek, Sládek), 48. Sládek (Kaňka, Kočí), 52. Dušek (Borek, Sládek), 52. Mareček (Polesný, Kižlin), 59. Sládek (Kočí) – 4. Rovný (Moucha), 20. Moucha (Kerda), 21. Kerda (Vondrlík, Málek), 27. Kerda (Vondrlík), 33. Kerda (Vondrlík), 47. Tregl (J. Kadeřábek), 52. Čermák (Tregl, Mareš). Tresty: 2:2. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0.

Utkání, jehož výsledek hovoří zdánlivě sám za sebe. Přesto je za vším ještě další zajímavý příběh. Mladé Boleslavi se během první třetiny zranil brankář Daniel Forst, proto musel mezi tři tyče od druhé části útočník David Rudolph. Ani ten ovšem utkání nedochytal. V čase 27:09 byl totiž faulován a po zranění kolene musel přepustit své místo v brankovišti dalšímu útočníkovi Lukášovi Rovnému. Ten už strávil zbytek utkání v brankovišti a inkasoval devět gólů. Nikdo už mu ale nesebere to, že první branku svého týmu stihl sám vstřelit.

HC Žabonosy – HC Hvězda Praha 5:6sn (0:3, 3:1, 2:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Smejkal (Mejzr), 26. Pýcha (Březka), 35. Mejzr (Smejkal), 51. Kubišta (Kubát), 60. Smejkal (Kedršt) – 11. Grim (Velas, Čmejla), 13. Klečka (Hlaváč), 18. Grim (Čmejla), 24. Klečka (Grim), 53. Adam (Klepáček, Chvála), rozh. náj. Klečka. Tresty: 5:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1.

Jiří Honz (trenér HC Žabonosy): Rychle jsme prohrávali 0:3 a 1:4, ale nevzdali jsme se a ve třetí třetině jsme vyrovnali na 4:4. Pak jsme opět prohrávali, ale 30 vteřin před koncem jsme při powerplay srovnali. V prodloužení jsme neproměnili šance, a tak došlo na nájezdy, ve kterých jsme byli horší. Po vývoji zápasu jsme rádi za bod, ale potřebovali jsme tři.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): První třetina nám vyšla skvěle. Domácí měli nějaké příležitosti, ale udrželi jsme čisté konto a třetinu vyhráli 3:0. Ve druhé třetině domácí přidali v osobních soubojích, přetlačovali nás a my byli hodně lehkovážní. Než abychom se soustředili na hru, tak jsme řešili jiné věci jako rozhodčí a další aspekty kolem. To nás vyvedlo z herního konceptu a domácí se chytli a začali utkání dorovnávat. Po druhé třetině to tedy bylo 4:3, druhá třetina nám hrubě nevyšla. Ve třetí jsme se zase vrátili k naší hře a měli jsme tam příležitosti, kdy jsme mohli odskočit, ale neodskočili jsme. Soupeř pak po parádní akci vyrovnal na 4:4. My ještě šli do vedení, ale bohužel jsme ho nedokázali udržet a domácí v závěru vyrovnali v powerplay. Domácí byli hodně siloví, nepříjemní a remíza po šedesáti minutách byla asi zasloužená. My měli udržet utkání, když jsme vedli o tři góly. Pak přišlo na řadu prodloužení, ve kterém měli domácí jednu velkou šanci. Nás skvěle podržel gólman a my žádnou takovou šanci neměli. Prodloužení jsme ale přežili a v nájezdech jsme byli lepší. Důležitý druhý bod jsme vydřeli. Domácí ale určitě nebyli snadný soupeř. Můžeme děkovat tomu, že jsme se dokázali zvednout zpátky a nakonec jsme utkání zvládli aspoň za dva body.

Neodehrané zápasy: HC Rakovník – HC Rytíři Vlašim, HC Junior Mělník – HK Králův Dvůr, HC Spartak Žebrák – HC Čáslav, SC Kolín B – HK Kralupy nad Vltavou, HC Benátky nad Jizerou B – HC Slavoj Velké Popovice.

