Domácí šli rychle do vedení Novákem a vyhráli první část 1:0. Do té druhé vletěli hosté jako uragán a třemi góly Mrni, Brože a Simona mezi 22. a 32. minutou strhli vedení na svoji stranu. To ale ještě nebylo v prostřední dvacetiminutovce zdaleka vše. Jáchym s Kubešem srovnali a do třetí se začínalo od začátku.

Žádný další gól už nepadl a ke slovu se dostaly samostatné nájezdy. V nich uspěli Žejdl s Růžičkou a Málek naopak vychytal všechny domácí střelce…

Prostějov – Slavia 3:4 sn (1:0, 2:3, 0:0)

Branky: 7. Novák (Jáchym, Jiránek), 33. Jáchym (Novák, Kubeš), 40. Kubeš (Ostřížek, Jáchym) – 22. Mrňa (Klikorka, Poletín), 24. Brož (Hanousek, Kulda), 32. Simon (Strnad, Žovinec), rozh. nájezd Žejdl. Rozhodčí: Šudoma, Jechoutek – Bezděk, Zídek. Vyloučení 3:6. Využití 2:2.

Slavia: Málek – Klikorka, Hejda, Barák, Roth, Žovinec, Hanousek – Stehlík, Žejdl, Kulda – Strnad, V. Růžička, Brož – Mrňa, Kern, Simon – Havrda, Poletín, Petrov.

Další výsledky: Šumperk – Kolín 3:2 po sn, Zlín – Pardubice B 2:3 po sn, Poruba – Frýdek-Místek 3:4 po pr., Jihlava – Přerov 1:2, Vsetín – Třebíč 2:1, Sokolov – Litoměřice odloženo.

Tento týden Slavii čekají dva soupeři ze středu tabulky. Ve středu doma přivítají Vsetín a v sobotu pojedou do Jihlavy. Potvrdí zlepšení a odrazí se konečně v tabulce směrem nahoru?

