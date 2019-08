„Náš tým je určitě silnější než v předchozích sezonách,“ říká Miloslav Šeba, trenér A týmu a šéf klubu v jedné osobě.

„Chceme se opírat o sehranost posil, které k nám přišly z Jablonce. Útočníci Bříška, Tondr a Plíhal, za nimi obránce Mrkvička. Dalšími posilami do útoku jsou Smejkal s Heldákem a bek Klesl z Prostějova," vyjmenovává Šeba.

Oporou by měl být hlavně Tomáš Bříška.

„V Jablonci se hodně věcí změnilo a já bych se chtěl pokusit hrát o první ligu, což je na Kobře reálné,“ přiznává hráč, jenž loni zaznamenal 72 bodů za 38 gólů a 34 přihrávek. Nikdo nebyl lepší.

V play-off často rozhodují brankáři a Kobra se může spoléhat na Lukáše Sochůrka, který dříve hájil branku Slavie či Plzně. „Dříve jsme měli s gólmany potíže,“ uznává Šeba.

Teď si boss může dovolit hráče zaplatit, v klubu panují poloprofesionální podmínky.

„Vše je o sponzorech a jejich ochotě do klubu z třetí nejvyšší soutěže investovat. Máme ale rozpočet zajištěný tak, že nám umožní bojovat o nejvyšší příčky i případný postup,“ přibližuje Šeba, jehož družina to nebude mít snadné – do 1. ligy projde z finálové skupiny jediný tým.

A v kom vidí hlavní favority? "Silné je Vrchlabí se spoustou bývalých extraligových hráčů. Mezi favority patří také Most a Havlíčkův Brod. Morava je dost nečitelná, ambice mají třeba Šumperk s Hodonínem," doplňuje.

Nadějí (do budoucna) by mohli být také junioři, účastníci extraligy (druhé nejvyšší soutěže). Ty nejlepší by si trenér vzal mezi dospělé. „Hráče chceme dál vychovávat,“ dodal šéf klubu, který má sídlo v Braníku, založen byl roku 1929 jako HC Konstruktiva Praha a současný název mu patří od roku 1990.

Jablonec byl vaším klubem téměř celou kariéru, jaké byly důvody změny?

Uvažoval jsem o tom už od loňského roku, kdy jsem byl v kontaktu s Miloslavem Šebou. V Jablonci se hodně věcí změnilo a já bych se chtěl pokusit hrát o první ligu, což je na Kobře reálné.

Nepřešel jste sám. Na trasu Jablonec - Praha jste se vydali hned čtyři. Bylo to i díky vám?

Dá se říct, že ano. S parťákem Lukášem Tondrem hraji od mala, takže bylo jasné, že půjdeme spolu. Nakonec se přidali i Tomášové Mrkvička s Plíhalem a nebudeme si muset všichni zvykat na tolik nových spoluhráčů.

Ideálně v jedné pětce…

To záleží na trenérovi, ale věřím, že ano.

Na Kobru jste přišel až na ledovou část letní přípravy. Jinak jste trénoval sám?

Ano, s Lukášem Tondrem trénujeme individuálně každý rok. Běh, posilovna, florbal, tenis.