Pojďme ještě k předchozímu roku. Jak jste byl spokojený s předvánoční bilancí týmu?

Musím říct, že se mi to po systémové a herní stránce vůbec nelíbilo. I když to máme padesát na padesát, tak jsem s výkony spokojený rozhodně nebyl.

Slavia se trápí v přesilovkách. V jejich využívání patří k nejhorším v lize.

Je to tak, vůbec se neprosazujeme. Jak už jsem řekl, nelíbily se mi systémové věci, úplně jsme upustili od těch, které trénujeme. A přestali hrát náš hokej, který jsme praktikovali na začátku.

V opačné statistice, tedy počtu vyloučení, je tým naopak jedním z nejtrestanějších…

Trápí nás, že jsme často vylučovaní. Na tom taky dnes a denně pracujeme, je to o šikovnosti hráčů a o tom, jak zvládnou techniku souboje. Zatím se nám to v zápasech nedaří odstranit. Každý trénink něco nacvičujeme, ale poslední měsíc jsme to nedokázali přenést do zápasů.

Tým měl přes svátky tři týdny volna. Takhle dlouhé vánoční volno je netypické. Jak jste to jako trenér vnímal?

Bylo to asi poprvé za mojí hráčskou i trenérskou kariéru, kdy je takhle volno, takže ani nevím, jestli to je dobře nebo špatně. Ale tak jako nám uškodila první nucená přestávka, kdy jsme měli lauf a museli jsme přestat, tak nám naopak tahle může pomoci.

Jaký měli hráči program?

Po posledním zápase jsme dali klukům tři dny volno, pak jsme tři dny trénovali, z toho dvakrát dvoufázově. Během Vánoc měl tým volno, sešli jsme se od 27. do 31. prosince, někdy opět i dvoufázově. První dva dny nového roku bylo zase volno a teď už jedeme tradičně.

Jsou před vámi nějaké cíle pro zbytek sezony, které si vytyčilo vedení klubu? Fanoušci Slavie samozřejmě nikdy nebudou mluvit o ničem jiném, než o boji o postup.

Ověřili jsme si v téhle sezoně, že můžeme porazit každého, ale můžeme taky s každým prohrát, takže šance určitě jsou. O mně je známo, že prohrávat neumím, mám vždy ty nejvyšší cíle a i do kluků tohle tlačím. Za mě je to otevřené a myslím si, že na postup je letos víc adeptů a bude rozhodovat momentální forma i štěstí.