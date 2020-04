Oklepal se ze zdravotních trablů a operace kotníku a patřil k nejlepším gólmanům soutěže. V ní přitom ještě donedávna nesměli startovat brankáři z Evropy, Patera si však rychle získal jak uznání odborníků, tak obdiv fanoušků. O tom svědčí i fakt, že po předčasném ukončení sezony získal v Brandonu hned čtyři klubové trofeje, včetně ocenění pro nejužitečnějšího hráče týmu.

„Samozřejmě si vážím toho, že mě takto ocenili, ale lepší by bylo, kdybychom udělali nějaký úspěch v play-off,“ ohlíží se Patera za uplynulým ročníkem. Ten byl k jeho smutku odpískán, jak jinak než kvůli koronaviru. „Od Vánoc jsme patřili mezi nejlepší týmy v celé soutěži, jsem přesvědčen, že bychom byli mezi kandidáty na titul,“ řekl mladý brankář v rozhovoru pro agenturu, která ho zastupuje.

Patera odchytal za tým z kanadské Manitoby 41 zápasů a průměrem 2,55 inkasované branky na utkání vytvořil nový klubový rekord. Jen tři gólmani ve WHL nasbírali víc výher než on. O to víc ho mrzí, že pandemie zamezila konání play-off.

„Je to jako když jste v kině na premiéře filmu, na kterou bylo strašně těžké sehnat lístky. Film vás hrozně baví, má přijít důležitá scéna, na kterou se všichni těší, a v tu chvíli vypnou proud a vy musíte jít domů a nevíte, jak to skončilo,“ přibližuje Patera své pocity. Zmar je o to větší, že šlo o jeho poslední sezonu mezi juniory.

Co bude s talentovaným gólmanem dál? V roce 2017 ho draftovali Vegas Golden Knights a trenér brankářů nevadského klubu byl během sezony s Paterou v kontaktu. Radil mu, jak se dostat do herní pohody po zranění, vyčistit si hlavu a chytit správný rytmus. To by nasvědčovalo tomu, že v Las Vegas s ním do budoucna počítají. Sám Patera si nad tím hlavu raději neláme.

„Teď se tomu věnují moji agenti ze Sport Investu, já jim věřím. Mým cílem je zůstat v Americe. Snem by samozřejmě bylo podepsat s Las Vegas a hrát NHL, ale uvidíme, co se povede,“ dodává Patera, který do zámoří zamířil už před třemi lety a od té doby sbírá zkušenosti. Nakoukne už příští rok mezi elitu?