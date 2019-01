Praha - Bývalý reprezentační kouč Alois Hadamczik označil za nejsilnější týmy v nadcházejících vyřazovacích bojích hokejové extraligy obhájce titulu Liberec a Spartu. Domnívá se, že by si mohly zopakovat loňský finálový souboj. Nezastírá ale, že nejvíce přeje primát Brnu, kde naposledy působil.

Alois Hadamczik. | Foto: DENÍK/Attila Racek

„Loňští finalisté Liberec a Sparta jsou pro mě největšími favority. Zejména proto, že mají velmi dobře zorganizovanou obrannou hru. Liberci skvěle chytají gólmani, sparťanský brankář Pöpperle už je také ve věku, kdy vyzrál, a když hraje dobře tým před ním, podává spolehlivé výkony. Byl bych překvapený, kdyby některý z těchto celků vypadl dříve," řekl čtyřiašedesátiletý Hadamczik v rozhovoru s novináři.

Přečtěte si: Liberec má Prezidentský pohár. Sparta nechala body v lázních

Klobouk dolů před Spartou

Pro Severočechy i Pražany měl slova chvály už jen za to, co se jim podařilo v předchozích měsících. „Liberec tým dobře doplnil. Čekal jsem, že budou hrát dobře, ale popravdě ne, že až tak dobře. Nepropadali na tom začátku, kdy se jim nedařilo až tolik, panice. A vyplatilo se jim to, znovu nasbírali přes sto bodů. Vyhrát dvakrát za sebou základní část, to je velký úspěch. Vyzdvihl bych určitě práci managementu i trenéra Filipa Pešána. Dělají to dobře," ocenil Hadamczik.

„Před Spartou opravdu klobouk dolů za to, co předvedla v Lize mistrů. I když kolikrát prohrála v extralize s nízko postavenými týmy, v Lize mistrů hrála opravdu skvěle," připomněl finálovou účast Sparty na evropské scéně.

V play off se může stát ledacos

Zdůraznil však, že v play off se může stát ledacos a na vítěznou vlnu může naskočit kterýkoliv z týmů. Včetně Komety, jež byla spolu s Bílými Tygry největším předsezonním favoritem a kde Hadamczik do začátku loňského února působil.

„Mám Kometu rád a s klubem mě pojí velmi dobré vztahy. Proto bych právě Brnu přál úspěch v podobě titulu. Nebude to ale snadné," podotkl Hadamczik, jenž naposledy na klubové úrovni hrál play off před sedmi lety s Vítkovicemi, dovedl je ke stříbru a následně se vrátil k reprezentaci.

Čtěte také: Pech vyhrál poprvé v kariéře produktivitu hokejové extraligy

Kometa podle jeho názoru před sezonou dobře doplnila tým. „Také jí vyšel velmi dobře rozjezd do sezony, pak už to bylo slabší. Má z mého pohledu trošku slabinu v obraně, více se posiloval útok. Velkou výhodou je pro ně domácí prostředí, kde díky divákům hrají prakticky v šesti. Venku je ta bilance ale naopak špatná. Uvidím, co udělá s tahouny Eratem a Zaťovičem jejich delší zdravotní pauza. To jsou vynikající hráči, kteří se špatně nahrazují," konstatoval Hadamczik.

Pardubice jsou zklamáním

Jasně největším zklamáním jsou pro něho výkony Pardubic, které uzavřely tabulku dlouhodobé části s pětibodovým mankem na předposlední Karlovy Vary a na desátou pozici, jež jako poslední zaručovala účast v předkole, nabraly propastnou ztrátu 29 bodů.

„Jde o klub s velkou historií, který měl vždy vysoký kredit. Mají vynikající divácké zázemí, pěkný stadion, ale systém, kterým hokej dělají, je špatný. Proto jsou tam, kde jsou. A souvisí to i s tím, že v pravý čas nepodrželi v klubu dlouhodobějšími smlouvami talentované hráče, přitom pak dali mnohdy velké peníze jiným, kteří přišli," uvedl Hadamczik.

Odhaduje, že po nevyvedené základní části nebude pro Východočechy vůbec snadné obstát v baráži s nejlepšími dvěma prvoligisty a Karlovými Vary. „Hlavně to musí ustát po psychologické stránce. Bude také strašně záležet na tom, jak si zkušení hráči Rolinek, Hubáček či Petr Sýkora srovnají kabinu," řekl Hadamczik.

Jsou tu i příjemná překvapení

Energie je na tom lépe. „Byť skončily Karlovy Vary předposlední, produkují velmi dobrý hokej. S baráží mají navíc své zkušenosti. Honza Tlačil tam z pozice trenéra odvedl velký kus práce a věřím, že to potvrdí i v baráži. Oba celky to ale nebudou mít jednoduché, neboť ty týmy z první ligy skutečně moc touží po extralize," zdůraznil Hadamczik.

Příjemným překvapením byly pro něho Chomutov a Litvínov. „Na to, že Chomutovu odešla taková osobnost, jakou je Červenka, tak předváděl výborné výkony, držel se nahoře a takřka si zajistil přímo čtvrtfinále. Mile mě překvapil i Litvínov, který po té nepovedené minulé sezoně hraje zase nahoře. I když tady bývá zvykem vyhazovat kouče po pár porážkách, Litvínov trenéra (Radima Rulíka) podržel a vyplatilo se mu to," řekl Hadamczik.