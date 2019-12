Dlouho se o tom šuškalo. Erat se chystá zpátky do zápasového kolotoče. Volba nakonec padla na duel proti Spartě. „Proč zrovna tohle utkání? Bylo to zcela ideální. Zrovna jsme hráli s rivalem na Vánoce,“ líčil osmatřicetiletý forvard.

Předtím naposledy naskočil 13. dubna. Poté následovala dlouhá pauza, ve které se navíc podrobil operaci. Hokeje se ale nehodlal vzdát. Pořád má ohromnou chuť. „Šlo o první zápas po tři čtvrtě roce a cítil jsem se dobře. Ale ještě se mi musí upravit čas na ledě, jinak bylo vše v pohodě,“ podotkl Erat, který už je zcela zdráv. „Kdybych nebyl, do duelu bych nešel,“ doplnil.

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. P. Holík (Mueller), 18. J. Hruška (Rákos), 25. Zaťovič (P. Holík, Vincour), 32. Pyrochta (M. Erat, J. Hruška), 56. J. Hruška (Rákos) - 12. Pech (Forman, M. Jandus), 20. V. Růžička (Blain, Kalina), 35. Blain (Pech, V. Růžička). Rozhodčí: Hradil, Kika - Kis, Lučan. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:2. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Střely na branku: 27:26.

Zblokované střely: 3:10.

Střely mimo: 5:7.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Bartejs, Baranka, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec - M. Erat, Plekanec, Vincour - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Kucsera, Rákos, Kusko - Orsava, J. Hruška, Svačina. Trenér: Zábranský.

Sparta: J. Sedláček - Piskáček, Polášek, Blain, Kalina, M. Jandus, Tomáš Dvořák - Říčka, Sukeľ, Rousek - Řepík, Tomášek, Smejkal - Forman, Pech, A. Kudrna - T. Pšenička, V. Růžička, D. Vitouch. Trenér: Krupp.

V aktuální sezoně tak nastoupil až do třicátého kola. Podobně jako loni. „Vždycky je náročné naskočit do rozjeté sezony, navíc po Vánocích. Ale každým dnem je to lepší. Play-off začíná za dva a půl měsíce, času je dost,“ poznamenal třebíčský rodák.

V třaskavém souboji s lídrem soutěže zažil hned zběsilou první třetinu. Hosté se sice ujali vedení, ale poté to byli domácí, kteří diktovali tempo hry. „Sparta vstoupila do duelu lépe, byla aktivnější. Po vyrovnávací trefě jsme se neskutečně zvedli a ještě víc to nakoplo diváky,“ libovali si brněnský asistent trenéra Kamil Pokorný.

Po první části se do kabin nakonec šlo za nerozhodného stavu 2:2. „Pro mě to byl docela náročný start. V první třetině jsem odehrál asi osm minut, a to bylo těžké,“ vykládal Erat, který naskočil v lajně společně se dvěma Tomáši – Plekancem a Vincourem.

„Měli jsme spolu asi tři tréninky,“ poodkryl.

Ve druhém dějství padly tři branky a všechny z početních výhod. „Byly klíčové ve vývoji zápasu,“ zmínil Pokorný.

Nejprve se v přesilovce prosadil po parádní souhře s Petrem Holíkem kanonýr Martin Zaťovič, jenž zaznamenal už osmnáctý gól v aktuálním ročníku.

Následně se taktovky chopil Erat a vyčaroval branku z hole Filipa Pyrochty, kterému nahrával. „Martin ukázal svoji extratřídu. Přesilovku s námi trénoval asi dvakrát a hned to sehráli přesně tak, jak jsme nacvičovali,“ pravil Pokorný.

Posléze se z početní výhody prosadila i Sparta. Do poslední třetiny šlo Brno jen s jednogólovým náskokem.

V té mohl srovnat Vincour. Ano, čtete správně. Brněnský útočník totiž při signalizovaném vyloučení Sparty poslal puk z útočného pásma zpátečním směrem tak, že se zastavil až o tyč odkryté brány. Publikum v DRFG areně jen zatajilo dech. Nakonec ale druhý gól v zápase přidal jubilant Jan Hruška, který si před zápasem převzal dres s číslem 500.

Tolik zápasů už odehrál za Kometu. „Dárek jsou tři body. Moje góly? Jen třešnička,“ prohodil Hruška.