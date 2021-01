Euforie z období na přelomu roku a po Novém roce je fuč. Hokejisté Komety zabředli do série proher. Tu prohloubil nezdar ve šlágru proti vedoucí Spartě, které podlehli na domácím ledě 2:4 a padli potřetí v řadě. Jihomoravané nenavázali na deset dní staré vítězství nad pražským rivalem, kdy doma vyhráli 4:3 po prodloužení.

„Zápas měl dvě roviny. Začátek nám vyšel výborně, ale druhá třetina byla v režii Sparty. Tam se utkání lámalo. I když jsme měli na konci tlak, skórovat jsme nedokázali,“ uvedl asistent trenéra Komety Jan Zachrla.



Brňané do utkání vyrukovali s daleko zkušenější obranou než v předcházejících partiích. Absentovali mladíci Stanislav Svozil, Jan Mlčák i Radek Kučeřík. Do hry naopak zasáhl i velezkušený zadák Ondřej Němec, jenž po předchozím utkání se Spartou přestal s týmem na čas trénovat a spekulovalo se právě o jeho přesunu k Pražanům.„Máme deset obránců na soupisce, a tak jako součást rozložení sil vypadala sestava takto,“ vysvětlil Zachrla.



Němcovy námluvy se Spartou jsou už definitivně minulostí. „Nakonec nepřišel a dál to neřešíme. Zamýšleli jsme ho jako posilu pro zbytek sezony,“ uvedl trenér Pražanů Miroslav Hořava.

Do sestavy se poprvé od duelu se Spartou vrátil také útočník Tomáš Vincour. Brňané vstoupili do utkání ideálně, už ve třicáté sekundě utkání otevřel skóre Petr Holík. Jenže hosté našli rychlou odpověď, když v osmé minutě využil zmatků v obraně přesnou střelou Lukáš Pech.

Drtivou převahu si hosté vytvořili ve druhé části, v níž se jim povedlo otočit skóre. Na branku Andreje Kudrny z oslabení sice bleskově zareagoval vyrovnávací trefou Karel Plášek, jenže tlak hostů gradoval, až vyústil v trefu Romana Horáka v přesilovce. Domácí si podobný drtivý tlak schovali do závěru utkání, ale šance neproměnili.



Ukázalo se, že za prohrami stojí i nízká produktivita. V posledních třech partiích vsítili hráči Komety dohromady jen čtyři góly. Absentuje ostrostřelec Peter Schneider a opřít se nyní Kometa nemůže ani o góly Petera Muellera, jenž se naposledy trefil právě v předcházejícím souboji se Spartou, kdy rozhodl v prodloužení. „Je pravda, že nás teď trochu trápí produktivita,“ přiznal Zachrla.

Za dvě třetiny vyslali domácí na brankáře Sparty Matěje Machovského jen jedenáct střel, pořádně šlápli do pedálů až ve třetí části. „V posledních deseti minutách jsme předvedli hokej, jaký chceme hrát. Nemůžeme ale spoléhat na to, že duel v závěru doženeme,“ pravil Filip Král, jediný z mladších obránců Komety, jenž dostal prostor v utkání.

Kometa Brno - Sparta Praha 2:4

Třetiny: 1:1, 1:2, 0:1.

Branky a nahrávky: 1. Holík (Zámorský, Zaťovič), 24. Plášek (Mueller, Král) – 9. Pech, 24. Kudrna, 33. Horák (Tomášek, Sobotka), 60. Řepík (Rousek).

Rozhodčí: Hejduk, Kika – Ondráček, Špůr.

Vyloučení: 6:5.

Vyšší tresty: 0:0.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:1.

Střely na branku: 24:29.

Kometa Brno: Vejmelka – Král, Zámorský, Freibergs, Holland, O. Němec (A), Gulaši, Barinka – Mueller (A), Holík, Zaťovič (C) – Valský, Brabenec, Klepiš – Plášek, Kusko, Vincour – Bondra, Dvořák, Šoustal.

Sparta Praha: Machovský – Němeček, Košťálek, Jurčina (A), Dvořák, Jandus, Polášek, Kalina – Rousek, Sobotka, Řepík (C) – Kudrna, Horák, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček