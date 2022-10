Zápas s Prostějovem se Pražanům vůbec nepovedl, prohráli 2:4. "Už od začátku, od první třetiny jsme byli všude pozdě a spali jsme, za což nás soupeř potrestal dvěma rychlými góly. Od toho se pak celkově odvíjel zápas tím, že jsme strádali a snažili se dotahovat, ale bohužel marně," přiznal obránce Karel Klikorka.

"Při prvním gólu jsme měli odpálit kotouč někam do rohu a nechat, aby si ho hráč zpracoval a vystřeli. Druhý gól padl po naší chybě, ztratili jsme puk za brankou, takže jsme si o to řekli. Když jsme se nadechovali za stavu 1:2 a hráli jsme 4 na 4, tak jsem věřil, že bychom mohli dát gól a že na to máme hráče, ale vůbec jsme to nezvládli. Po čtvrtém gólu jsme nedodržovali základní věci, které bychom měli vědět. Musím říct, že hosté byli zarputilejší a hladovější po kotouči," hodnotil svůj poslední zápas Veber.

Slavia si smlsla na Šumperku. Teď ji čeká moravský týden