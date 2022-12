Brňanům nepomohla ani přítomnost bosse na střídačce, ani vyprodaná Winning Group Arena, která se zaplnila do posledního místa poprvé od 1. března 2020.

Fanoušci Komety „přivítali“ svého bývalého obránce Michala Kempného poprvé od jeho říjnového pikantního přesunu ze zámoří do Sparty choreem, v němž ho připodobňovali k Luciferovi z filmu S čerty nejsou žerty. „Očekával jsem všechno. Rozumím tomu, že někteří fanoušci jsou naštvaní, ale na rovinu říkám, že já to tak nevidím. Jsem teď hráč Sparty, ale jsem moc rád, že jsem se po dlouhé době dostal do Brna. Kometa je klub, ke kterému mám vztah, strávil jsem tu spoustu let,“ pravil dvaatřicetiletý obránce, jehož každý dotyk s pukem doprovázel pískot brněnských fanoušků.

Trenérský tým pro šlágr promíchal formace Komety, Brňané ale už ve třiačtyřicáté vteřině prohrávali po rychlém gólu hostujícího Davida Tomáška. Hned ve čtvrté minutě srovnal podobně jako v pátek ve Vítkovicích finský útočník Komety Kim Strömberg, jenž našel ztracenou střeleckou formu.

Jenže Spartě vrátil vedení v 11. minutě Martin Jandus. A bylo ještě hůř. Na začátku druhé části napálil břevno navrátilec do sestavy brněnského celku Tomáš Kundrátek, což Kometu za chvíli mrzelo dvojnásob. Na druhé straně se totiž z nenápadné střely prosadil hostující David Dvořáček a Dominik Furch po třetím obdrženém gólu přepustil místo v bráně Marku Čiliakovi.

Do zápasu ale vrátil Kometu ve 35. minutě Luboš Horký první využitou přesilovkou po šesti zápasech bez zásahu v početních převahách. „Kluci zaslouží za druhou třetinu pochvalu. Škoda, že se nepovedlo vyrovnat, místo toho jsme gól dostali,“ litoval Pešout.

Ve třetí třetině se ale hra jeho svěřenců sesypala. Sparťané si třemi góly zlepšili skóre, jednu branku zaznamenal i brněnský odchovanec Jakub Konečný. „Čekali jsme těžký zápas před skvělou kulisou, což se potvrdilo. Byl to vyrovnaný zápas, který se zlomil gólem na 4:2,“ řekl trenér Sparty Miloslav Hořava.

Kometa Brno - Sparta Praha 2:6

Třetiny: 1:2, 1:1, 0:3.

Branky a nahrávky: 4. Strömberg (Horký), 35. Horký (Zbořil, Holík) – 1. Tomášek (E. Thorell), 11. Jandus (Tomášek, Horák), 25. Dvořáček (Buchtele, D. Vitouch), 43. Safin (Konečný, Polášek), 49. Horák (Tomášek, E. Thorell), 51. Konečný (Safin).

Rozhodčí: Mrkva, Pražák – Gebauer, Axman.

Vyloučení: 7:8.

Vyšší tresty: 0:0.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 23:28.

Diváci: 7700 (vyprodáno)

Kometa Brno: Furch (25. Čiliak) – Ščotka, Kundrátek (A), Ďaloga, Kučeřík, Hrbas, Holland, Gulaši (A) – Zaťovič (C), Holík, Koblížek – Flek, Strömberg, Horký – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Süss, Kratochvíl.

Sparta Praha: Kořenář – Kempný, Polášek (A), Krejčík, Moravčík, Němeček, Jandus, Mikliš – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Dvořáček – Konečný, G. Thorell, Safin.