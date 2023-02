Komplikace. Slavia padla se Vsetín, o předkolo bude bojovat v Jihlavě

/FOTOGALERIE/ Dlouho to vypadalo na bezproblémový postup do předkola play-off Chance ligy a možná i atak na šestou příčku zajišťující přímý postup do vyřazovacích bojů. Tři prohry v řadě, z toho jedna pondělní doma se Vsetínem 2:5, pro hokejisty Slavie znamená, že o jistotu účasti v předkole budou muset zabojovat ve středu na ledě Jihlavy. A pokud vyhraje Kolín, postup jim zajistí pouze výhra.

Vsetín v předposledním kole základní části Chance ligy vyhrál na Slavii 5:2. | Foto: Deník/Michal Káva