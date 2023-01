"O tom, že jdu do Sparty, jsem se dozvěděl až ve středu pozdě večer, takže jsem byl trošku překvapený. Vůbec jsem nečekal, že to bude takhle narychlo. Zázemí je tu ale skvělý, kabina je hezká a kluci byli v pohodě. Hodně se se mnou bavili, některé už znám z dřívějška, takže to pro mě bylo super," pochvaloval si Kousal po rychlém přesunu do metropole.