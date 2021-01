Nejdřív to vypadalo, že už je ruka v rukávu. Pak zase, že ne. Kometa Brno už o služby obránce Ondřeje Němce nestála, ale zdráhala se pustit ho jen tak pryč. Brněnský boss Libor Zábranský ostříleného zadáka na chvíli vyřadil ze sestavy, aby ho minulý týden znovu poslal na led. Paradoxně proti Spartě, která o Němce hodně stála.

„Posledních čtrnáct dní pro mě vůbec nebylo příjemných. Spousta věcí se zbytečně řešila přes média,“ ohlíží se teď Němec za nedávnými zmatky. Teď už má jistotu: zbytek aktuální sezony nakonec opravdu dohraje v hlavním městě. S vedoucím týmem tabulky už si poprvé zatrénoval a z nedávného zarytého rivala je sparťan.

„Udělám vše pro to, abych pomohl tomuto skvěle šlapajícímu mužstvu k vytouženému výsledku,“ hlásí šestatřicetiletý obránce s bohatými zkušenostmi z reprezentace i KHL. „Jde o prověřeného hráče. Je to vítězný typ, třikrát vyhrál extraligu a stal se mistrem světa,“ shrnul sportovní ředitel Petr Ton hlavní přednosti nejnovějšího přírůstku v kabině.

Němec slavil domácí titul před lety v Karlových Varech a později dvakrát v Kometě. Byl i členem zlatého nároďáku na šampionátu v Německu v roce 2010. Poslední dobou ale pod Špilberkem dostával čím dál menší prostor. To nakonec vyústilo v už zmíněné zmatky kolem jeho odchodu do Prahy. Zájem o cennou posilu ostatně měly i další kluby.

„Než došlo k jakémukoli konkrétnímu jednání, začalo se, pro mě nepochopitelně, hovořit v médiích o jeho angažmá jako o hotové věci. Až pak jsme prověřovali jeho zájem hrát za Spartu, ale do hry se vložil majitel Brna Libor Zábranský. Poté byl Ondra opět uvolněn,“ poodkryl sparťanský sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

To vše už je v tuto chvíli minulostí. Němec by mohl ve Spartě debutovat už v pátek v prestižním souboji s Plzní. Rozhodně se neocitá ve zcela cizím prostředí: víc než dobře se zná třeba s Lukášem Pechem a Michal Řepíkem, dlouho hrál pod trenérem Josefem Jandačem. Díky dvouletému působení v (později zkrachovalém) Lvu Praha je jisté, že nezabloudí ani v O2 areně, ani ve stařičké holešovické „Sportovce“.

„Taky mám v Praze pořád byt, nemusel jsem tedy hledat bydlení. Přijel jsem do svého a rodina za mnou může kdykoli přijet. To pro mě by hodně důležitý aspekt,“ vysvětluje Němec své rozhodnutí.

Sparťanské cíle v nadějně rozjeté sezoně jsou jasné – nic jiného než mistrovský titul nepřichází v úvahu. Pražský klub čeká na pohár od roku 2007. Nová posila si dobře uvědomuje, jaký tlak to obnáší. „Nejsem vyjukaný kluk, hokej hraju už pár let. Nebojím se ambicí a tlak mi nevadí, taková atmosféra mi vyhovuje, ba co víc, mám ji rád,“ říká Němec.