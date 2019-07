Saponari, Reichenberg, Sill, Beran to jsou někteří ofenzivní hráči, jež Sparta „slavně“ představovala jako posily v minulých dvou letech. Dvě desátá místa v řadě ukázala, že tudy cesta nepovede. A tak se v posledních týdnech v nové soupravě s velkým „S“ prezentovala podstatně zajímavější jména. Kvapil, Řepík, Růžička. Co hráč, to pojem. K nim také cenný bojovník Dočekal nebo slovenská vycházející hvězda Sukeľ.

Připočteme-li zavedené persony, jako je Pech, Forman nebo Buchtele a loňský objev Rousek, vychází jasný výsledek. Sparťanská ofenziva zase budí strach.„Konkurence je vysoká, nikdo nemá nic jisté, což je ale lepší. Bude to boj. Každý bude makat, aby se dostal do týmu,“ říká zkušený forvard Pech, na němž jako na nejproduktivnějším sparťanovi posledních tří sezon významně stála ofenziva mužstva.

Papír nic moc nevyhrává

Body by se nyní měly rozmělnit mezi několik formací. „Je dobře, že přišli tak kvalitní hokejisté. Mužstvo musí táhnout víc lidí. Nejlépe, aby se na gólech podílely všechny čtyři lajny,“ doufá Pech. V případě nové, vylepšené Sparty by to nemusel být problém. „Na papíře to vypadá dobře, ale jak všichni víme, tak papír nic moc nevyhrává,“ nechce předbíhat Řepík.

V současnosti je k dispozici šestnáct kvalitních forvardů na dvanáct míst. A to přetlak už odnesl třeba lotyšský reprezentant Bukarts. Trenéra Kruppa a jeho trenérský sbor nyní čeká těžký úkol poskládat ofenzivní dílky do fungující skládačky. „Musíme hlavně udělat dobrou partu v kabině a táhnout za jeden provaz, ať se děje, co se děje. Věřím, že budeme hrát dobře,“ dodává Řepík.

Co myslíte, stane se Sparta ofenzivním postrachem?