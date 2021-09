Jak byste zhodnotil vzájemný duel?

Bylo to úplně jiné tempo, než jsme doposud hráli proti prvoligovým soupeřům. Kladno na nás vlétlo, byli jsme rádi, že jsme dostali jen jeden gól. Myslím si, že vyhráli zaslouženě.

V čem Rytíři nejvíc kousali?

V důrazu, jak před naší, tak před jejich brankou. Měli jsme tam hrozné kiksy. Kladno bylo silné na brankovišti a dalo o gól víc.

Na Slavii na vhazování chodil značně nevšedně Jaromír Jágr. Potkali jste se na buly?

Hned při druhém vhazování jsem šel na buly a on proti mně. Tak jsem se trochu lekl, protože jsem ho tam snad nikdy neviděl. Pro mě to bylo velké překvapení. Naštěstí jsem jí vyhrál, takže jsem měl radost (usmívá se).

Jágr po nepříjemném zranění nakonec zápas nedohrál. Viděl jste, co se tam stalo?

Viděl jsem to ze střídačky, takže z ne úplně dobrého úhlu. Naražení zezadu to asi bylo, ale nemyslím si, že by to byl faul na pět minut. A rozhodčí to také tak posoudili. Byla to spíš shoda náhod, že se tam Jarda blbě vytočil. Samozřejmě doufáme, že je v pořádku, protože neradi vidíme zraněného hráče. A to ani z týmu soupeře.

Když nebudeme počítat krátké anabáze v Berouně a v Písku, tak poprvé v kariéře míříte do první ligy. Nemrzí vás, že angažmá nebude extraligové?

Samozřejmě, že mě to mrzí. Ale vím, že jsem před dvěma lety měl špatnou sezonu a že se mi vůbec nedařilo. Odešel jsem do ciziny. Hrál jsem i ve Francii. Ale říct si takhle po dvou letech hned o extraligové angažmá není jednoduché. Ve Slavii dostanu nějaký prostor. A uvidíme, co bude později.

Nepomýšlíte třeba i na střídavé starty už během sezony?

Samozřejmě v to doufám. Ale bude záležet na mých výkonech. A jestli si toho někdo všimne.

Neměl jste někdy možnost či touhu vrátit se domů do Kladna?

Měl jsem jednou možnost. Když Pavel Patera vybíral tým na první ligu. Měl jsem tehdy smlouvu v Hradci. Sice mě nechtěli, ale nakonec jsem tam zůstal. Paradoxně to byla moje nejlepší sezona. Nerad bych řekl, že jsem neměl touhu se Kladna někdy vrátit. Ale můj cíl byl hrát extraligu. Teď se to otočilo. Doufám, že se někdy do extraligy ještě vrátím.

Ze Slavie přitom do Kladna tak daleko není…

Tak víte, jak to je… Když jste hráč nějakého týmu a chce vás jiný tým, přicházejí na řadu tabulky. Takže to není tak jednoduché. Ale kdybych se někomu do koncepce hodil, budu jedině rád. Ale teď mám práci ve Slavii.

Práci tam máte i s dalšími ex-Kladeňáky. Jak ji hodnotíte?

Je to výhoda. Jezdíme ve třech, tak ušetříme nějakou naftu (směje se). Známe se, ale kluci jsou o hodně mladší než já. Ale stejně je to fajn. Máme i kladenského trenéra pana Vebera. Snad dáme do kupy dobrý mančaft.

Byl jste dva roky v německé nižší soutěži a ve Francii. Jaký byl hokej „venku“?

Moc mě překvapila Francie. Nebylo to vůbec špatné. Kluby jako Rouen či Grenoble, které hrají v horních patrech, tak předvádějí kvalitní hokej. Přiznám se, že jsem si myslel, že to bude lehčí. Ale dnes už to není nikde sranda. Všichni umí bruslit, sledují videa a řeší taktické věci. Dneska není jednoduché se prosadit nikde.

A mimohokejový život?

Bohužel byl covid. Ale byli jsme v Nice, kde je moře. A mohli jsme se dlouho koupat. Dokonce ještě v prosinci. Bylo to hezké. Ale žít bych ve Francii nechtěl.

Jan ŠEJHL