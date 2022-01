"V první třetině jsme se dostali do vedení 2:0 a pak jsme inkasovali dvě lehké branky. Soupeř byl silnější, důraznější a měli jsme štěstí, že jsme nedostali další góly. Pak jsme dali na 4:2 a místo toho, abychom hráli s přehledem, tak si to necháme vyrovnat a v prodloužení už se to valilo na naše hráče. Děláme hrozné chyby. Nevím, co bych k tomu víc dodal," neskrýval rozčarování slávistický kouč Jiří Veber.