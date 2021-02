Konec sparťanské série. Desáté vítězství v řadě Karlovy Vary nepovolily

Devět výher v řadě. Takovou bilancí se mohli ještě do pondělního večera pyšnit hokejisté Sparty. Nabízelo se, aby se na šňůru vítězství navlékl desátý korálek, do O2 areny přijeli soupeři z Karlových Varů a necelé dvě minuty před koncem to vypadalo nadějně, sparťané vedli 3:2… Nakonec ale padli 3:4 po samostatných nájezdech.

Hokejisté Karlových Varů vyhráli na Spartě 4:3 po nájezdech a přerušili tak jejich devítizápasovou sérii vítězství. | Foto: ČTK

"Neodehráli jsme úplně povedený zápas, od začátku utkání jsme tahali za kratší konec pomyslného provazu. Vary hrály s chutí, předváděly velkou bojovnost a zaslouženě vyhrály. Byli jsme horším týmem, pro nás jedině dobře, že hrajeme každý druhý den. Musíme se zlepšit," burcoval trenér Pražanů Miloslav Hořava. Západočeši se dostali do vedení už po 38 vteřinách, když se prosadil Koblasa. V momentě, kdy běžela 27. minuta ale ukazovala tabule skóre 3:1. Pražané totiž odskočili díky trefám Poláška, Formana a Košťálka. Hosty vrátil zpět do hry Vondráček a rázem jich bylo plné hřiště. Byli aktivní a vyrovnání viselo ve vzduchu. Dočkali se jej až v 59. minutě po další trefě Vondráčka. Úleva pro Slavii i biatlon. Sportovci díky výjimce nemusí do karantény Přečíst článek › V samostatných nájezdech prvních deset hokejistů neuspělo, až v šesté sérii rozhodl varský Černoch o tom, že bonusový bod se poveze na západ Čech. "Jsem rád, že se nám podařilo ukončit nepříznivou sérii porážek. Na Spartě jsme odehráli velice kvalitní utkání. Nebýt krátkého výpadku ve druhé třetině, kde jsme inkasovali dvě branky, mohli jsme pomýšlet na výhru v základní hrací době. Myslím si, že jsme Spartě byli vyrovnaným soupeřem. Předvedli jsme velmi obětavý výkon, minimálně jeden bod jsme si zasloužili. V nájezdech se štěstí přiklonilo k nám, druhý bod je zejména zásluha brankáře Habala, který nás v utkání hodně podržel. Věřím, že se tímto zápasem odrazíme k lepším výkonům," pochvaloval si varský kouč Tomáš Mariška. Sparta - Karlovy Vary 3:4 po sn (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0) Branky a nahrávky: 8. Polášek (Řepík), 26. Forman (Rousek, Pech), 27. Košťálek (Horák, Rousek) – 1. Koblasa (Weinhold, O. Beránek), 29. Vondráček (Osmík, Redlich), 59. Vondráček (Skuhravý), rozh. náj. Černoch. Rozhodčí: Vrba, Jeřábek – Rampír, Špringl. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 23:21.

Sparta: Salák – Dvořák, Jurčina, Košťálek, Polášek, M. Jandus, Němec, Kalina – Sobotka, Horák, Řepík – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Rousek, Pech, Forman – Dvořáček, Vitouch, Zikmund.

Karlovy Vary: Habal – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Kowalczyk, Klejna – Hladonik, Kulich, Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Rymon, Skuhravý, Vondráček – Redlich, Osmík, Zabloudil.