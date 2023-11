Z Kolína bez bodu. Slavia se Znojmem uzavírá tabulku Chance ligy

/VIDEO, FOTO/ První vzájemné utkání letošní sezony Chance ligy vyhráli sešívaní, kteří porazili kolínské hokejisty na svém ledě 3:1. Kozlové tedy měli soupeři co vracet. Navíc to bylo pro oba hodně důležité utkání, oba celky potřebují každý bod do tabulky, neboť letošní sezona není podle jejich představ. Kolín před svými fanoušky sokovi porážku vrátil a první polovinu základní části Chance zakončil důležitou výhrou. Byla to hubená výhra, o to ale cennější.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Slavia Praha (2:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský