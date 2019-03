OBRAZEM: Kometa spustila proti Spartě gólovou kanonádu

To byla kanonáda! Navíc proti odvěkému rivalovi. Hokejová Kometa na domácím ledě rozprášila pražskou Spartu 7:3. Bavili se diváci i hráči. Úřadující mistr je opět v plné palbě. „Jasně že výhra proti Spartě chutí. Lidé to mají rádi, my to máme rádi, oni to nemají rádi. Takže super,“ usmíval se brněnský forvard Jan Hruška.

Ten zažil bodově nejplodnější utkání v sezoně. Na demolici Sparty se podílel třemi asistencemi. „Naskákaly nějaké body, to je vždycky příjemné, ale důležitá je i hra. Určitě šlo o jeden z nejlepších zápasů,“ líčil Hruška. Na dva góly nahrál kumpánovi z lajny Jakubovi Orsavovi, který ve třinácti zápasech za Kometu zaznamenal šest gólů. „Dá se říct, že svoji produktivitu potlačuji celou sezonu, ale není to úmyslné. (úsměv) Jsem rád, že vedle sebe mám Orsyho. Že jsem nedal branku? Vždy je rozumnější a přirozenější nabíjet tomu, komu to tam padá,“ vykládal v dobré náladě Hruška. Důvodů ke spokojenosti měl víc. Třeba ten, že si Kometa s definitivní platností zajistila konečnou pátou pozici v základní části extraligy. V posledním kole tak už bude čekat jen na jméno soupeře pro čtvrtfinále. Střetně se buď s Hradcem Králové, nebo plzeňskými Indiány. Základy včerejšího drtivého vítězství položilo Brno už v první třetině. Skóre záhy otevřel uzdravený snajpr Peter Mueller. Následně se prosadili postupně Leoš Čermák, Jakub Orsava a Tomáš Vondráček. „Řekli jsme si, že budeme hrát aktivně od úvodní minuty, což se povedlo. Navíc jsme se rychle ujali vedení, pak nám to tam napadlo,“ glosoval Orsava děj v první dvacetiminutovce. Kometa hostí Spartu. Do sestavy se vrací Mueller. Čiliak ještě dostane oddech Přečíst článek › Kometa potřetí v sezoně dokázala vstřelit čtyři branky v jedné třetině. Sparťané začátek zápasu vůbec nezachytili. „Brno skórovalo hned z první příležitosti, pak jsme udělali dvě chyby a bylo to o tři góly,“ krčil rameny kouč pražského celku Uwe Krupp. Ve zbytku duelu obě strany přidaly po třech gólech, čímž se stanovilo konečné skóre na 7:3. Základní část uzavře Kometa v pátek na ledě zlínských Beranů. Sparta si prohrou výrazně zkomplikovala situaci v boji o desáté místo zaručující postup do předkola play-off. Jedenáctý Litvínov na ni ztrácí jen dva body. „Bouřku má každý sám v sobě. Víme, co se na ledě dělo a co se dít nemělo. První třetina proti Kometě není akceptovatelná. Byla to čirá katastrofa,“ čílil se pražský útočník Andrej Kudrna. OBRAZEM: Kometa má cenné tři body. Výhru a Mars trefil Zaťovič Přečíst článek › Kometa Brno - Sparta Praha 7:3 Třetiny: 4:0, 2:2, 1:1. Branky a nahrávky: 3. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 13. L. Čermák (Vondráček, Bartejs), 14. Orsava (Hruška, Plášek ml.), 18. Vondráček (Barinka), 30. Orsava (Hruška), 35. Dočekal (Gulaši, Vondráček), 54. Malec (Hruška) – 24. Pech (Kudrna, Blain), 31. Kudrna (J. Hlinka), 47. T. Pavelka (Bukarts, Rousek). Vyloučení: 5:3. Využití: 1:2. Střely na branku: 23:21. Rozhodčí: Jeřábek, Hodek – Ondráček, Špůr. Diváci: 7700 (vyprodáno) Kometa: Vejmelka – O. Němec, Štencel, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Mueller, P. Holík, Zaťovič – Orsava, Hruška, Plášek ml. – Vondráček, L. Čermák, Dočekal – Köhler, Süss, Mallet. Sparta: Machovský – T. Pavelka, Piskáček, Blain, Kalina, Košťálek, T. Dvořák, T. Voráček – Kudrna, Pech, Jarůšek – Roberts Bukarts, J. Hlinka, Klimek – Černoch, Sill, Smejkal – Rousek, Klíma, Beran.

Autor: Vladimír Formánek